Retrospectiva: relembre oito fatos marcantes de 2023 em Pernambuco

O ano de 2023 chega ao seu último dia neste domingo (31). Para relembrar alguns dos acontecimentos marcantes dos últimos 365 dias, a reportagem da Folha de Pernambuco selecionou oito fatos de repercussão que viraram notícias.

Entre elas, estão três mordidas de tubarões entre os meses de janeiro e fevereiro; um incêndio acidental em uma instituição que acolhe crianças na Zona Sul da capital pernambucana; desabamentos de prédios; mensagem de paz levadas ao Vaticano e a jornalista vencedora do “Quem Quer Ser um Milionário”.

1)Tubarão

No dia 20 de fevereiro, André Luiz Gomes foi mordido por um tubarão enquanto surfava em uma área proibida na Praia de Del Chifre, na cidade de Olinda. Relembre aqui.

Surfista se recuperando em casa da mordida do tubarão, após receber alta médica | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

No dia 5 do mês seguinte, um adolescente de 14 anos foi mordido pelo animal enquanto tomava banho de mar na Praia de Piedade, também em local proibido. Ele perdeu uma perna. Relembre aqui.

Adolescente foi mordido enquanto tomava banho de lar em local proibido para prática | Foto: Reprodução

Um dia depois, em 6 de março, na mesma praia, outra adolescente teve o braço dilacerado por uma mordida de tubarão. Relembre aqui.

Sinalização de área de risco na areia da Praia de Piedade, na RMR | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

2) Incêndio no Lar Paulo de Tarso

Na madrugada do dia 14 de abril, um incêndio acidental aconteceu no Lar Paulo de Tarso, no Ipsep. Três crianças e uma funcionária morreram por conta da fumaça tóxica das chamas. Relembre aqui.

Após incêndio, Lar Paulo de Tarso, no Ipsep, foi interditado pela Prefeitura do Recife | Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

3) Desabamentos de prédios

No dia 27 de abril, parte do Edifício Leme, em Olinda, desabou. No dia 7 de julho, o mesmo aconteceu com um bloco do Conjunto Beira-Mar, no Janga, Paulista. Morreram, no total, 20. Relembre aqui e aqui.

Registro do Edifício Leme, situado no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, e que desabou parcialmente | Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

Registro do desabamento do Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, Paulista | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

4) Novo arcebispo

Dom Paulo Jackson se tornou o novo arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife no dia 13 de agosto. A posse foi realizada no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Zona Sul do Recife. Relembre aqui.

Dom Paulo Jackson, novo arcebispo de Olinda e Recife | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

5) Mortes em Camaragibe

Dois policiais militares foram mortos por Alex Samurai durante uma ocorrência no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, no dia 15 de setembro. Horas depois, ele e cinco familiares foram assassinados. Relembre aqui.

Alex Samurai, minutos antes de ser morto em troca de tiros com policiais, em Camaragibe | Foto: Reprodução

6) Acidente no Mirabilandia

No dia 22 de setembro, a professora Dávine Muniz foi arremessada do brinquedo Wave Swinger do parque de diversões Mirabilandia. Ele sofreu rompimento em suas cordas de sustentação. Relembre aqui.

Fachada do parque de diversões Mirabilandia, hora depois de o acidente acontecer | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

7) Apresentação histórica

No Vaticano, a Orquestra Criança Cidadã realizou uma apresentação com mensagem de paz. O encontro foi no dia 3 de novembro e integrou o Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica. Relembre aqui.

Emocionante apresentação foi acompanhada pelo Papa Francisco | Foto: Leusa Santos/Folha de Pernambuco

8) Pernambucana milionária

Ex-repórter da Folha de Pernambuco, Jullie Dutra acertou todas as perguntas do “Quem Quer Ser um Milionário”, do programa "Domingão com Huck", no dia 10 de dezembro, e ganhou R$ 1 milhão. Relembre aqui.

Jornalista Jullie Dutra, ex-Folha de Pernambuco, é a primeira campeã do "Quem Quer Ser um Milionário", do Domingão com Huck | Foto: Reprodução/TV Globo

