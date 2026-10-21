A saúde do futuro: tecnologia no centro das decisões

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A tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio e passou a ocupar espaço central na rotina dos serviços de saúde. Ao longo dos anos, seja da consulta ao diagnóstico ou do tratamento às cirurgias e à internação, os equipamentos estão cada vez mais precisos. Nos dias atuais, com sistemas capazes de analisar grandes volumes de dados e o avanço da inteligência artificial, os médicos e outros profissionais da área têm à disposição recursos para identificar doenças e tomar decisões com mais rapidez.

A inteligência artificial, por exemplo, tem ocupado espaço em diferentes momentos da jornada do paciente, da consulta ao diagnóstico, do tratamento à cirurgia e da internação à gestão hospitalar. Segundo o vice-presidente assistencial da Rede D’Or, Raul Sturari, na instituição a IA funciona como uma camada adicional de apoio à análise de radiografias, tomografias, ressonâncias e mamografias.

Na Rede D’Or, modelos de IA analisam imagens e laudos de forma automática, com objetivo de identificar padrões e alterações que podem indicar doenças e sinalizar casos para avaliação médica. Entre as aplicações estão o rastreamento de cânceres de mama, próstata, tireoide e cólon, além da identificação e acompanhamento de doenças hepáticas, inflamatórias intestinais e endometriose.

"A tecnologia pode identificar achados suspeitos, classificar informações e sugerir pontos que merecem investigação, mas não substitui a avaliação do médico.” Raul Sturari, vice-presidente assistencial da Rede D’Or. Foto: Divulgação/Rede D'Or

A tecnologia também pode apontar alterações que eventualmente passariam despercebidas em uma primeira análise. O objetivo, entretanto, não é substituir o especialista. “A tecnologia pode identificar achados suspeitos, classificar informações e sugerir pontos que merecem investigação, mas não substitui a avaliação do médico”, explica Sturari.



A diferença está justamente na interpretação. A IA consegue processar grandes volumes de dados rapidamente, enquanto o profissional relaciona essas informações ao histórico e às características daquele paciente. Esse limite também vale para resultados incorretos. Até por isso, resultados gerados pelos modelos de inteligência artificial precisam ser avaliados pelos profissionais. “A responsabilidade pelo diagnóstico e pelo laudo continua sendo do médico”, reforça o especialista.



A tecnologia também vem modificando atividades que não aparecem diretamente no diagnóstico, mas consomem boa parte da rotina dos profissionais. Ainda na Rede D’Or, uma das aplicações de IA é a transcrição em tempo real de consultas e atendimentos. Em um projeto aplicado em 21 hospitais, cerca de 58 mil consultas por mês utilizam a tecnologia.



A ferramenta converte a fala em texto, organiza informações clínicas, gera documentos e pode apoiar a elaboração do prontuário e a tomada de decisão. A intenção é reduzir tarefas repetitivas e devolver tempo ao profissional para que ele possa se concentrar mais no paciente.

Equilíbrio



Para a médica radiologista e diretora do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, Mirela Ávila, essa transformação já faz parte da rotina. “A tecnologia está em praticamente tudo o que faço, do agendamento do paciente até a entrega do laudo”, afirma. Prontuários eletrônicos, sistemas que armazenam e distribuem exames e equipamentos mais modernos facilitaram o acesso às informações e o acompanhamento dos pacientes.



No diagnóstico, ela considera a evolução especialmente significativa. Imagens mais detalhadas, exames mais rápidos e a possibilidade de identificar lesões em estágios mais precoces aumentam as possibilidades de intervenção. A facilidade de acesso às informações, porém, precisa ser equilibrada com a relação humana. “A tela não pode receber mais atenção do que a pessoa que está na minha frente”, afirma Mirela.



Ela crê que a tecnologia deve proporcionar mais tempo de qualidade com o paciente, e não criar uma nova barreira dentro do consultório. “A IA não consegue perceber que aquele paciente está com medo e precisa ser acolhido. Não consegue decidir como comunicar uma notícia difícil para uma família. Não consegue interpretar o contexto de vida de cada pessoa”, resume a radiologista.

"A tela não pode receber mais atenção do que a pessoa que está na minha frente.” Mirela Ávila, diretora do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Foto: Dayvison Nunes/Divulgação

Precisão



A evolução tecnológica também alcançou os procedimentos cirúrgicos. No Real Hospital Português (RHP), o diretor-médico, Noel Loureiro, acompanha os avanços da cirurgia robótica, que, segundo ele, não tem como principal diferencial simplesmente reduzir o tamanho dos cortes.



Em muitos procedimentos, as incisões são semelhantes às de uma cirurgia laparoscópica. O grande ganho está na segurança e na capacidade de visualização. O sistema acompanha os movimentos do cirurgião e permite posicionar a câmera em locais de difícil acesso, oferecendo uma visão mais detalhada da área operada. “Mais do que reduzir o tamanho do corte, a tecnologia amplia a capacidade do cirurgião de enxergar, controlar e executar o procedimento com mais precisão e segurança”, explica Loureiro.



No RHP, essa tecnologia é aplicada por meio do sistema Da Vinci Xi HD. De acordo com Shenandoan Daur, diretor-executivo de Digital e Inovação da instituição, se trata de “uma plataforma que permite ao cirurgião comandar instrumentos articulados por meio de uma interface de alta precisão. A tecnologia amplia a visualização do campo operatório e favorece movimentos mais delicados em procedimentos minimamente invasivos. O objetivo não é substituir o médico, mas oferecer melhores condições técnicas para que ele execute a estratégia cirúrgica definida para cada paciente”, conta.

"A tecnologia amplia a capacidade do cirurgião de enxergar, controlar e executar o procedimento com mais precisão e segurança.” Noel Loureiro, diretor-médico do RHP. Foto: Divulgação/RHP



O uso de equipamentos de alta complexidade exige também preparação das equipes. Daur explica que, no caso da cirurgia robótica, a capacitação envolve não apenas o cirurgião, mas profissionais de enfermagem, anestesia, engenharia clínica e tecnologia da informação. Os cirurgiões passam por treinamento teórico e prático, simulações e outras etapas antes da atuação autônoma.

Transformação



Enquanto o paciente percebe a tecnologia nos exames e equipamentos, uma transformação menos visível ocorre na administração das instituições. Paulo Magnus, CEO e fundador da MV Digital, afirma que a inteligência artificial já está presente em diferentes áreas do ecossistema da empresa.



Na assistência, a IA pode transcrever consultas, consolidar históricos e produzir resumos clínicos. Na gestão hospitalar, pode analisar ocupação, giro de leitos, capacidade e demanda. No setor financeiro, identifica inconsistências e ajuda a prevenir glosas, enquanto no ciclo de compras, cruza informações sobre estoque, consumo, necessidades e preços.



A tendência é que essas informações deixem de funcionar de maneira isolada. Um exame pode ser relacionado ao histórico clínico, aos medicamentos, às internações e a outros exames realizados ao longo do tempo.



Para Magnus, esse é um dos principais avanços da inteligência artificial na saúde: “O grande salto da IA na saúde será justamente este: sair da interpretação isolada de um dado para apoiar a compreensão integral do paciente. É importante reforçar: a inteligência artificial amplia a capacidade do médico, mas a decisão clínica continua sendo do profissional”, enfatiza.

Integração



A tecnologia também pode mudar a relação dos profissionais com os próprios sistemas. Em vez de procurar informações em diversas telas, o médico pode fazer perguntas em linguagem natural e receber dados contextualizados. A ideia é que o software passe a compreender o que o profissional precisa e repasse a informação para ele.



A integração também chega à internação. Nas unidades de terapia intensiva do RHP, monitores coletam continuamente informações como frequência cardíaca, pressão arterial e saturação de oxigênio. Segundo Daur, os dados são integrados ao prontuário eletrônico, permitindo acompanhar tendências e mudanças ao longo do tempo, além de relacionar os sinais vitais a exames laboratoriais e de imagem. Os equipamentos podem emitir alertas quando determinados parâmetros ultrapassam limites estabelecidos, mas a interpretação permanece sob responsabilidade da equipe de saúde.



O hospital também utiliza protocolos configurados em sistema para auxiliar na identificação de situações como risco de queda, sepse e deterioração clínica. Esses alertas organizam sinais e critérios que podem exigir uma resposta mais rápida, mas não representam um diagnóstico automático. Para Daur, o desafio é fazer a informação chegar “no momento certo, para o profissional certo”, evitando também a chamada fadiga de alarmes, quando o excesso de avisos reduz a capacidade de distinguir situações realmente urgentes.



Outro exemplo está na administração de medicamentos. O RHP utiliza código de barras associado à pulseira de identificação do paciente. A conferência eletrônica ajuda a verificar se o medicamento está sendo administrado à pessoa correta e dentro do processo prescrito, criando uma barreira adicional contra trocas, omissões e falhas de comunicação. Ainda assim, a checagem humana contínua é necessária para avaliar dose, horário, alergias, interações e condições clínicas.

Confiança



Quanto maior a capacidade dos sistemas, maior é também a necessidade de estabelecer limites. Um dos riscos apontados pelos especialistas é a confiança excessiva em uma recomendação produzida por algoritmos.



Diante de um exame inconclusivo, a IA pode recuperar o histórico do paciente, relacionar exames anteriores, medicamentos e diagnósticos e apresentar esse contexto em poucos segundos. Mas a decisão continua sendo humana. “O papel da IA é oferecer ao profissional mais informação, mais contexto e mais velocidade para que ele possa tomar uma decisão melhor fundamentada”, salienta Magnus.



Ao mesmo tempo em que tecnologias já estão incorporadas aos hospitais, universidades e centros de pesquisa trabalham em ferramentas que podem chegar ao cotidiano dos pacientes.



No Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o professor e pesquisador Tsang Ing Ren é um dos representantes da entidade em um projeto desenvolvido em parceria com o Hospital das Clínicas para criar uma aplicação capaz de identificar lesões de pele por meio da câmera de um celular. A proposta é que a ferramenta seja utilizada inicialmente por médicos e, futuramente, possa ser disponibilizada ao público. Ainda são necessárias, porém, etapas de validação.



Segundo Ren, a qualidade dos dados é fundamental para evitar que sistemas venham a reproduzir desigualdades raciais, sociais, regionais ou de gênero. A explicabilidade dos modelos também permanece como uma importante área de pesquisa.



Nestes casos, a privacidade é outro ponto sensível. Dados de saúde estão entre as informações mais delicadas de uma pessoa, e seu compartilhamento entre hospitais, universidades e empresas exige mecanismos de proteção. “Existem técnicas de anonimização para isso, mas não há uma técnica única que ‘resolva’ a privacidade. O maior obstáculo normalmente é a questão de implantação e a governança”, detalha Ren.



O professor da UFPE ainda faz um alerta importante. Embora a IA na saúde reúna inúmeras promessas, as evidências são limitadas sobre sua utilização, de maneira geral, estar melhorando os resultados reais dos pacientes.É preciso saber se ela melhora efetivamente o diagnóstico, o tratamento, a segurança ou a experiência do paciente.



A história da medicina mostra que a tecnologia sempre ampliou as possibilidades do profissional, ao longo das décadas, com raios X, tomografia, ressonância magnética, cirurgias robóticas etc. Atualmente, a inteligência artificial começa a organizar e interpretar uma quantidade de dados que seria de difícil processamento por parte dos médicos de forma manual.

Autonomia



A inteligência artificial pode identificar um padrão em uma imagem, recuperar informações de um prontuário em segundos, ajudar a organizar um hospital ou oferecer ao cirurgião uma visão mais precisa durante um procedimento. Mas ainda cabe ao profissional interpretar essas informações, assumir a responsabilidade pela decisão e compreender o paciente para além dos dados.



Assim, caso a tecnologia consiga retirar tarefas repetitivas, acelerar investigações, organizar informações e aumentar a segurança dos procedimentos, poderá facilitar a vida do profissional nos cuidados junto ao paciente.



Depois de mais de um século de evolução tecnológica, a medicina chega a um momento em que as máquinas conseguem enxergar, comparar, aprender e sugerir. Mais para a frente, espera-se que toda essa inteligência esteja a serviço de uma medicina mais precisa, segura e eficiente - sem perder aquilo que continua sendo insubstituível: o olhar humano.

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