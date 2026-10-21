Faculdade Pernambucana de Saúde inova na formação profissional

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A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) é uma instituição reconhecida pela excelência acadêmica e métodos de aprendizagem. Localizada na Imbiribeira, bairro da Zona Sul do Recife, a FPS possui mais de 20 anos de história e nasceu do IMIP, a partir do sonho do Professor Fernando Figueira de criar uma instituição dedicada à formação de profissionais da saúde.



A faculdade reúne diversas atividades voltadas ao ensino, pesquisa e extensão voltadas à formação em saúde. Seus cursos de graduação possuem nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC), sendo eles, Medicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. A instituição possui formatos de prática educacional exemplares e é pioneira em Pernambuco na utilização da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).



O trabalho em equipe com um tutor é a principal ferramenta de aprendizagem na metodologia ABP | Foto: FPS/Divulgação





A ABP é uma metodologia ativa de ensino que coloca o estudante no centro do aprendizado e estimula sua autonomia diante de desafios reais. A partir da resolução de problemas, eles aplicam conhecimentos práticos, desenvolvem o pensamento crítico e estabelecem conexões entre diferentes campos de estudo.

Pioneirismo

A FPS foi a primeira instituição de ensino em Pernambuco a implementar a ABP de forma integral em seus cursos de graduação e pós-graduação. A metodologia é utilizada desde 2005, quando a primeira equipe de tutores recebeu a formação em ABP pela Universidade de Maastricht, na Holanda.



A sua Missão é: “Perpetuar o legado do Professor Fernando Figueira na formação de profissionais de saúde com competência técnica e socioemocional, visão crítica e atitude humanista, inseridos nos desafios reais do sistema de saúde e da sociedade.”



Dessa forma, a ABP coloca os estudantes no centro do aprendizado, organizados em pequenos grupos para discutir e solucionar desafios da prática profissional.



“O que motivou a FPS a utilizar a ABP foi a necessidade de formar um novo perfil de profissional com competência técnica, ética e humanista capaz de atender às necessidades de saúde da população para a qual vai prestar assistência e contribuir para resolver as lacunas encontradas no processo educativo, sobretudo, em relação à retenção do conhecimento a longo prazo e ao desenvolvimento de outras habilidades para além do conhecimento cognitivo”, explica a diretora-presidente da Faculdade Pernambucana de Saúde, Maria Cecília Figueira. “Dentro desse contexto, adotou-se a ABP como metodologia de aprendizagem com o objetivo de colocar o estudante no centro do processo para desenvolver uma aprendizagem significativa que constitui a verdadeira aprendizagem”, conclui.

Equipes

Segundo a diretora, uma das principais diferenças em relação aos modelos tradicionais é a mudança na posição dos envolvidos na aprendizagem, ou seja, o tutor atua como um facilitador do processo de aprendizagem e não mais apenas um transmissor de informações, enquanto o estudante assume uma postura proativa e passa a estar à frente da construção do seu conhecimento.



O trabalho em equipe é uma das principais ferramentas da metodologia ABP. Os estudantes são inseridos em pequenos grupos, chamados de grupos tutoriais, formados por até 12 estudantes e e um tutor. Nesse processo, discutem casos, compartilham conhecimentos e desenvolvem habilidades de comunicação, favorecendo a integração entre diferentes conhecimentos.



Os estudantes seguem uma dinâmica conhecida como “Os Sete Passos”, na qual são apresentados a um problema a partir de situações que podem encontrar em sua futura prática profissional.



Maria Cecília Figueira, diretora-presidente da Faculdade Pernambucana de Saúde | Foto: FPS/Divulgação



A partir disso, os estudantes seguem os seguintes passos: identificação e esclarecimento dos termos desconhecidos no texto; identificação da situação problema; tempestade de ideias, onde busca hipóteses para a compreensão e esclarecimento do problema apresentado; organização das hipóteses geradas na forma de elaboração de mapa conceitual; elaboração dos objetivos de aprendizagem utilizando a Taxonomia de Bloom Revisada; estudo autodirigido; e a discussão de fechamento por compartilhamento das informações obtidas a partir do estudo autodirigido.



“A aula tradicional, na sua essência, reduz o espaço para curiosidade e indagações dos estudantes, comprometendo, portanto, o desenvolvimento da reflexão crítica sobre os conteúdos trabalhados e contribuindo para a passividade dos mesmos. Para a verdadeira aprendizagem é necessário que haja, por parte dos estudantes, a possibilidade de discussão com elaboração e articulação de ideias. Daí, ser fundamental o trabalho em pequenos grupos. É importante frisar que cada problema apresentado para discussão contempla um conteúdo da matriz curricular do curso”, explica a diretora-presidente.



O IMIP

A FPS nasceu do Instituto de Medicina Integral (IMIP), de um sonho do Professor Fernando Figueira, onde foi planejada e projetada para ser uma faculdade sempre atualizada com as melhores práticas educacionais, seguindo princípios éticos e humanistas.



O IMIP destaca-se como o maior complexo hospitalar de ensino do Norte-Nordeste. Com mais de seis décadas de atuação, é reconhecido nacionalmente e internacionalmente pela excelência na área da saúde e é o Hospital Escola da FPS, em uma parceria que existe desde a fundação da instituição.



A prática clínica e cirúrgica no IMIP se dá em harmonia com a metodologia usada na FPS e muitos dos preceptores do IMIP ou são, ou já foram tutores da FPS. Existe uma política institucional do IMIP e da FPS de estímulo a profissionais que atuem nas duas instituições exatamente para que se estabeleça esta sinergia. Como maior hospital de ensino do Norte e Nordeste, o IMIP oferece a possibilidade para estudantes, residentes e os próprios médicos e preceptores para vivenciar casos e adquirir uma experiência que em outro ambiente hospitalar teriam que esperar anos para conseguir”, diz Maria Cecília Figueira.



A mudança na dinâmica de ensino pode despertar dúvidas e inseguranças no início, especialmente para quem está conhecendo a metodologia ABP pela primeira vez. Pensando nisso, a FPS organiza uma semana de acolhimento, que apoia os ingressantes, apresentando a metodologia, a dinâmica de aprendizagem e informações importantes sobre o funcionamento da faculdade.



Nesse processo, os novos estudantes participam de grupos tutoriais simulado e contam, ao longo do curso, com o acompanhamento de tutores, coordenadores e do apoio psicopedagógico da instituição. A Faculdade Pernambucana de Saúde conta com laboratórios de última geração, além de técnicas modernas e equipamentos e corpo docente completamente capacitado.



Após a colação de grau, os profissionais formados seguem acompanhados pela FPS a partir do Programa de Acompanhamento dos Egressos. A iniciativa mantém o vínculo com os jovens profissionais e permite à instituição conhecer suas trajetórias profissionais, sua inserção no sistema de saúde e suas contribuições para a sociedade.





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