O ano de 2023 foi marcado pela posse dos gestores públicos e legisladores eleitos na corrida às urnas de 2023. A governadora Raquel Lyra (PSDB) se tornou a primeira mulher eleita governadora de Pernambuco e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se tornou o primeiro chefe do Executivo federal brasileiro eleito de forma popular para um terceiro mandato. Além disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou inelegível após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e novos ministros do Supremo Tribunal Federal foram indicados pelo novo gestor federal.

Posse de Raquel: Primeira mulher eleita governadora de Pernambuco

A governadora Raquel Lyra (PSDB) e a vice Priscila Krause (Cidadania) foram empossadas, em cerimônia realizada no Edifício Miguel Arraes, sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco, no dia 1º de janeiro. A transmissão do cargo ocorreu no Palácio do Campo das Princesas.

Posse de Lula: Presidente pela 3ª vez

O Congresso Nacional deu posse, no dia 1º de janeiro, a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 39º presidente do Brasil e primeiro governante do Executivo Federal a conquistar três vitórias em eleições diretas. Na mesma solenidade, tomou posse o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Ministros pernambucanos: Destaques na Esplanada

Na Esplanada dos Ministérios, Pernambuco teve destaque com três nomes. Em janeiro, Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), José Mucio (Defesa) (foto) e André de Paula (Pesca e Aquicultura). Em setembro, com a reforma ministerial, Silvio Costa Filho assumiu a pasta de Portos e Aeroportos.

Ataques aos Três Poderes: 8 de janeiro

Extremistas romperam a barreira de segurança durante manifestação em Brasília e depredaram os prédios dos Três Poderes, em um ataque sem precedentes na história do Brasil. Lula decretou intervenção na segurança do DF, e Alexandre de Moraes afastou governador do Distrito Federal por 90 dias.

Bolsonaro inelegível: Decisão do TSE

Por maioria de votos (5 a 2), o Plenário do TSE declarou, no dia 30 de junho, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por oito anos, contados a partir das Eleições 2022. Ficou reconhecida a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Eleição da Mesa Diretora: Assembleia Legislativa de Pernambuco

A Alepe definiu a Mesa Diretora. Álvaro Porto (PSDB) foi proclamado presidente da Casa; Gustavo Gouveia (Solidariedade), primeiro-secretário. A Casa iniciou a legislatura com uma novidade aprovada em regimento nas sessões extraordinárias: ter uma bancada independente.

Reeleição de Pacheco e Lira: Poder Legislativo

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e deputado Arthur Lira (PP-AL) foram reeleitos, em 1º de fevereiro, à presidência do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente, para o biênio 2023-2024. Ambos tiveram o apoio do presidente Lula. Pacheco obteve 49 votos; Lira, 464 votos.

Zanin, Dino e Gonet: No Supremo Tribunal Federal

Em 3 de agosto, Cristiano Zanin foi nomeado pelo presidente Lula para o cargo de ministro do STF, depois de aprovado pelo Senado. No dia 13 de dezembro, o Plenário do Senado também aprovou as indicações de Flávio Dino para ministro do STF e de Paulo Gonet para procurador-geral da República.

