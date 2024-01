Real Botequim tem ótima cozinha de bar e espaço agradável

A- A+

Fundado em 2006, o bar é um porto seguro na Zona Norte do Recife quanto aos quesitos comida, chope gelado e ambiente ao ar livre. Sob o clima bucólico típico da vizinhança, o Real funciona todos os dias e seduz a clientela com petiscos oferecidos em bandejas, como as famosíssimas empadas de queijo do reino e camarão.



O bar fica na entrada do bucólico bairro do Poço da Panela | Crédito: Andréa Rêgo Barros



Os caldinhos também são petiscos de primeira ordem por lá. As coxinhas de frango são estrelas entre as frituras e companhias perfeitas para cerveja ou caipiroscas. Vale destacar que o cardápio do Real é extenso e variado, com opções para todos os gostos e horários: vai da burrata ao sarapatel de galinha, do pão de alho ao cabrito com alho. Outro ponto alto é o ambiente, que conta com ampla área ao ar livre.



SERVIÇO:

Endereço: avenida Dezessete de Agosto, 1761, Casa Forte, Recife-PE

Funcionamento: segunda a quinta, 17h à meia-noite; sexta, 16h à 1h;

sábado, 11h à 1h; domingo, 11h às 22h

Telefone: (81) 98549-0136

Instagram: @real.botequim

Capacidade: 240 lugares

Faixa de preço: $$$

Acessibilidade

Carta de vinho

Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Wi-fi

