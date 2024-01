A- A+

Zona Norte Reteteu serve culinária regional em quintal arborizado no bairro da Encruzilhada Um dos endereços mais democráticos do Recife oferece cardápio para todos os públicos

Há dez anos, o Reteteu - Comida Honesta é um restaurante que oferece, de maneira democrática, a cozinha nordestina, especialmente a pernambucana, para as três refeições do dia: café da manhã, almoço e jantar. Em todos os momentos, um cardápio que sugere fartura.

Reteteu fica localizado no bairro da Encruzilhada | Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

O cupim cozido com molho escuro de mel de engenho é o mais pedido. Mas também há espaço para a versão Reteteu do Camarão na Moranga - prato famoso de restaurante em Olinda. Leva creme de jerimum, pasta de queijo gratinado, camarão e arroz de coentro. Para bebericar, vários drinques para tomar na sombra do quintal arborizado. Nos fins de semana, um típico café regional completo.



SERVIÇO:

Endereço: rua Professor Otávio de Freitas, 256, Encruzilhada, Recife-PE

Funcionamento: segunda a sexta, 12h às 15h; sábado e domingo, 12h às 15h30; jantar - quartas e

quintas, 19h às 23h; sexta e sábado, 19h à meia-noite; café da manhã - sábado e domingo, 7h às 10h

Telefone: (81) 3204-4137

Instagram: @reteteucomidahonesta

Capacidade: 140 lugares

Faixa de preço: $$

Acessibilidade

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Aceita tíquete

Wi-fi

