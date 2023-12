A- A+

Retrospectiva De Kissinger a Prigojin: relembre as mortes que repercutiram no mundo em 2023 Líderes militares, políticos e bilionários fazem parte da lista de personalidades que morreram neste ano

De líderes militares a políticos e bilionários, nomes que marcaram uma geração morreram neste ano. Na lista estão pessoas como o controverso diplomata americano Henry Kissinger, que moldou a política externa dos Estados Unidos, e o mercenário russo Yevgeny Prigojin, conhecido por ser o fundador do Grupo Wagner. A seguir, relembre as mortes que repercutiram no mundo em 2023.

Janeiro

George Pell (1941-2023): Cardeal australiano, morreu aos 81 anos após ter sido internado em um hospital de Roma para uma cirurgia no quadril. George Pell foi o mais alto funcionário católico a ser acusado de abuso sexual de menores. Em 2019, ele chegou a ser condenado a seis anos de prisão, mas teve a sentença anulada em 2020.

Lucile Randon (1904-2023): Também conhecida como irmã Andrés, a francesa morreu aos 118 anos. Em 2022, ela foi reconhecida como a pessoa mais velha do mundo.

Fevereiro

Pervez Musharraf (1943-2023): Último líder militar do Paquistão, o general morreu aos 79 anos e deixou um legado controverso em seu país, que foi transformado por ele no principal aliado regional dos Estados Unidos na luta contra a al-Qaeda. Musharraf chegou ao poder em 1999 com um golpe de Estado contra Nawaz Sharif. Declarou-se presidente em junho de 2001 e venceu um polêmico referendo em 2002.

Março

Claude Lorius (1932-2023): Um dos primeiros a associar o papel do dióxido de carbono (CO2) na mudança climática, o glaciologista francês morreu aos 91 anos. Pioneiro em expedições polares, foi um dos idealizadores da climatologia. Também inovou ao lançar, nos anos 1970, suas primeiras teorias sobre o impacto humano no clima planetário.

Abril

Benjamin Berell Ferencz (1920-2023): Último promotor do tribunal de Nuremberg, o advogado romeno morreu aos 103 anos. Ele ficou conhecido por ter atuado no julgamento que condenou líderes do regime nazista alemão após a Segunda Guerra Mundial. Ferencz, que tinha 27 anos na época, era o último remanescente dos promotores que atuaram em Nuremberg.

Junho





Silvio Berlusconi (1936-2023): O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos. O magnata, que liderou três governos italianos entre 1994 e 2011, sofria de leucemia. Ele foi um dos políticos mais extravagantes da Itália, e teve um retorno político em 2017, apesar da carreira manchada por escândalos sexuais, inúmeras alegações de corrupção e uma condenação por fraude fiscal.

Daniel Ellsberg (1931-2023): O analista militar tornou-se conhecido após revelar, em 1971, a história secreta de mentiras e enganos americanos sobre o Vietnã. O caso ficou conhecido como os Papéis do Pentágono. Ele morreu aos 92 anos de câncer de pâncreas.

Robert Hanssen (1944-2023): Ex-agente do FBI, o americano foi condenado à prisão perpétua em 2002 por atuar como espião para Moscou durante e após a Guerra Fria. Hanssen foi encontrado morto na cela de uma prisão no Colorado, de acordo com o Departamento Federal de Prisões. Ele tinha 79 anos.

Julho

Victoria Amelina (1986-2023): Escritora ucraniana, Amelina morreu aos 37 anos após um míssil russo atingir o restaurante Ria Lounge, no leste da Ucrânia. Ela estava entre as 60 pessoas feridas no ataque, que deixou 12 mortos. Romancista, ensaísta, poetisa e ativista dos direitos humanos, ganhou o Prêmio Joseph Conrad de Literatura.

Agosto

Yevgeny Prigojin (1961-2023): Fundador do grupo mercenário Wagner — que organizou um breve motim contra a liderança militar da Rússia em junho —, Prigojin estava entre os passageiros de um avião que caiu ao norte de Moscou. Outras seis pessoas estavam a bordo e morreram no acidente, segundo as autoridades russas.

Mohamed Al-Fayed (1929-2023): O magnata egípcio era pai de Dodi Al-Fayed, ex-namorado da princesa Diana, morto no mesmo acidente que vitimou a mãe dos príncipes William e Harry. Segundo a Forbes, Mohamed Al-Fayed tinha uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões (R$ 9,7 bilhões, na cotação atual).

Setembro

Matteo Messina Denaro (1962-2023): Chefe da máfia siciliana, Denaro morreu em um hospital na Itália. Ele havia sido capturado em janeiro após passar três décadas foragido. Messina Denaro, que tinha 61 anos, foi um dos chefes mais cruéis da Cosa Nostra, retratado nos filmes da saga “O Poderoso Chefão”.

Giorgio Napolitano (1925-2023): Ex-presidente mais antigo da Itália moderna, Napolitano foi defensor da integração europeia e líder histórico do Partido Comunista italiano. Considerado um fiador da estabilidade em anos de instabilidade política, morreu aos 98 anos.

Outubro

Martti Ahtisaari (1937-2023): Ex-presidente da Finlândia (1994-2000), foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2008 pelo seu trabalho na resolução de conflitos internacionais. A morte do diplomata, aos 86 anos, foi anunciada pela CMI - Fundação para a Paz Martti Ahtisaari, criada por ele para prevenir e resolver conflitos violentos.

Li Keqiang (1955-2023): Ex-primeiro-ministro da China, Li Keqiang morreu de ataque cardíaco aos 68 anos. Ele chegou a ser considerado um potencial líder máximo do Partido Comunista Chinês, mas foi ultrapassado por Xi Jinping. Li Keqiang serviu ao lado do presidente chinês por uma década.

Novembro

Henry Kissinger (1923-2023): Conselheiro de Segurança Nacional e secretário de Estado dos presidentes republicanos Richard Nixon e Gerald Ford, adepto de uma realpolitik que levou tanto ao reatamento entre os EUA e a China quanto ao apoio de Washington às ditaduras sul-americanas dos anos 1960 e 1970, Kissinger morreu aos 100 anos.

Rosalynn Carter (1927-2023): Ex-primeira-dama dos Estados Unidos e mulher de Jimmy Carter, ela morreu em casa aos 96 anos. Com grande instinto político, foi uma primeira-dama ativista, que tomou partido em diversas causas e participou de reuniões de Gabinete, a ponto de ganhar o apelido de “copresidente”.

Maryanne Trump Barry (1937-2023): Juíza federal aposentada, Maryanne morreu aos 86 anos. Ela, que era a irmã mais velha do ex-presidente Donald Trump, se aposentou em 2019, depois de se tornar foco de uma investigação judicial decorrente de uma publicação do jornal The New York Times sobre as práticas fiscais de sua família.

Dezembro

Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah (1937-2023): Emir do Kuwait, morreu aos 86 anos. O monarca assumiu o trono em setembro de 2020, após a morte do meio-irmão Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. A sucessão foi marcada por múltiplos conflitos políticos no país do Golfo, que possui a sexta maior reserva mundial de petróleo.

Juanita Castro (1933-2023): Irmã mais nova e opositora dos ex-líderes cubanos Fidel e Raúl, morreu em Miami aos 90 anos. Juanita deixou Cuba em 1964 após romper com os dois devido a desacordos sobre a direção que a Revolução estava tomando. Ela se exilou nos EUA, de onde denunciou publicamente o trabalho de seus irmãos à frente da ilha e colaborou até com a CIA nos planos para derrubá-los.

Veja também

RETROSPECTIVA 2023 Retrospectiva: relembre oito fatos marcantes de 2023 em Pernambuco