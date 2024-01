A- A+

ZONA NORTE Quina do Futuro é sinônimo de respeito às tradições da culinária nipônica Sob comando do chef André Saburó, restaurante está entre os melhores japoneses do Brasil

Referência quando o assunto é cozinha nipônica de origem, o restaurante foi fundado em 1986, quando Seu Júlio dividiu a residência da família com um restaurante da culinária do seu país natal, o Japão. Desde o falecimento de Seu Júlio, o filho André Saburó Matsumoto dá continuidade ao trabalho, focando no aprimoramento de técnicas e pesquisa de ingredientes, o que levou os nomes Matsumoto e Quina a conquistar projeção nacional, e colocando o restaurante nas principais listas gastronômicas do Brasil.



Casa onde funciona o Quina do Futuro já foi residência da família Matsumoto | Crédito: Andréa Rêgo Barros



O atum é o astro do cardápio. Selecionado pessoalmente pelo chef, o pescado é tipo exportação à altura de mercados internacionais. Por anos, Saburó pesquisa o peixe e desenvolveu cortes próprios e pratos inusitados, como o Sarapatum - uma versão do tradicional sarapatel.



Dica: Stinco de atum - uma versão do clássico stinco de cordeiro por conta da semelhança com a cauda do peixe



SERVIÇO:

Endereço: rua Xavier Marques, 134, Aflitos, Recife-PE

Funcionamento: segunda a quinta, 11h30 às 15h e 18h às 23h; sexta e sábado, 11h30 às 15h e 18h à meia-noite

Telefone: (81) 98299-0101

Instagram: @saburo77

Capacidade: 103 lugares

Faixa de preço: $$$$

