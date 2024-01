Seu Luna Restaurante oferece o tradicional chambaril há mais de três décadas

A- A+

Comida farta, bem temperada e repleta de memórias afetivas. Assim é o cardápio do Seu Luna Restaurante, que há mais de três décadas atua como um reduto nordestino no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife. Uma trajetória que começou na garagem da casa onde morou a família de Dona Elizete, cujo tempero foi reproduzido, ao longo dos anos, pela filha e chef Cláudia Luna.

Seu Luna fica em uma rua de casas, no bairro do Ipsep | Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Pernambucanos e turistas não dispensam o famoso chambaril. Ele sai completo com arroz, pirão e legumes para até quatro pessoas; ou no arroz de chambaril, com bolinho de chambaril, queijo empanado e picles de cebola. Além dos caldinhos de cebola, dobradinha e feijão mulatinho, uma boa pedida de entrada é a favada.

SERVIÇO:

Endereço: avenida Saldanha Marinho, 645, Ipsep, Recife-PE

Funcionamento: terça a quinta, das 11h às 16h; e sexta a domingo, das 11h às 17h

Telefone: (81) 99681-1936

Instagram: @seulunarestaurante

Capacidade: 96 lugares

Faixa de preço: $$





Ar-condicionado

Aceita cartão

Delivery

Aceita tíquete

Wi-fi

