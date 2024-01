A- A+

Retrospectiva Confira os principais fatos do Brasil e do mundo em 2023

O ano de 2023 foi marcado por conflitos extremos, eventos climáticos extremos, avanço da Inteligência Artificial e eleições acirradas. A guerra entre Israel e Hamas deixou o mundo em estado de tensão eo planeta bateu o recorde mundial de calor.

Guerra Hamas x Israel: Conflito e sofrimento

Em 7 de outubro, comandos do Hamas se infiltraram no sul de Israel a partir da Faixa de Gaza e executaram um massacre em cidades fronteiriças e em um festival de música ao ar livre. O ataque deu início a uma intensa guerra, marcada por mortes de civis e reféns e uma escalada de destruição na Faixa de Gaza, além de grave crise humanitária.

Eleição na Argentina: Novo presidente

O candidato da direita Javier Milei (coalizão “La Libertad Avanza) venceu o 2º turno das eleições presidenciais na Argentina, no dia 19 de novembro, derrotando o peronista Sergio Massa (Unión por la Patria). Milei foi eleito defendendo pautas como a abertura comercial, desregulamentação financeira e privatizações.

Terremotos: Devastação

No dia 6 de fevereiro, o sul da Turquia e o noroeste da Síria foram devastados por um dos terremotos mais mortais dos últimos 100 anos. O tremor, de magnitude 7,8, seguido por outro nove horas depois, deixou pelo menos 56 mil mortos. As imagens da catástrofe chocaram o mundo. A Turquia é uma das zonas sísmicas mais ativas do planeta.

Apagão no setor elétrico: Transtornos no país

Um apagão, no dia 15 de agosto, afetou estados brasileiros, com exceção de Roraima. Houve uma falha no Sistema Interligado Nacional. A queda durou pouco tempo em parte do país, mas demorou em outros locais.

Recorde mundial de calor: Recado do clima

No dia 17 de novembro, o planeta bateu o recorde mundial de calor. A média global de temperatura ultrapassou os 2°C de anomalia e atingiu 2,07°C acima dos níveis do período pré-industrial.

COP 28: Mudanças climáticas

Durante 12 dias, entre novembro e dezembro, líderes de mais de 190 países se reuniram na 28ª Conferência do Clima da ONU, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O objetivo principal foi delinear estratégias para medir o avanço na luta contra a crise climática e indicar correções de curso necessárias.

Submersível Titan: Tragédia

Em 20 de junho, a expedição do submersível Titan até os destroços do famoso navio naufragado Titanic a quase 4.000 metros de profundidade terminou em tragédia. Após dias de buscas, a morte de todos os ocupantes foi confirmada.

Inteligência Artificial: Tecnologia

O ano de 2023 foi marcado pelo avanço da Inteligência Artificial, com a popularização de ferramentas como o ChatGPT influenciando diversos setores da sociedade como cultura, economia, comunicação, entre outros.

