A- A+

Folha Saúde Excelsior Seguros: em defesa do patrimônio e da reputação na área médica A Excelsior Seguros reformulou o RCP para profissionais de saúde, com novas condições gerais e experiência digital, desde a cotação à emissão da apólice

Para acompanhar as mudanças do mercado, a Excelsior Seguros vem reformulando o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (RCP), com condições gerais unificadas para os profissionais de saúde, coberturas ampliadas e um novo sistema para emissão de apólice 100% digital. Ao longo dos anos, o RCP consolidou-se como uma ferramenta indispensável na proteção patrimonial e jurídica para médicos, dentistas, veterinários e outros profissionais de saúde.



Em um ambiente de alta exposição jurídica e práticas na saúde que envolvem procedimentos mais avançados, novas tecnologias, pressão por produtividade e controles regulatórios mais rígidos, o RCP tem tido cada vez mais espaço entre os profissionais.

Judicialização

Em 2024, o Judiciário recebeu 663.864 novas ações de direito à saúde, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O número representou um aumento de 16,8% com relação a 2023.

“Esses números mostram que médicos e profissionais de saúde precisam de uma proteção para a carreira que traga tranquilidade, assegure defesa técnica em eventuais questionamentos e resguarde seu patrimônio”, destaca o diretor comercial da Excelsior, João Carlos Inojosa.

“Médicos e profissionais de saúde precisam de uma proteção para a carreira que traga tranquilidade, assegure defesa técnica em eventuais questionamentos e resguarde seu patrimônio”, destaca João Carlos Inojosa, diretor comercial da Excelsior. Foto: Divulgação/Excelsior Seguros

Mayra Garret, Head do seguro de responsabilidade civil da Excelsior Seguros, ressalta que, mesmo que o profissional de saúde não tenha cometido nenhum erro, pode ser acionado judicialmente pelos pacientes.



“Um cirurgião plástico pode ter feito um procedimento que atingiu o resultado esperado, mas se o paciente não percebe que as suas expectativas foram atendidas, ele pode acionar o médico judicialmente. Portanto, o que pode causar uma reclamação vai muito além de que o profissional entende como erro médico e a seguradora vai estar do lado do profissional desde o momento da reclamação do paciente, até o processo judicial”, esclarece.

“Damos tanto cobertura na esfera administrativa como na esfera judicial. A seguradora vai estar do lado do profissional desde o momento da reclamação do paciente, até o processo judicial”, afirma Mayra Garret, head de Responsabilidade Civil da Excelsior Seguros. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Diferenciais

O seguro RCP da Excelsior tem uma cobertura ampla e traz alguns diferenciais no produto, como a aceitação de especialidades em anestesiologia, cirurgia plástica e procedimentos estéticos, incluindo a harmonização orofacial. “Algumas seguradoras não possuem cobertura para estas especialidades. Como diferenciais, temos ainda a proteção para médicos que prestam serviço por telemedicina, além de tratamento experimental/off label e retroatividade da cobertura”, explica Mayra.



Também é oferecida proteção para chefes de equipe e preceptores. “Se você é chefe de equipe e preceptor e seu aluno cometeu alguma falha, você estará amparado pelo seguro. Temos ainda uma cobertura para ato do bom samaritano, que é quando o médico presta atendimento de urgência espontaneamente, fora do ambiente habitual do profissional, com objetivo de salvar vida. Se desse atendimento resultar alegação de dano, o seguro pode indenizar nos limites da apólice”, menciona Mayra.



O RCP possui extensão para pessoa jurídica. “Quando o médico é acionado junto com a clínica, o seguro oferece uma extensão de cobertura para o CNPJ. Nesses casos, o médico precisa ser o único profissional de saúde registrado na pessoa jurídica”, esclarece.



O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional não se limita à pessoa física, ele pode ser contratado por pessoas jurídicas, como clínicas e consultórios da área. Segundo Mayra, antes, a responsabilidade civil estava ligada somente ao erro médico, porém o conceito foi ampliado. “Mais do que um instrumento de proteção financeira, o RCP representa tranquilidade para quem cuida, permitindo que médicos, dentistas e outros especialistas atuem com segurança, respaldo técnico e foco total no paciente”.

Veja também