Canetas emagrecedoras: riscos e benefícios sem milagres

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O avanço das chamadas canetas emagrecedoras no Brasil tem trazido novas possibilidades para o tratamento do diabetes e da obesidade. No entanto, também acende o alerta para os riscos do uso sem orientação médica adequada. Diante da popularização dos produtos, os pacientes devem conhecer as opções autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de conseguir diferenciar os medicamentos regularizados daqueles oferecidos clandestinamente. Isso pode ser determinante para quem tem buscado emagrecer de forma segura.



Apesar de a classe de medicamentos de semaglutida, liraglutida e tirzepatida terem recebido bastante visibilidade pública no Brasil devido à perda de peso, apenas cinco produtos específicos para controle crônico do peso são autorizados pela Anvisa (até o fechamento desta revista). São eles Wegovy (semaglutida); Saxenda (liraglutida); Povitztra (semaglutida); Olire (liraglutida) e Mounjaro (tirzepatida). Opções como Ozempic, Rybelsus, Victoza e demais alternativas sintéticas possuem registros primários voltados ao controle do diabetes tipo 2 e exigem prescrição e acompanhamento médico estrito.



Tais fármacos atuam no corpo imitando hormônios produzidos pelo intestino após a alimentação. Em especial o glucagon tipo 1 (GLP-1) e o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose (GIP). Eles reduzem a sensação de apetite no sistema nervoso central, aumentam a saciedade por meio do retardo do esvaziamento gástrico e melhoram o controle glicêmico.

Cuidados



O endocrinologista Fábio Lima, do Hospital Jayme da Fonte, explica que a utilização de versões falsas do medicamento pode trazer riscos à saúde. Além disso, deixa claro que não são todos os tipos de pacientes que podem fazer uso das canetas. A prática deve ser criteriosa e baseada em avaliação médica “Uma versão falsificada pode gerar males à saúde como infecções, intoxicações, alergias, danos graves ao fígado, rins, outros órgãos e levar até mesmo a óbito”, alerta.



“As indicações do uso das canetas são claras: IMC acima de 27 com comorbidades; apneia do sono; pré-diabetes ou diabetes; dislipidemia (colesterol e/ou triglicerídeos altos); hipertensão arterial; esteatose hepática, que é a gordura no fígado; e obesidade definida por IMC acima de 30, independentemente de comorbidades. Pacientes fora desses parâmetros não teriam indicação de usar as canetas”, ressalta o doutor. Pessoas com insuficiência cardíaca associada à obesidade também podem usufruir da medicação, desde que haja recomendação médica baseada no histórico de saúde do paciente.



Em janeiro deste ano, a Anvisa proibiu a fabricação, venda, importação, propaganda e uso da tirzepatida das marcas Synedica e TG - lotes a partir de janeiro de 2020 -, além de qualquer lote de retatrutida. Feitos por empresas desconhecidas, os produtos não possuem registros no Brasil e podem oferecer graves riscos à saúde.

Especialistas alertam contra o uso de versões falsificadas, que podem provocar infecções, intoxicações, alergias e até mesmo o óbito. Foto: Magnific

Benefícios



Além da perda de peso, as canetas emagrecedoras podem trazer outros tipos de benefícios metabólicos e de saúde. “As canetas emagrecedoras, diminuindo a gordura visceral e, consequentemente, a inflamação crônica, melhoram o controle da glicose, da pressão arterial, dos triglicerídeos e colesterol. Com isso, diminuem os riscos de infarto e AVC; melhoram artrite; diminuem os riscos de vários tipos de câncer como de mama e de intestino; facilitam deixar de fumar e beber, agindo no sistema cerebral de recompensa”, explica Fábio Lima.



Ainda segundo o especialista, é necessário dar início ao uso pela dose menor e dobrar a aplicação, caso se faça preciso, apenas depois de um mês. “Enquanto o efeito se mantiver para perda de peso e controle da fome, não é necessário aumentar as doses”, ressalta. A dica ajuda a minimizar efeitos colaterais gastrointestinais e garante a eficácia a longo prazo.

Efeito rebote



Uma das principais preocupações de quem usa caneta emagrecedora é o reganho de peso após a suspensão da medicação, o chamado “efeito rebote”. Há casos em que o tratamento deve ser crônico, tal como para pessoas diagnosticadas com hipertensão ou diabetes. “82% dos pacientes recuperam total ou parcialmente o peso depois da suspensão das canetas. Nos pacientes que chegaram ao limite da perda de peso, mas não reverteram sua obesidade e suas comorbidades metabólicas (hipertensão, diabetes, gordura no fígado) totalmente, deve-se manter em uso contínuo das canetas”, pontua Fábio Lima.



“Já para aqueles que conseguiram reverter o sobrepeso e comorbidades, pode-se tentar ‘desmamar’ - alguns conseguirão, outros não. Dentre esses pacientes em uso contínuo, alguns vão manter uma dose menor, outros terão que manter a dose que alcançou o melhor efeito. Claro que também é fundamental uma mudança no estilo de vida, em termos de dieta, manejo do estresse, sono e exercícios”, prossegue.

"A medicação é um recurso válido e pode, sim, ajudar no processo, mas é fundamental compreender exatamente como ela atuará na sua rotina.” Gabriela Carvalheira, nutricionista. Foto: Cortesia



Conforme a nutricionista Gabriela Carvalheira, nesses casos há estratégias nutricionais para o “desmame”. O paciente consegue reconhecer a saciedade natural sem a ajuda química do medicamento. “É um processo planejado em que a dieta e o comportamento assumem gradualmente o papel que o medicamento exercia. Quanto mais gradual a redução de dose (conforme orientação médica), mais tempo o paciente tem para reaprender os sinais de fome e saciedade. Ele precisa reaprender a ler o próprio corpo, distinguindo fome física de fome emocional e comendo com atenção”, detalha a especialista da Unimed.



“Um erro comum é o paciente, ao parar o remédio, voltar imediatamente às porções antigas. A transição deve ser progressiva. Ele precisa ter um ajuste proteico estruturado, ajustar a ingestão de fibras, controlar a densidade calórica. O “desmame” não termina quando o remédio acaba. É aí que o trabalho de manutenção começa. Quem aprende a ler o próprio corpo durante o tratamento é quem mantém o peso depois”, complementa.



Do lado mental, o objetivo é que o paciente compreenda que o efeito rebote não significa que o tratamento foi mal feito, mas, sim, que se trata de uma reação fisiológica do corpo humano. “O caminho é acolher esse medo sem alarmismo para evitar que ele vire pânico, ajudando o paciente a reconhecer os sinais da fome real. É fundamental esclarecer que um eventual ganho de peso após parar a medicação é uma reação fisiológica do corpo, e não um fracasso pessoal ou falta de força de vontade”, esclarece a psicóloga Jaqueline Baldenebro.

Acompanhamento



Antes do paciente dar início ao uso da medicação, o acompanhamento psicológico é visto de forma crucial. O objetivo é garantir que a caneta não seja vista como única ferramenta de mudança na luta contra a obesidade. “O acompanhamento psicológico prévio é essencial para mapear o lugar que a comida ocupa no seu dia a dia. A medicação é um recurso válido e pode, sim, ajudar no processo, mas é fundamental compreender exatamente como ela atuará na sua rotina. Como a medicação não resolve as questões emocionais que sustentam o comer por ansiedade, estresse ou tristeza, a consulta inicial com o psicólogo permite construir novas ferramentas de alívio e alinhar expectativas reais antes de começar o tratamento”, conta Jaqueline.



A supervisão de um nutricionista também é determinante em meio ao uso do medicamento. Com a redução do apetite promovido pelas canetas, o paciente lida com déficit energético e ainda pode apresentar sintomas gastrointestinais. Os mais frequentes são náuseas, vômitos, diarreia e constipação. Refluxo, sensação de estufamento, dor abdominal, fadiga e tontura são outros sintomas comuns.



“O problema é que o paciente passa a comer menos de tudo ao mesmo tempo (calorias, proteínas, fibras e micronutrientes). Sem alguém ajustando a dieta, a restrição vira desnutrição disfarçada de emagrecimento. O resultado é a perda de peso sem a preservação de massa muscular. A ingestão reduzida, somada ao esvaziamento gástrico lento, leva a déficits frequentes de proteína e vitaminas. Há também a perda óssea secundária à perda rápida de peso, que merece atenção. Por isso, o acompanhamento nutricional é indispensável. Ele não só previne a perda de massa magra e as deficiências, como também controla os efeitos colaterais, garantindo um processo de tratamento saudável”, esclarece Gabriela Carvalheira.

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