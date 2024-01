A- A+

CENTRO Restaurante Leite: imponência no Centro do Recife desde 1882 Nomes como Simone de Beauvoir e Juscelino Kubitschek estão entre os que já frenquentaram o espaço

Com o título de restaurante mais antigo em funcionamento no País, o Leite foi fundado em 1882, ainda na época de D. Pedro II, em um casarão histórico na praça Joaquim Nabuco, no Centro do Recife. A imponência do seu passado está nos detalhes do seu presente.



O salão mantém ares de nobreza, com me- sas forradas por toalhas brancas e o famoso piano de cauda, e na clientela fa- mosa: já pisaram lá Assis Chateaubriand, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Juscelino Kubitschek. O cardápio segue o clássico português.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

O bacalhau do Porto grelhado no azeite, servido com azeitonas, pimentão e batata cozida é um dos imperdíveis. Tão tradicional quanto o bolinho de bacalhau servido com arroz caldoso de tomate, e a impecável cartola entre as sobremesas.

SERVIÇO:

Endereço: Praça Joaquim Nabuco, 147, Santo Antônio, Recife-PE

Funcionamento: domingo a sexta, 11h às 16h

Telefone: (81) 97111-8365

Instagram: @restauranteleite

Capacidade: 170 lugares

Faixa de preço: $$$$



Ar-Condicionado

Carta de Vinhos

Crédito e Débito

Manobrista

Wi-Fi

