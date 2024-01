São Pedro Restaurante oferece arroz em versões molhadas como sugestão de prato principal

A- A+

Rodeado por um conjunto de casas coloniais, o São Pedro Restaurante carrega com orgulho o nome do pátio histórico onde está situado, no Centro do Recife. Em meio ao vai e vem de pessoas, o lugar exalta a comida pernambucana, sob a condução do chef Thiago das Chagas.



Com ingredientes comprados de comerciantes locais, o endereço faz um diálogo harmônico com seu entorno - que mais parece uma viagem pelo tempo. O sabor litorâneo chama atenção. De entrada, o sururu defumado com batata-doce em conserva e pães da casa.



Crédito: Paullo Almeida | Folha de Pernambuco



Sugestão de principal é o arroz em três versões bem molhadas: com carne de caranguejo e suas patolas, além da de camarão e a de polvo. Para beber: cerveja, drinques autorais e vinho.

Dica: MANGA TROPICAL tem a fruta defumada em calda, sorvete de coco fresco (feito artesanalmente), chutney de manga, abacaxi e granola salgada da casa

SERVIÇO:

Endereço: Pátio de São Pedro, 33, São José, Recife-PE

Funcionamento: segunda a sexta, 12h às 15h; sábado e domingo, 12h às 15h30 Telefone: (81) 98299-3333

Instagram: @saopedrorestaurante

Capacidade: 70 lugares

Faixa de preço: $$



Ar-Condicionado

Carta de Vinhos

Crédito e Débito

Estacionamento

Pet Friendly

Wi-Fi



