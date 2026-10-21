Nutrição e bem-estar: a saúde começa no prato, mas não termina nele

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“Não existe uma fruta capaz de impedir o envelhecimento, uma vitamina que garanta imunidade contra doenças ou uma dieta que funcione para todas as pessoas. Em uma época de “superalimentos”, suplementos e regimes divulgados diariamente nas redes sociais, a ciência segue por um caminho menos espetacular: envelhecer com saúde depende principalmente do padrão alimentar e de hábitos construídos durante muitos anos.



“Uma alimentação saudável não depende de um alimento isolado ou de uma dieta da moda”, afirma a nutricionista Libânia Cardoso. O que conta, explica ela, é uma alimentação variada e equilibrada, com boas fontes de proteínas, carboidratos, gorduras, frutas, verduras, legumes, fibras e micronutrientes, afirma.







A comida brasileira pode fornecer nutrientes importantes sem exigir o consumo de produtos caros | Foto: Magnific



A observação está de acordo com a orientação atual da Organização Mundial da Saúde (OMS), que define quatro princípios para uma dieta saudável: adequação, equilíbrio, moderação e diversidade. A entidade recomenda que a alimentação tenha como base uma variedade de alimentos pouco ou minimamente processados e seja pobre em excesso de açúcar, sódio e gorduras prejudiciais.



O nutricionista Rodrigo Freire leva essa discussão para a vida cotidiana e alerta contra a divisão simplista entre alimentos “bons” e “ruins”. “Precisamos olhar para a fonte, a quantidade, a frequência e o contexto da alimentação”, explica o especialista, que ressalta: “Para a maioria das pessoas saudáveis, não existe indicação científica para retirar glúten ou lactose. O problema é transformar uma indicação clínica em uma regra para toda a população.”



A nutricionista Libânia Cardoso destaca a importância da alimentação saudável | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Simplicidade

A comida tradicional brasileira aparece, nesse contexto, como uma alternativa simples. Feijão, arroz, ovos, sardinha, mandioca, frutas da estação, verduras e legumes podem fornecer nutrientes importantes sem exigir produtos sofisticados. Para Freire, alimentação saudável não precisa ser cara — e tampouco precisa ser complicada. “Aconselho a abandonar a busca pela dieta perfeita e construir uma alimentação sustentável”, que se consiga manter durante anos.



Tese totalmente apoiada por Libânia Cardoso. “Aqui no Nordeste temos uma riqueza alimentar extraordinária. Às vezes a pessoa procura uma semente importada porque ouviu falar de um benefício e esquece o feijão, a macaxeira, o inhame, a sardinha e a fruta da estação que estão ao alcance dela”, afirma a nutricionista.



Particularidades

Para a geriatra Andrea Figueiredo, a alimentação pode, principalmente, contribuir para uma pessoa envelhecer com mais autonomia. “Ajuda tanto na prevenção de demências quanto na prevenção de problemas ósseos e musculares, ajudando a manter a independência”, diz a especialista.



Ela, entretanto, recomenda atenção para alguns cuidados diante do envelhecimento. “A alimentação pode precisar de algumas adaptações. Algumas pessoas passam a apresentar maior dificuldade para mastigar ou digerir determinados alimentos e podem reduzir o consumo de proteínas, principalmente carnes. O problema é que essa redução pode contribuir para a perda de massa muscular, justamente em uma fase da vida que precisamos preservar essa musculatura.”



Diante disso, ela alerta: é importante adaptar a alimentação sem retirar as proteínas. “Podemos buscar outras fontes, modificar a consistência, a forma de preparo dos alimentos e individualizar a dieta”, explica.



O imunologista Luiz Alexandre Ribeiro da Rocha, por sua vez, afirma que “o estado de nutrição do nosso corpo é um dos determinantes mais importantes para termos um bom funcionamento imunológico, de modo que a desnutrição proteico-calórica é reconhecida como a causa mais comum de imunodeficiência secundária no mundo. Assim, carência nutricional gera imunidade prejudicada, mas o inverso não tem respaldo científico, doses elevadas de determinados alimentos não elevam a imunidade”, afirma.

Aliás, esse é um mito frequente: “aumentar a imunidade” por meio de determinado alimento ou suplemento. Luiz Alexandre faz uma correção importante: “A resposta imunológica ideal deve ser equilibrada.” Isso porque uma resposta deficiente pode favorecer infecções, mas uma ativação exagerada do sistema imunológico também não é desejável. O especialista explica que alergias, doenças autoimunes e processos inflamatórios mostram que “mais imunidade” não significa necessariamente melhor saúde.

Mediterrânea

Em relação às dietas da moda, todos os especialistas alertam para prudência com os muitos “mitos”. Mas entre as muitas propostas milagrosas divulgadas pelas mídias, pelo menos uma é eficaz e parece atender a todas as idades.



O imunologista Luiz Alexandre diz que estudos comprovam que a dieta mediterrânea, de fato, reduz significativamente marcadores de inflamação no sangue, superando dietas vegetarianas.





“No momento, é o padrão alimentar mais favorável à imunidade, justamente pelo seu poder anti-inflamatório. Ela é rica em vegetais, azeite, peixes, grãos integrais e pobre em ultraprocessados. Entre os padrões estudados, essa dieta é a que apresenta evidência mais consistente e que mais se aproxima de um padrão alimentar que favoreça nossa imunidade.”, afirma o imunologista Luiz Alexandre, sobre a dieta mediterrânea.



O geriatra Rafael Duncan também elogia a dieta mediterrânea, mas observa que apesar de suas vantagens, ainda não há 100% de comprovação científica sobre nenhum alimento, no que diz respeito à prevenção de doenças. “Os estudos observacionais são promissores, mas os ensaios clínicos ainda não demonstram que um alimento específico ou uma determinada dieta seja capaz de prevenir, isoladamente, a doença de Alzheimer.” Assim como não há comprovação que suplementos de ômega 3, vitaminas ou antioxidantes previnam demências sem deficiência nutricional. “Há evidência suficiente para recomendar uma alimentação saudável, mas não para prometer que um alimento ou suplemento protegerá a memória.”



Ele destaca, ainda, que o maior mito na área nutricional é de que um único alimento possa deflagrar ou evitar uma doença. “Transformar os alimentos em heróis ou vilões simplifica excessivamente um assunto complexo”. Para enfatizar isso, lembra o caso do consumo de ovos, que durante muitos anos foi tratado como sinônimo de colesterol elevado e que hoje é recomendado como fundamental para uma dieta saudável.





Menopausa

Outra fase que merece uma atenção especial é a da menopausa. A nutróloga e endocrinologista Larissa Wolfenson observa que nessa fase, mulheres costumam apresentar alterações corporais.



“A menopausa é marcada por mudanças hormonais importantes, principalmente pela redução dos níveis de estrogênio, que podem repercutir diretamente na saúde da mulher.”, diz a especialista, que completa: “Podemos observar aumento da gordura abdominal e visceral, redução de massa e força muscular, perda de massa óssea e aumento do risco cardiometabólico. Além disso, sintomas como ondas de calor e alterações do sono podem impactar disposição, humor, sexualidade, capacidade de treinar e qualidade de vida.”



Diante disso, ela acredita que a mulher não deve simplesmente aceitar essas mudanças como uma consequência inevitável da idade. “A medicina avançou muito e hoje temos estratégias seguras e individualizadas para atravessar essa fase com mais saúde e qualidade de vida.”



A abordagem envolve alimentação, treinamento, correção de deficiências, controle dos fatores de risco metabólicos e cardiovasculares e, quando houver indicação, terapia hormonal da menopausa, sempre considerando sintomas, idade, histórico clínico, contraindicações e perfil de risco de cada mulher. O objetivo é preservar saúde, funcionalidade e qualidade de vida ao longo dos anos.



Desinformação

Há outro fator que preocupa os profissionais da área. A desinformação. Ou as fake news. É nessa fronteira que Libânia Cardoso recomenda cautela com conselhos das redes sociais. Dietas inadequadas podem resultar em deficiência nutricional e perda de massa muscular, enquanto suplementos podem causar toxicidade ou interagir com medicamentos.



As falas dos seis especialistas convergem num ponto: não existe dieta universal nem alimento capaz de fazer sozinho o trabalho de uma vida inteira. O desafio não é encontrar o ingrediente capaz de deter o tempo. É construir um padrão possível de manter: comida de verdade, variedade, proteínas adequadas, frutas, verduras, legumes e feijões, menos ultraprocessados, movimento e acompanhamento de saúde quando necessário. Há outro fator que preocupa os profissionais da área. A desinformação. Ou as fake news. É nessa fronteira que Libânia Cardoso recomenda cautela com conselhos das redes sociais. Dietas inadequadas podem resultar em deficiência nutricional e perda de massa muscular, enquanto suplementos podem causar toxicidade ou interagir com medicamentos.As falas dos seis especialistas convergem num ponto: não existe dieta universal nem alimento capaz de fazer sozinho o trabalho de uma vida inteira. O desafio não é encontrar o ingrediente capaz de deter o tempo. É construir um padrão possível de manter: comida de verdade, variedade, proteínas adequadas, frutas, verduras, legumes e feijões, menos ultraprocessados, movimento e acompanhamento de saúde quando necessário.

Uma alimentação saudável não depende de um alimento isolado ou de uma dieta da moda, e sim, de uma alimentação variada e equilibrada.

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