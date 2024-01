Tratoria Dadani é lugar de puro aconchego

A- A+

Com experiência em eventos e serviço de catering, a chef Danielle Johnnei abriu um restaurante de cozinha italiana, em 2018, devidamente adaptado ao paladar recifense.



Repleto de elementos afetivos, o lugar é puro aconchego. Mantém uma estrutura rústica que até lembra as cozinhas típicas da Toscana.



O nome “DaDani”, assim junto, não é à toa. Traz unidade e acolhimento. Todo esse sentimento vai à mesa em receitas que revisitam o clássico, a exemplo das opções de bruschetta artesanal, do carpaccio com ciabatta da casa, da lasanha à bolonhesa e do polpetone recheado com muçarela.





Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Às sextas, a Trattoria oferece menu executivo para o almoço. Em datas especiais, também acontece a produção de massa fresca, no balcão de chegada ao salão.



SERVIÇO:

Endereço: rua Conselheiro Peretti, 96 - Casa Amarela, Recife-PE

Funcionamento: terça a quinta, 19h às 23h; sexta e sábado,

12h às 15h e 19h à meia-noite; domingo, 12h às 16h

Telefone: (81) 99962-9964

Instagram: @trattoriadadani

Capacidade: 84 lugares

Faixa de preço: $$$



Acessibilidade

Ar-Condicionado

Crédito e Débito

Carta de Vinhos

Delivery

Pet Friendly

Wi-Fi

