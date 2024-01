A- A+

Zona Sul Rosbife da Vera faz sucesso na areia da praia de Brasília Teimosa; conheça Com cardápio de comida caseira, bar se destaca na Zona Sul do Recife

A história de Dona Vera com a cozinha é antiga - por anos, gerenciou um famoso bar no Bairro do Recife e, em seguida, uma uisqueria na mesma região, mas foi em Brasília Teimosa onde se estabeleceu com a família e conquistou de vez a fama com a sua especialidade: o rosbife. É no atual endereço, literalmente na areia da praia, onde se estabeleceu.

Rosbife da Vera fica na orla do Pina | Foto: Andréa Rego Barros/Folha de Pernambuco

A casa simples tem terraço e salão coberto e atrai clientes de todos os perfis, que buscam exatamente a combinação entre lugar despojado, acolhedor e comida caseira das boas. A agulha frita pode ser o abre alas perfeito para curtir o clima de praia. Super sequinhas e graúdas, ficam melhor ainda com uma cervejinha. O rosbife, suculento e com crostinha de alho, linguine e salada verde é, obviamente, a pedida de maior sucesso.

SERVIÇO:

Endereço: rua Bem Te Vi, 15, Brasília Teimosa, Recife-PE

Funcionamento: quarta a segunda, 10h às 17h

Telefone: (81) 3224-0440

Instagram: @rosbifedavera

Capacidade: 126 lugares

Faixa de preço: $



Aceita cartão

Delivery

Pet friendly

Wi-fi

