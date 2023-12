Títulos, frustrações e histórias: confira a retrospectiva de esportes em 2023

A- A+

Um ano repleto de conquistas, algumas inéditas. De decepções que historicamente não eram vistas há muito tempo. De volta por cima, de queda e de muita emoção. A Folha de Pernambuco separou oito momentos para a retrospectiva de esportes em 2023.

O futebol, obviamente, é presença certa entre os principais fatos. Em Pernambuco, por exemplo, a temporada se encerrou com o Sport perdendo o fôlego na Série B e ficando sem o acesso à elite do futebol brasileiro. O Fluminense, por sua vez, apesar de perder o Mundial para o Manchester City, fechou o ano mais que satisfeito com a inédita conquista da Libertadores.

O ano também foi histórico para o Brasil nos demais esprotes. Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, a delegação brasileira bateu recorde de medalhas: 205 ao todo. Já na ginástica, Rebeca Andrade teve mais um ano mágico. No salto, a ginasta se consagrou bicampeã mundial, em Antuérpia, na Bélgica.

Confira outros fatos abaixo:

Rebeca Andrade

Brilhante, ginasta se torna bicampeã mundial do salto

Em outubro, a ginasta Rebeca Andrade foi bicampeã mundial do salto no Mundial da Antuérpia, na Bélgica, levando ainda dois ouros e duas pratas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP

Seleção Brasileira

Ano profundamente trágico

A Seleção Brasileira masculina teve seu maior percentual de derrotas desde 1940. Perdeu cinco dos nove jogos que disputou. Para piorar, em outubro, Neymar se machucou e está fora da próxima Copa América.

Foto: CARL DE SOUZA/AFP

Jogos Pan-Americanos

Brasil tem desempenho histórico

Em agosto, o Brasil fechou os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, com 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes, totalizando 205 medalhas. Um recorde nacional na história da competição.

Foto: Raul ARBOLEDA/AFP

Flu, um 2023 inesquecível

Tricolor, porém, ficou sem Mundial

Pela primeira vez na história, o Fluminense foi campeão da Libertadores da América. O clube também tentou a taça inédita do Mundial, mas foi derrotado, em dezembro, pelo Manchester City.

Foto: Giuseppe CACACE/AFP

Dani Alves atrás das grades

Atleta é acusado de agressão sexual

Em janeiro, o lateral-direito Daniel Alves foi preso, em Barcelona, na Espanha, após ser acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. O jogador pode ficar até nove anos detido pelo crime.

Foto: Ulises Ruiz/AFP

Leão perde fôlego na Série B

Sonho do acesso é adiado de novo

Clube que passou mais tempo no G4 da Série B, o Sport caiu de rendimento na reta final da competição e não conseguiu o acesso à elite nacional. O único título do Leão no ano foi o do Campeonato Pernambucano, em maio.

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Náutico também fracassa

Timbu jogará Série C em 2024

O Náutico não conseguiu o acesso à Série B, em agosto, e jogará mais uma vez a Série C no ano que vem. A aposta no Timbu de uma recuperação passa pela mudança para se tornar uma SAF.

Foto: TIAGO CALDAS/CNC

Santa Cruz sem divisão

Time ficou sem calendário nacional

Um 2023 terrível. O Santa Cruz não somente fracassou no objetivo de subir para a Série C, em julho, como, para piorar, não obteve vaga para a próxima Série D, ficando sem calendário nacional em 2024.

Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

