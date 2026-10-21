Excelsior Seguros: proteção à carreira, patrimônio e reputação

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Construir uma carreira na área da saúde exige anos de estudo, dedicação, reputação, aperfeiçoamento constante e patrimônio consolidado. Para proteger essa trajetória, a Excelsior Seguros apresenta o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional Profissionais da Saúde, uma solução desenvolvida para dar amparo jurídico e suporte financeiro ao segurado diante dos desafios da prática contemporânea.



O setor de saúde evoluiu trazendo novas dinâmicas para a rotina diária, como o avanço da telemedicina, a incorporação de novas tecnologias diagnósticas, tratamentos inovadores e o maior acesso dos pacientes a informações. Nesse cenário, com o exercício profissional cada vez mais complexo, gerenciar os riscos inerentes à atividade deixou de ser uma preocupação exclusivamente institucional e passou a integrar a gestão da própria carreira.



São diversos fatores, cada vez mais expressivos, que contribuem para médicos, dentistas, biomédicos, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde buscarem por uma proteção patrimonial.

Segundo dados do setor divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), o mercado de Seguro de Responsabilidade Civil (RC) encerrou 2025 com R$4,5 bilhões em arrecadação. Especificamente, o ramo de Responsabilidade Civil Profissional (RCP) arrecadou mais de R$1 bilhão, o maior valor desde 2021, com crescimento de 16,7% em relação a 2024.

Gestão de risco

Para Mayra Garret, head do RCP Profissionais da Saúde da Excelsior Seguros, esse aumento está relacionado ao fato de que administrar riscos deixou de ser uma preocupação de hospitais e clínicas, e passou a fazer também parte da gestão da carreira do profissional.



“Em profissões baseadas em confiança, como as da área da saúde, uma situação com grande repercussão pode alcançar também a imagem profissional. Por isso, quando falamos de RCP, não estamos falando apenas de uma possível indenização. Estamos falando de uma estratégia voltada à proteção de três ativos construídos ao longo da carreira: reputação profissional, patrimônio, e capacidade de defesa”, explica.



Um questionamento ao profissional de saúde não prova erro ou falha técnica, mas com a intenção de resguardar sua atuação, o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional funciona como uma ferramenta de gestão de risco. Em caso de notificação, o RCP promove uma estrutura completa de amparo jurídico, financeiro e técnico, voltado aos riscos decorrentes do exercício da atividade, proporcionando suporte ao segurado desde a necessidade de defesa diante de uma reclamação até o pagamento de eventual indenização - dentro dos limites e condições da apólice.



A executiva alerta que o RCP deve ser visto não apenas como uma cobertura para indenizações, mas como um instrumento complementar de proteção sem substituir atualização técnica, cumprimento das normas, comunicação adequada com o paciente e preenchimento de prontuários completos.



“Quando falamos em proteção preventiva, não significa que o seguro evite uma reclamação ou substitua boas práticas profissionais. A prevenção está na preparação: conhecer os riscos da atividade, manter protocolos e documentação adequados e contar previamente com uma estrutura de proteção jurídica e financeira para responder caso uma reclamação aconteça”, reforça Mayra.

Com o exercício profissional cada vez mais complexo, gerenciar os riscos inerentes à atividade passou a integrar a gestão da própria carreira / Foto: Magnific

Judicialização

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) registrou até o dia 31 de julho de 2026 mais de 410 mil processos relacionados à saúde, incluindo 29.231 processos envolvendo consultas. Porém, uma manifestação de insatisfação ou reclamação sobre determinado atendimento não caracteriza necessariamente a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia. A situação será analisada conforme as circunstâncias de conduta, informações disponíveis, protocolos recorridos, documentos existentes e se existe relação entre a atuação do profissional e o dano alegado.



“É justamente por isso que a defesa é tão importante. O profissional que atuou corretamente também pode precisar demonstrar tecnicamente que sua conduta foi adequada. No RCP Profissionais da Saúde da Excelsior Seguros, existe uma estrutura específica para os custos de defesa. O segurado também pode contar com uma rede de escritórios credenciados, permitindo que tenha suporte jurídico especializado para condução da sua defesa desde o início, conforme as condições do produto”, expressa Mayra.



No Seguro de Responsabilidade Civil Profissional existe uma cláusula contratual que permite a cobertura para atos profissionais praticados antes do início de vigência da apólice atual, caso todos os critérios e requisitos previstos contratualmente sejam atendidos.



O profissional de saúde necessita avaliar as estratégias para a proteção da carreira, do patrimônio e da atividade profissional, principalmente pelas particularidades do setor. “Uma resposta rápida, técnica e bem coordenada pode fazer diferença na forma como uma situação de crise é conduzida e percebida”, acentua a executiva.

Mudanças

As transformações da área de saúde ampliam a complexidade da atividade, como a adesão à telemedicina no Brasil. A prática foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 2022 e definida como forma de serviços médicos mediados por tecnologias e de comunicação.



A expansão de consultas e acompanhamentos à distância evidencia a digitalização da saúde no País. De acordo com o levantamento da plataforma BoaConsulta, a modalidade representa apenas 3,7% das consultas intermediadas pela plataforma no Brasil. Contudo, o índice de Santa Catarina, por exemplo, apresenta que 20,7% dos atendimentos realizados no estado (líder nacional no quesito) acontecem de forma remota, demonstrando o avanço do uso da telemedicina que exige a capacidade das instituições de integrar prontuários, exames, prescrições e histórico do paciente de modo online.



“A prática da saúde mudou e hoje envolve formas de atendimento e responsabilidades que não podem ser analisadas apenas a partir do modelo tradicional de consulta presencial.



Por isso, o RCP Profissionais da Saúde da Excelsior foi estruturado considerando diferentes situações presentes na atuação contemporânea, como telemedicina e tratamento off label e, nas hipóteses previstas no produto, situações relacionadas à atuação profissional de chefe de equipe, preceptoria e ato do bom samaritano”, destaca a head do produto.

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