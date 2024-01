A- A+

Retrospectiva 2023 A economia marcada pelas mudanças nos governos Ao longo de 2023, as gestões Raquel Lyra, em Pernambuco, e Lula, no Brasil buscaram impor as suas marcas no campo da economia

Transnordestina: Luta por Pernambuco

No último mês do Governo Bolsonaro em 2022, o trecho que liga Salgueiro até o Porto de Suape foi retirado da concessão da Transnordestina. A iniciativa provocou uma mobilização, no dia 18 de julho, de lideranças pernambucanas e da govenadora Raquel Lyra para retomar o ramal, que foi garantido pelo Governo Federal no Novo PAC.

Paulo Câmara no BNB: Novo presidente

O economista e ex-governador Paulo Câmara tomou posse, no dia 29 de março, como presidente do Banco do Nordeste (BNB), em cerimônia realizada na sede do banco, em Fortaleza (CE), defendendo a desburocratização e ampliação das linhas de crédito da instituição.

Novo PAC: Investimento

Com investimento de R$ 1,7 trilhão, o Governo Federal lançou o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), no dia 11 de agosto. A principal marca do programa foi a parceria entre União, estados, municípios, movimentos sociais e setor privado para gerar emprego e renda, reduzindo desigualdades sociais e regionais.

Queda da Selic: Redução dos juros

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, de 12,75% ao ano para 12,25% ao ano. O corte foi o terceiro seguido anunciado pelo órgão, em novembro. A redução da Selic foi um pleito do governo federal.

Reforma Tributária e polo automotivo: Aprovação e novas regras

O Congresso aprovou, no dia 15 de dezembro, a proposta de reforma tributária, mantendo os benefícios fiscais ao Polo Automotivo de Pernambuco até 2032. Havia uma disputa de líderes políticos e empresariais do Sul e Sudeste, que discordavam do incentivo ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Arcabouço fiscal: Novo teto de gastos

Foi sancionado, no dia 31 de agosto, com dois vetos, o arcabouço fiscal (Lei Complementar 200/23), que substituiu o antigo teto de gastos como a âncora fiscal nas contas públicas da União. O projeto (PLP 93/23) foi aprovado pela Câmara uma semana antes, após passar pelo Senado.

Minha Casa, Minha Vida: Habitação social

Foi anunciada, no dia 11 de agosto, a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, recebido pelo setor da construção civil como uma aposta para o mercado voltar a crescer. A medida dá ênfase à habitação social. Até 2026, a meta é contratar mais 2 milhões de moradias pelo programa no Brasil.

Pacotes de projetos: Governo Raquel

O pacote fiscal do governo Raquel Lyra foi aprovado, no dia 27 de setembro, pela Assembleia Legislativa, com mudanças na cobrança do ICMS, ICD e IPVA. Em dezembro, a gestora também conseguiu aprovar outro pacote de mais de 33 projetos com ajustes administrativos e criação de novos programas.

Viagens suspensas - O caso 123Milhas

A startup 123Milhas anunciou, em agosto, a suspensão dos pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional. A decisão acabou causando apreensão para diversos clientes que tiveram suas viagens canceladas.

