Afya Jaboatão: inovação e cuidado marcam nova fase

A- A+

Nascida há oito anos como parte do programa Mais Médicos, a Afya Jaboatão, instituição de ensino superior reconhecida pela excelência na formação em Medicina, anuncia uma nova fase em sua trajetória com a inauguração de um campus moderno, marcando o novo padrão da formação médica, e o lançamento do curso de Enfermagem.



O novo campus conta com mais de 20 laboratórios equipados para diversas atividades e salas de aula com recursos de ponta. Um dos grandes diferenciais está no uso de simuladores de alta fidelidade, já reconhecidos pela sua qualidade.



Vanessa Piasson, diretora da Afya Jaboatão, enfatiza a relevância do novo campus para a missão educacional: “Essa nova estrutura é resultado do nosso olhar atento para o futuro da educação médica. Cada espaço foi pensado para estimular a prática, o pensamento crítico e o protagonismo dos nossos alunos. É um ambiente que traduz o que acreditamos: aprendizado de qualidade nasce da integração entre tecnologia, ciência e propósito”.

Visão humanizada

A excelência na formação da Afya Jaboatão se baseia em um currículo moderno, que garante a diferenciação a partir da escolha de caminhos individuais na trajetória acadêmica dos alunos. A formação prática é um pilar central, permitindo aos alunos participarem de atividades e práticas em laboratórios e nas comunidades desde o primeiro período. Assim, eles têm contato com todo o espectro da medicina, tanto em ambientes de simulação quanto com pacientes reais.



Atualmente, o impacto prático dos alunos na rede de saúde é significativo: estudantes do 1º ao 8º período estão inseridos em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS), atuando ativamente na comunidade sob a orientação de preceptores. Além disso, os alunos em fase de internato também realizam práticas nas redes pública e privada, consolidando o aprendizado e contribuindo para o fortalecimento da assistência à população.

Compromisso Social

A Afya Jaboatão alinha o ensino inovador ao impacto social direto na comunidade. A instituição já opera um Ambulatório Especializado de Ensino e Serviço (AEES), que foi inaugurado no início de 2024. Oferecendo 16 especialidades, o ambulatório aproxima os estudantes da realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e garante à população acesso a serviços de saúde gratuitos.



Além disso, os projetos de extensão são um diferencial da Instituição, envolvendo os alunos em ações voltadas à saúde do idoso, saúde da mulher e vacinação, entre outras áreas. Nessas iniciativas, os alunos promovem rodas de conversa, visitas domiciliares e orientações sobre prevenção de doenças, conscientizando a população sobre riscos que podem evoluir para complicações graves.

Acesso à saúde

Reforçando sua estratégia de unir ensino de excelência, tecnologia aplicada e compromisso social, a Afya Jaboatão se prepara para a inauguração de um novo Ambulatório Especializado de Ensino e Serviço (AEES). Este novo espaço será inaugurado em parceria com a prefeitura de Jaboatão até o final de 2025.



Localizado no bairro de Marcos Freire, o novo AEES terá capacidade de realizar até 2.000 procedimentos mensais. Lá, serão ofertados, inicialmente, atendimentos em 12 especialidades, reforçando a capacidade de assistência à população.

A Afya Jaboatão combina inovação, tecnologia e prática assistida, se consolidando como uma instituição que transforma a saúde da região. Foto: Divulgação

Expansão

Em um movimento estratégico para ampliar sua atuação acadêmica e atender à crescente demanda por profissionais de saúde qualificados na região, a Afya Jaboatão se prepara para lançar o curso de Enfermagem. Ele chega com a mesma excelência em infraestrutura moderna, metodologias inovadoras de ensino e atuação integrada à comunidade marcantes no curso de Medicina da Instituição. Essa expansão reafirma a missão da Afya de oferecer uma formação completa e alinhada às necessidades do setor de saúde.



A diretora Vanessa Piasson comenta a importância da nova graduação: “A chegada do curso de Enfermagem representa a ampliação natural da nossa missão. Estamos expandindo horizontes e oportunidades para que mais profissionais possam atuar de forma ética, técnica e humana. Essa nova graduação é um passo essencial para fortalecer o cuidado e o impacto social que queremos gerar na região”.



Ao combinar inovação, tecnologia e prática assistida, a Afya Jaboatão se consolida como uma instituição que transforma a saúde da região, beneficiando alunos e comunidade de forma integrada e contínua.

"Essa nova estrutura é resultado do nosso olhar atento para o futuro da educação médica”, afirma Vanessa Piasson, diretora da Afya Jaboatão. Foto: Divulgação

Sobre a Afya

A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior, 33 delas com cursos de Medicina e 25 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde em todas as regiões do país. São 3.653 vagas de Medicina aprovadas e 3.543 vagas de medicina em operação, com mais de 24 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da Medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de Medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers.



Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil e “Valor 1000” (2021, 2023, 2024 e 2025) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do Pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 - Saúde e Bem-Estar. Mais informações em: www.afya.com.br e ir.afya.com.br.

Veja também