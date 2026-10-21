Afya Jaboatão: olhar para o futuro na Medicina

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A Medicina está em constante transformação, e quem entra hoje na graduação vai acompanhar essas mudanças ao longo de décadas de carreira, sem perder o que sempre foi essencial: o cuidado com o paciente. Na Afya Jaboatão, essa realidade também faz parte da formação, que combina conhecimento científico com experiências práticas, vivência clínica, pesquisa, extensão e oportunidades para que o estudante desenvolva diferentes competências ao longo do curso.



Novas tecnologias, inteligência artificial, mudanças na relação com os pacientes e maior integração entre diferentes profissionais da saúde ampliaram as competências esperadas de um médico. Nesse cenário, a formação precisa acompanhar as mudanças da profissão e preparar o estudante não apenas para os desafios de hoje, mas também para aqueles que encontrará ao longo da carreira.

Formar um profissional deixou de significar apenas transmitir conhecimento técnico. Comunicação, ética, autonomia, capacidade de trabalhar em equipe, tomada de decisão e aprendizado contínuo também fazem parte da preparação. “Quando pensamos no médico que está sendo formado hoje, precisamos considerar que ele vai exercer a profissão durante décadas e encontrará uma Medicina em constante transformação. É necessário desenvolver capacidade de adaptação, relacionamento, responsabilidade e autonomia para continuar aprendendo ao longo da carreira”, afirma Vanessa Piasson, diretora da Afya Jaboatão.



“A tecnologia já faz parte da realidade da Medicina, então ela também precisa estar presente durante a formação. O estudante precisa entender quando ela pode contribuir, quais são os limites e qual é a responsabilidade do médico na tomada de decisão. A tecnologia deve apoiar o cuidado, sem afastar o profissional da relação com o paciente”, explica Juliana Gonçalves, coordenadora acadêmica da Afya Jaboatão.

No Centro de Simulação, os estudantes vivenciam situações que fazem parte da rotina médica e aprimoram seus conhecimentos na prática do cuidado com o paciente / Foto: Divulgação

Prática

Outra dimensão da formação está na aproximação dos estudantes com a realidade que encontrarão depois de formados. Os campos de prática e o contato com pacientes permitem aplicar conhecimentos adquiridos em diferentes situações e desenvolver habilidades como comunicação, escuta e relacionamento profissional.



Os projetos de extensão universitária ampliam essa experiência para além dos espaços tradicionais de ensino. Na Afya Jaboatão, a proposta envolve conhecer previamente os territórios, dialogar com lideranças e moradores e compreender as necessidades locais antes de definir uma intervenção.



“Quando o estudante entra em contato com uma comunidade, percebe que o cuidado não acontece de maneira isolada. Existem aspectos sociais, familiares e territoriais que interferem na saúde das pessoas. A extensão permite desenvolver esse olhar e compreender que uma intervenção precisa fazer sentido para a população, e não simplesmente ser levada pronta pela instituição”, destaca Juliana.



Essa integração entre aprendizado e assistência acontece em hospitais de referência no Estado, como os hospitais da Restauração, Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães e Otávio de Freitas, e em unidades de saúde do município e da região metropolitana. Além disso, a Afya Jaboatão, que tem a sua própria clínica-escola, o Ambulatório Especializado em Ensino e Serviços (AEES) em funcionamento desde fevereiro de 2024, irá inaugurar um novo ambulatório em Marcos Freire, neste segundo semestre.

Escolhas

A graduação também pode ser um período de descoberta. Nem todo estudante que começa Medicina sabe exatamente qual caminho seguirá depois de formado, e conhecer diferentes possibilidades ajuda a construir essa trajetória.



A atuação clínica é uma delas. Ao longo da graduação, os estudantes também são apresentados a outras dimensões da profissão, como gestão, educação e pesquisa. Na atenção, o foco está na assistência e no cuidado. A gestão envolve tanto a administração de serviços quanto a compreensão do funcionamento da saúde pública. Já a educação abre possibilidades de atuação futura como preceptor ou professor.



Os projetos acadêmicos complementam essa formação. Os estudantes podem participar de congressos, produção de trabalhos científicos, oficinas, iniciativas de pesquisa e extensão e ligas acadêmicas. Nestas últimas, embora exista orientação e tutoria de professores, os alunos assumem responsabilidades na organização das atividades, desenvolvendo autonomia, gestão e liderança.



“Nem todos seguirão o mesmo caminho. Alguns podem se dedicar à assistência, outros à pesquisa ou à docência, por exemplo. A formação precisa dar condições para que o estudante conheça essas possibilidades e desenvolva competências que serão úteis, independentemente da trajetória escolhida”, afirma Vanessa.

A Afya Jaboatão tem a sua própria clínica-escola, o Ambulatório Especializado em Ensino e Serviços, em funcionamento desde fevereiro de 2024 / Foto: Divulgação

Acompanhamento

A instituição também acompanha a trajetória de seus egressos. Recentemente, foi realizada uma pesquisa interna para reunir informações sobre residência médica, vínculos profissionais e outros aspectos da inserção no mercado de trabalho. Nos relatos dos egressos, aparecem ainda a importância dos conhecimentos adquiridos durante a graduação e das relações profissionais construídas com professores e outros médicos.



Esse acompanhamento permite observar os diferentes caminhos seguidos pelos profissionais depois da graduação e também ajuda a mostrar que a formação não se limita ao período em que o estudante está dentro da sala de aula.

Em uma profissão marcada por novas tecnologias e transformações constantes, preparar o futuro médico passa por combinar conhecimento científico e experiência prática com capacidades humanas e profissionais que permanecem essenciais: escutar, comunicar, trabalhar em equipe, aprender continuamente e transformar conhecimento em cuidado.



Na Afya Jaboatão, essa preparação acontece ao longo da graduação, com experiências que ajudam o estudante a conhecer diferentes possibilidades, assumir responsabilidades e construir o caminho que pretende seguir na Medicina.

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