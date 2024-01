Recanto Paraibano tem cardápio variado, boa carta de bebidas e ambiente descontraído

A- A+

Criado no final dos anos 1990, o bar está longe de ser uma casa focada em seu passado. Com os olhos atentos ao mercado, o Recanto oferece de tudo um pouco quando o assunto é endência. Por isso, não estranhe a variedade de cortes bovinos e suínos disponíveis nos petiscos e pratos. Ao longo da semana, também surge uma produção especial.



Recanto Paraibano é um dos bares mais movimentados do Recife | Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Leia-se: Terça do Caranguejo, Quarta do Acarajé, Quinta do Porco à Paraguaia e fim de semana da feijoada. Um cardápio bem servido, que também inclui opções de hambúrgueres e sanduíches, além de refeições completas como arroz de frutos do mar e filé à parmegiana. A lista de drinques autorais é outro ponto alto, assim como a divertida carrocinha de raspa-raspa estacionada no meio do salão para quem quer só relembrar o gostinho da infância.



SERVIÇO:

Endereço: avenida Dezessete de Agosto, 248, Parnamirim, Recife-PE

Funcionamento: terça a domingo, 11h30 à meia-noite

Telefone: (81) 3441-9945

Instagram: @recantopb

Capacidade: 300 lugares

Faixa de preço: $$



Acessibilidade

Ar-condicionado

Cara de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Aceita tíquete

Wi-fi

