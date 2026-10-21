ESG na Saúde: o futuro da gestão hospitalar

A- A+

A governança corporativa é um conceito que busca gerenciar e controlar organizações. É um sistema que garante que as organizações estejam cumprindo os seus papéis de forma ética e alinhada aos seus valores. Desta forma, a governança corporativa busca alinhar o seu modelo de liderança na organização, conquistando a confiança por meio da transparência de suas ações e agindo com responsabilidade corporativa.



Este tipo de sistema tem a sua relevância para empresas de qualquer ramo, mas é na área da saúde que os seus princípios ganham ainda mais força. Existem quatro princípios básicos que regem as boas práticas da governança, sendo elas a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Todas elas buscam aumentar o valor econômico da empresa promovendo uma gestão de qualidade.



A governança corporativa alinha o seu modelo de liderança na organização | Foto: Magnific





Na saúde, essas práticas se tornam importantes, pois fazem com que o hospital ou uma unidade de saúde deixe de ser apenas um lugar que presta assistência para se transformar em uma organização que demonstra, com resultados e transparência, como administra os seus recursos, como se responsabiliza pelos seus pacientes, como evita riscos diante da segurança do paciente, como protege os dados dessas pessoas e colaboradores, além de como utiliza a sua energia e recolhe resíduos de maneira prática e sustentável.



É nesse momento que surge um termo que se tornou uma conduta cada vez mais utilizada e praticada nas grandes corporações, o ESG, termo em inglês que une três pilares: Enviromental (Ambiental), focado em como a empresa enxerga e cuida de questões ambientais; Social, termo que avalia a relação da empresa com o lado humano, e Governance (Governança), focado na forma como é tratada a gestão administrativa de maneira ética. O ESG representa como a empresa pode realizar práticas sustentáveis unidas às boas condutas corporativas.



Pernambuco

Em Pernambuco, há um movimento cada vez mais forte dos grandes hospitais de inserir a governança corporativa e as práticas ESG de forma integrada. É o caso do Real Hospital Português, localizado no bairro do Paissandu, no Recife. Com mais de 170 anos de história, o Real Hospital Português é considerado o maior complexo hospitalar das regiões Norte e Nordeste, possuindo uma área total de 83.832,42 m2, sete edifícios assistenciais, 850 leitos, emergências, UTIs, centros de diagnósticos, laboratórios de análises clínicas e patológicas, além de possuir um parque de cirurgias robóticas.



“No Real Hospital Português, o ESG está incorporado ao planejamento estratégico de longo prazo e influencia a forma como tomamos decisões, gerenciamos riscos, conduzimos investimentos e avaliamos nossos impactos sobre pacientes, colaboradores, comunidade e meio ambiente”, afirma o diretor-executivo de Pessoas e Cultura, Leandro Ortigoza. “Quando falamos de governança, estamos falando de transparência, ética, compliance, proteção de dados, gestão de riscos e responsabilidade institucional. Quando falamos de sustentabilidade, estamos falando da capacidade de gerar valor de forma duradoura. As duas agendas caminham juntas”, explica.



Leandro Ortigoza, diretor-executivo de Pessoas e Cultura do RHP | Foto: RHP/Divulgação



O Real Hospital Português trabalha com metas objetivas e executáveis. Existem metas relacionadas ao consumo de energia elétrica, água e gás natural. Além disso, o hospital trabalha com iniciativas voltadas para a gestão de resíduos, compostagem, ampliação da coleta seletiva e busca modernizar esses processos.



“Quando reduzimos o consumo de água, não estamos apenas reduzindo custos, estamos preservando um recurso essencial, não só para o hospital, mas para o ser humano. Quando aprimoramos a gestão de resíduos, não estamos apenas atendendo uma exigência regulatória, estamos reduzindo impactos ambientais e fortalecendo a nossa responsabilidade com a sociedade. Por isso, assumimos o compromisso de tratar a sustentabilidade como uma métrica de maturidade institucional”, explica Leandro.



Os resíduos químicos são materiais que apresentam riscos para a saúde humana e ao meio ambiente. Desta forma, o manejo desses materiais precisa ser realizado de forma correta desde a sua separação, até o tratamento e a disposição final do material. Os hospitais são grandes geradores de resíduos químicos, então, o gerenciamento desses materiais de forma correta se torna uma prioridade, caso contrário, os responsáveis podem sofrer punições de órgãos reguladores como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Segundo a biomédica e especialista em gestão de materiais perigosos, Lívia Albuquerque, em Pernambuco, um dos maiores desafios é fazer o rastreamento dos produtos químicos que não foram consumidos de maneira correta. “Os hospitais devem saber como monitorar o volume de resíduos para que, ao identificá-los, separar o que pode ser descartado como volume residual e resíduo químico, ou seja, o que pode ou não gerar um problema de saúde pública. A maior questão sobre resíduos é exatamente após o momento de descarte. É preciso garantir que os hospitais realizem todas as etapas de segurança, estabelecendo um fluxo intra-hospitalar que garanta o transporte externo, tratamento e disposição final adequados”, explica.



No Real Hospital Português, existem estratégias para que haja o reaproveitamento e recuperação de materiais. O principal indicador acompanhado é o percentual de resíduos desviados de aterro. Em 2025, o hospital alcançou 43% de desvio de aterro. Além disso, outros processos internos que permitem reduzir impactos ambientais são a reciclagem, biodigestão de resíduos orgânicos, compostagem, entre outros.

Impactos

Outro exemplo de hospital comprometido com práticas ESG é o Hospital Santa Joana do Recife. Localizado no bairro das Graças, o Hospital Santa Joana, pertencente à Rede Américas, trabalha de forma integrada para gestão e a operação hospitalar. O hospital considera impactos ambientais, sociais e de governança relacionados às atividades da instituição.



“Na dimensão ambiental, destacamos a gestão dos resíduos, a reciclagem, o tratamento de resíduos orgânicos por biodigestão, a redução do consumo de recursos, o monitoramento dos indicadores e a utilização de energia proveniente de fontes renováveis”, informa a engenheira de Segurança do Trabalho do Hospital Santa Joana, Alcione Moraes. “No social, buscamos envolver os colaboradores na construção das iniciativas. Um exemplo é o Conselho Consultivo dos Colaboradores, que participa da construção de projetos voltados à saúde e ao bem-estar. A governança também está presente na Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, que reúne representantes de diferentes áreas para acompanhar e aprimorar os processos”, informa Alcione.

Alcione Moraes, engenheira de Segurança do Trabalho do Santa Joana | Foto: Santa Joana/Divulgação

Segundo ela, nos últimos 12 meses, houve uma redução do consumo de papel de aproximadamente 24%. Esta redução representou uma economia financeira estimada em R$ 360 mil em um ano. Além disso, 100% da energia adquirida nas instalações é proveniente de fontes renováveis. Aproximadamente 68,8% correspondem à energia eólica, 18,6% à solar, 8,6% à combinação de cogeração, PCH, eólica e solar, 3,7% a pequenas centrais hidrelétricas e 0,3% à cogeração por biomassa.



O setor hospitalar possui características que tornam a sustentabilidade um grande desafio. O funcionamento ininterrupto, o alto consumo de recursos, geração de resíduos e a utilização de tecnologias são alguns pontos que devem estar integrados nas decisões estratégicas. Desta forma, ao inserir uma boa gestão e alinhar as práticas para que se construa uma cultura de sustentabilidade e objetivos sociais nas decisões, pode fazer com que grandes instituições estejam cada vez mais alinhadas ao futuro da governança na saúde.









Veja também