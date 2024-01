Vai de comida japonesa? Então conheça o Kojima, um clássico há mais de 25 anos

A- A+

O restaurante japonês, com expertise em culinária fusion, é um clássico no mercado pernambucano. Há mais de 25 anos vem conectando sua cozinha à produção internacional, que vai desde a execução das receitas até a ambientação moderna e elegante.

Restaurante tem salão imponente | Foto: Paulo Higor Nunes/Divulgação

A casa, instalada próxima à praia de Boa Viagem, recebe o público com o conforto de pé-direito duplo, amplo balcão de sushi, dois bares e cozinha à vista do cliente. Na mesa, não podem faltar sushis e niguiris preparados com peixes frescos. A seleção do sushiman capricha na apresentação.

Na lista dos mais pedidos também está o carpaccio de salmão trufado ou de polvo trufado, além do atum em cubos com molho do chef. Entre os pratos quentes, chamam atenção entradas como carré de cordeiro e sashimi de filé mignon.

SERVIÇO:

Endereço: rua Vicência, 85, Pina, Recife-PE

Funcionamento: segunda a quarta, 18h à meia-noite; quinta, 18h à 1h; sexta, 12h às 15h e 18h à 1h; sábado, 18h à 1h; domingo, 12h às 15h e 18h à meia-noite

Telefone: (81) 3328-3585

Instagram: @restaurantekojima

Capacidade: 112 lugares

Faixa de preço: $$$$



Acessibilidade

Ar-condicionado

Carta de vinhos

Aceita cartão

Manobrista

Wi-fi

