Vizinho à Praça da Várzea, Recanto da Sardinha vale também pela caldeirada da sexta-feira

É a receita de sardinha e molho de tomate na panela de pressão o chamariz do box 53, administrado pelo casal Renato Ferreira de Lima e Vanessa Maria da Conceição, que fica vizinho à Praça da Várzea, na esquina da rua Azeredo Coutinho, há 16 anos.



Antes de fazerem fama com a receita de sardinha no molho de tomate, Renato e Vanessa trabalhavam como frentista e garçonete, respectivamente.



Crédito: Andréa Rêgo Barros/Folha de Pernambuco

Moradores do bairro, mantêm o negócio com petiscos simples e deliciosos, acompanhados de cervejinha gelada e muita, muita simpatia.



Não é à toa que vizinhança e gente de outros bairros deem uma parada no final de semana para comer, beber e botar o assunto em dia com o casal. Vale pedir a caldeirada (às sextas), moela, costela de boi e sarapatel, acompanhados por pãozinho francês.

SERVIÇO:

Endereço: rua Azeredo Coutinho - Barraca 13, Várzea, Recife-PE

Funcionamento: quinta a sábado, 17h à 1h

Telefone: (81) 98285-5740

Instagram: @renatodasardinha

Capacidade: 48 lugares

Faixa de preço: $



Crédito e Débito

Pet Friendly

