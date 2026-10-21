Canetas emagrecedoras: mercado paralelo e automedicação aumentam riscos à saúde

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A busca por emagrecimento rápido transformou as chamadas canetas emagrecedoras em um dos assuntos mais comentados quando o tema é obesidade e um dos termos cada vez mais procurados em sites de busca.



Semaglutida e tirzepatida passaram a fazer parte da rotina de muitas pessoas, mas a popularização desses medicamentos trouxe um alerta: a compra de produtos de procedência duvidosa e o uso sem acompanhamento médico podem representar riscos à saúde.



A estimativa mais recente da World Obesity Federation aponta que cerca de 31% dos adultos brasileiros viviam com obesidade em 2025. Em 2026, esses números ajudam a dimensionar a procura por tratamentos para controle do peso e reforçam a importância do acompanhamento médico.



Perigo

Em 2026, a Anvisa proibiu produtos sem registro e de fabricantes não identificados e constatou problemas relacionados à esterilização, ao controle de qualidade e à origem dos insumos. Também foram realizadas apreensões de produtos irregulares. Uma caneta adquirida fora dos canais autorizados pode não oferecer garantia sobre o conteúdo, a concentração da substância ou as condições de armazenamento.



Sem rastreabilidade, o consumidor não consegue saber se está recebendo o medicamento correto ou se o produto passou por condições sanitárias adequadas. Os riscos incluem contaminação, erro de dose e outros problemas que podem comprometer o tratamento.



O problema não está apenas no produto clandestino. Mesmo uma caneta original pode oferecer riscos quando utilizada sem avaliação profissional. Os agonistas do receptor de GLP-1 possuem indicações específicas, contraindicações e possíveis efeitos adversos.



A pancreatite aguda, por exemplo, é uma reação adversa conhecida e foi alvo de alerta da Anvisa em 2026. Sem acompanhamento, o paciente também pode ter dificuldade para reconhecer sinais de alerta ou acabar alterando a dose por conta própria.



Tratamento

Quando há indicação médica, as canetas podem integrar o tratamento da obesidade, mas não devem ser encaradas como solução isolada. Alimentação adequada, atividade física e acompanhamento profissional fazem parte de uma estratégia mais ampla. A atuação multidisciplinar contribui para um tratamento mais seguro.



O médico avalia a indicação, o histórico clínico, as contraindicações e a resposta ao medicamento. O nutricionista auxilia na organização da alimentação e na adequação do consumo de proteínas e nutrientes. O profissional de Educação Física contribui para preservar força, massa muscular e condicionamento físico.

"O problema não está apenas no produto clandestino. Mesmo uma caneta original pode oferecer riscos quando utilizada sem avaliação profissional.”

A popularização das canetas não deve transformar medicamentos de prescrição em produtos de consumo. A busca pelo emagrecimento precisa começar pelo diagnóstico e pela avaliação individualizada, e não pela procura de uma determinada marca ou substância.



Comprar no mercado paralelo ou utilizar o medicamento por conta própria significa abrir mão de garantias essenciais de qualidade e segurança.



Não existe tratamento seguro com esses medicamentos sem avaliação e acompanhamento do médico, capaz de definir a indicação, a dose e acompanhar a resposta do paciente. O objetivo é tratar a obesidade de maneira responsável e sustentável.

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