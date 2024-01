Recanto da Moqueca: estilo baiano, com dendê colocado sob medida

A- A+

Os clientes de Dona Edinha não encontram cerimônias para comer uma moqueca no estilo baiano, com o dendê colocado sob medida. Quem quiser, pode até entrar pela cozinha da pequena casa no bairro do Barro, e já cumprimentar a cozinheira em plena ação.



Ela, que recebeu até prêmio pelo famoso ensopado, reúne peixe meca e camarão, servidos com bastante arroz e pirão. Mas, atente: é preciso encomendar o prato com, pelo menos, duas horas de antecedência.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

No salão, aberto há quase 20 anos, que faz a junção dos antigos cômodos da antiga residência, trabalha boa parte da família de Edinha. Por lá, também são servidos petiscos como caldinho de peixe, caranguejo e porção de camarão.

SERVIÇO:

Endereço: rua Santa Maria, 226, Barro, Recife-PE

Funcionamento: terça a domingo, 11h às 15h Telefone: (81) 98826-9697

Instagram: @recanto-da-moqueca

Capacidade: 50 lugares

Faixa de preço: $

Ar-Condicionado

Crédito e Débito

