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FOLHA SAÚDE Engrenagens da saúde: a estrutura que move um hospital O trabalho complexo e invisível que ocorre nos bastidores das unidades de saúde permite que médicos e equipes da linha de frente atuem e salvem vidas

Quando vamos ao hospital, a intenção, na maioria das vezes, é resolver alguma questão de saúde: um incômodo, uma dor, um exame necessário, uma preocupação. Dentro dessa realidade, quem vai pensar em como são executadas as tarefas menos ligadas ao atendimento direto do paciente? Os bastidores, fundamentais para o funcionamento do ambiente hospitalar, nem sempre são percebidos. Quando isso acontece, quer dizer que o serviço de saúde está sendo prestado com maestria. O sistema complexo, coordenado e invisível, funciona 24 horas por dia. Se uma única engrenagem desse sistema falhar, a assistência médica simplesmente colapsa.

A complexidade de fazer um hospital funcionar de forma harmoniosa recai sobre a gestão de operações. Longe de ser apenas um trabalho burocrático de escritório, gerenciar um hospital exige um equilíbrio constante entre o controle rigoroso de custos, o cumprimento de normas sanitárias severas, o abastecimento ininterrupto de insumos críticos e a liderança de equipes multidisciplinares sob alta pressão.

“Meu papel é garantir que as áreas atuem de forma integrada ao modelo assistencial que tem o paciente e a sua família como centro das nossas atenções”, explica Izar Behs, diretora de Operações e Serviços do Real Hospital Português (RHP). Sob seu comando estão divisões como manutenção, logística, nutrição, suprimentos, hotelaria e serviços de apoio. “São áreas que não têm uma atuação direta na condição assistencial, mas que, indiretamente, são fundamentais para que tudo aconteça e se garanta o melhor desfecho”, afirma.

O desafio consiste em olhar para essa operação sistemicamente. Ao cruzar as portas do hospital, o paciente passa por segurança, recepção e exames que exigem equipes de remoção interna, tudo integrado por tecnologia em tempo real. “Muitos desses profissionais o paciente talvez nem veja ou saiba que existam, mas o trabalho deles é fundamental para que a experiência e, principalmente, a qualidade e a segurança do atendimento aconteçam”, ressalta a diretora do RHP.

Multidisciplinar

Olhar a estrutura do hospital de forma multidisciplinar é o que faz o atendimento funcionar. A recepção é responsável pelo cadastro dos pacientes, o direcionamento sobre serviços e a organização do fluxo de atendimento; o laboratório realiza exames para diagnosticar doenças e acompanhar a resposta dos pacientes aos tratamentos; a logística planeja o fluxo de materiais, medicamentos, equipamentos e outros insumos; a manutenção predial cuida da conservação da estrutura física do hospital. São dezenas de áreas setorizadas que, juntas, formam os dentes da engrenagem que permite o funcionamento pleno do hospital.

A estrutura de retaguarda em um hospital representa a base indispensável para a viabilização de todo o cuidado clínico seguro - VINICIUS LINS/FOLHA DE PERNAMBUCO

Dentro dessa estrutura robusta, é a equipe de higienização que garante que o ambiente seja biologicamente seguro. Elizabeth Cristina, de 43 anos, atua há dez anos como Auxiliar Operacional de Higienização no Real Hospital Português. Ela define sua profissão com orgulho: “A minha missão aqui no hospital é salvar vidas.”

Todas as estratégias e áreas de atuação de uma instituição de saúde fazem parte de uma evolução centenária no atendimento de pacientes. A limpeza é uma delas. Hoje podemos pensar que a higienização é básica, mas a função realizada por Elizabeth ganhou valorização apenas em 1856. Na época, a enfermeira inglesa Florence Nightingale salvou vidas ao priorizar limpeza adequada nas áreas de tratamento dos pacientes.

O trabalho de Elizabeth lida diretamente com protocolos de desinfecção para impedir infecções. Ela explica: “A limpeza tem um jeito certo de ser feita, até a direção que a gente passa o pano faz diferença.”

Apesar da necessidade de lidar com rapidez, executar as tarefas de forma rigorosa garante que o ambiente esteja preparado. “Às vezes existe uma urgência para liberar o leito mais rápido, mas, mesmo assim, eu não posso pular nenhuma etapa. Existem microrganismos que a gente não vê. Por isso, não é só limpar rápido. É preciso fazer a desinfecção do jeito certo, para entregar o leito realmente seguro”, explica.

Com consciência sobre o seu trabalho, ela compreende que há uma codependência dos serviços executados. “A higienização é fundamental para o hospital funcionar. Sem a higienização, o hospital não funciona”, relata Elizabeth.

Não lidar com atendimento direto ao paciente, como no caso do médico, não faz com que as outras funções sejam menosprezadas no funcionamento do hospital. “Podemos não aparecer tanto, mas a higienização está em todo lugar e, sem ela, o hospital não funciona. Eu acho que a higienização é como um coração para o hospital”, conta Elizabeth.

Invisível

Há coisas que simplesmente estão ali quando o paciente está sendo atendido. Mas como isso tudo é organizado ao ponto de prever as necessidades? Segundo Raul Sturari, vice-presidente Assistencial da Rede D’Or, responsável pelo Hospital Memorial São José, tudo é minimamente planejado. “Costumo dizer que existe um outro hospital funcionando por trás do hospital que o paciente vê”, afirma.

A estrutura de retaguarda em um ambiente de saúde representa a base indispensável para a viabilização de qualquer cuidado clínico seguro. Na literatura científica de gestão hospitalar, essa dimensão é frequentemente definida como “qualidade estrutural”, a qual engloba a garantia de insumos básicos, medicamentos e equipamentos operacionais prontos para o uso.

Um exemplo disso pode ser visto na logística. Muito além de carregar caixas, a atividade logística exige planejamento preditivo, contingências e redundâncias constantes para que o fluxo de atendimento não sofra interrupções. “Tudo começa pelo planejamento da demanda e pela aquisição. Depois, esses produtos precisam ser recebidos, conferidos, armazenados nas condições adequadas e distribuídos de maneira segura. Estamos falando de garantir que o produto correto esteja disponível no lugar certo e no momento em que o paciente precisar”, conta Raul.

Imprevistos

Diferente do que vemos em filmes e séries que se passam em ambiente hospitalar, os bastidores de um hospital de excelência não são guiados pelo caos. “As séries e os filmes precisam da dramatização para contar uma história, então é natural que o ambiente hospitalar seja retratado desta forma. Mas a nossa realidade é que vivemos situações de muita complexidade e urgência, que são atendidas seguindo protocolos e rotinas que minimizam o ambiente de caos”, desmistifica Izar Behs.

O segredo, segundo a diretora, está no monitoramento preditivo. A instituição acompanha diariamente indicadores de gestão e o NPS (um indicador de operação acompanhado diariamente para mensurar como o paciente percebe a experiência do atendimento no hospital). “Isso é muito importante porque nos permite acompanhar a operação também pela perspectiva do que está acontecendo e de forma preditiva.” Diante de falhas, a ação é imediata: “Primeiro, buscamos uma solução para garantir a excelência do atendimento, ainda que seja uma medida paliativa.”

Para que tudo isso dê certo, é preciso uma equipe preparada para lidar com o sistema integrado da rede hospitalar. “Todos os colaboradores que chegam ao RHP passam por um dia de imersão, no qual conhecem o complexo hospitalar, as diferentes áreas e o papel de cada uma delas. A ideia é que, desde o início, eles entendam que fazem parte de um sistema muito maior”, relata Behs.

Antecipação

A antecipação de riscos no Hospital Memorial São José é uma das principais medidas para lidar com urgência. “Hoje conseguimos antecipar uma parcela importante da demanda por meio de planejamento, dados históricos, perfil epidemiológico, ocupação hospitalar, procedimentos programados e acompanhamento do consumo de medicamentos e materiais”, explica Sturari.

Segundo o diretor, a presença da Rede D’Or em diferentes regiões do Brasil possibilita uma preparação para doenças que ainda nem chegaram em Pernambuco. “Existe uma troca permanente de experiências e informações entre as unidades. Podemos, por exemplo, observar situações relacionadas a doenças sazonais e entender como aquela demanda está impactando outros hospitais da Rede. Isso nos permite aprender com aquela experiência e avaliar antecipadamente nossa preparação: capacidade de atendimento, estoques, medicamentos, exames e equipamentos”, relata.

Quando o paciente retorna recuperado para o acolhimento de sua família, as engrenagens ocultas que garantiram sua saúde continuam o trabalho ininterrupto. Esse fluxo nos bastidores, notado ou não, revela que a excelência operacional e a sensibilidade humana não são caminhos opostos. Cada sistema operacional, cada insumo planejado no tempo correto e cada leito rigorosamente higienizado com respeito e empatia executam uma mesma função: garantir tratamento de saúde adequado e eficaz.



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