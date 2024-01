A- A+

CENTRO Tempero da Rosa: pratos nordestinos no ponto certo da cozinheira Rosa Maria Espaço localizado no Hotel Central serve diariamente café da manhã regional a hóspedes e passantes

Rosa Maria é cozinheira de mão cheia, sabe bem como dar o ponto certo no tempero em pratos nordestinos, como peixada, peixe de coco com pirão, arrumadinho, charque desfiado e feijoada.



O cardápio de almoço oferece sugestões que mudam por dia: carne bovina guisada com arroz, legumes e pirão, bacalhau no forno e carne de sol com queijo de coalho.



Servido diariamente em sistema bufê, um café da manhã regional fica disponível a hóspedes e passantes. O cliente vai desfrutar de arroz-doce, inhame, banana comprida cozida, etc.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Rosa é responsável pelo reposicionamento do Hotel Central (inaugurado em 1928), onde fica o restaurante, desde que arrendou o negócio ainda na pandemia de Covid-19. Além de movimentar o restaurante, promove eventos culturais no prédio histórico.

SERVIÇO:

Endereço: avenida Manoel Borba, 209, Boa Vista - dentro do Hotel Central, Recife-PE

Funcionamento: segunda a sexta, 7h às 9h; sábado e domingo, 7h às 10h; terça a sábado, 11h às 15h e 17h às 20h30

Telefone: (81) 98129-2177

Instagram: @temperoderosa-recife

Capacidade: 40 lugares

Faixa de preço: $



