A- A+

O ano para a Cultura começou com a boa notícia da recriação do Ministério da Cultura pelo Governo Federal. Em Pernambuco, o músico Silvério Pessoa assumiu a Secretaria de Cultura, deixando o cargo em julho, sucedido pela então Secretaria de Turismo do Recife, Cacau de Paula.



Além de grandes perdas na arte como a da cantora Rita Lee, do dramaturgo Zé Celso, da atriz Aracy Balabanian, e de outros nomes de peso em diversos segmentos, podemos destacar grandes shows de artistas internacionais no Brasil em 2023, a exemplo de Roger Waters, RBD, Paul McCartney e Taylor Swift. Esta última, com uma passagem polêmica no País, marcada pela triste notícia da morte de uma fã, vítima da forte onda de calor que assolou o Rio de Janeiro.

Em Pernambuco, a realização do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) foi objeto de disputa política entre Governo do Estado e Prefeitura de Garanhuns. No Brasil, muitas separações de casais famosos. No mundo, a mais longa greve dos atores e atrizes contra os estúdios de cinema e televisão na história de Hollywood, que durou quatro meses.



Confira os fatos mais marcantes de 2023 na Cultura:

Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Volta do MinC/Troca na Secult-PE

Lula recriou o MinC e nomeou, em janeiro, a cantora Margareth Menezes como ministra. Em Pernambuco, Silvério Pessoa iniciou como secretário de Cultura do Estado. Em julho, pediu exoneração. Cacau de Paula, então secretária de Turismo do Recife, assumiu, em agosto.

Crédito: Bob Wofenson/Divulgação

Mortes

2023 foi marcado por mortes diversas de nomes da televisão, da música, do cinema e do teatro, entre outros fazedores de arte. Destaques para Lisa Marie Presley, Glória Maria, Rita Lee, Tuna Turner, Zé Celso, Tonny Bennet, Milan Kundera, Aracy Balabanian, Aderbal Freire Filho, Mathew Perry, Leonardo Dantas, Lêda Alves e José Claúdio.

Crédito: Warner Bros/Divulgação

Barbie

O filme “Barbie” foi um fenômeno cinematográfico. Sua estreia (julho) - que coincidiu com a de “Oppenheimer” - atraiu no 1º dia, somente no Brasil, 1,2 milhão de pessoas.

Robyn Beck/AFP



Greves em Hollywood

Hollywood viu as greves dos roteiristas e atores atrasar filmagens e lançamentos de filmes e séries. As negociações com os estúdios de cinema e serviços de streaming duraram quase quatro meses, entre julho e novembro.

Crédito: Secult/Fundarpe

FIG

No primeiro ano sob gestão Raquel Lyra, o Festival de Inverno de Garanhuns (julho) gerou debates. O prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino, anunciou que em 2024 o festival será realizado pelo município, já revelando algumas atrações nacionais para o próximo FIG.

Crédito: Divulgação

Separação de famosos

Muitos famosos se separaram em 2023, com destaque para Luísa Sonza e Chico Moedas, Neymar e Bruna Biancardi, Lexa e MC Guimê, Sandy e Lucas Lima, Sabrina Sato e Duda Nagle, Preta Gil e Rodrigo Godoy.

Crédito: Reprodução/Instagram

Shows internacionais

Entre os meses de janeiro e dezembro, o Brasil recebeu astros internacionais, como Roger Waters (ex-Pink Floyd), o grupo RBD, Paul McCartney e Taylor Swift, que teve uma passagem tumultuada pelo Brasil, inclusive com a morte da fã Ana Clara Benevides, 23 anos, no primeiro show no Rio.

Veja também

FUTEBOL Retrospectiva: 2023, ano de consolidação do futebol feminino