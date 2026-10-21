FITS e Unit Pernambuco: a prática no ensino da saúde

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A formação de profissionais de saúde requer mais do que o domínio de conteúdos teóricos. É necessário que os estudantes tenham contato com situações reais de atendimento, lidem com diferentes perfis de pacientes e contextos sociais ao longo da graduação. Na Faculdade Tiradentes (Fits) e no Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco (Unit-PE) essa aproximação acontece de forma progressiva, por meio de laboratórios, simulações, clínicas-escola, unidades básicas de saúde, ambulatórios, hospitais e instituições conveniadas.



Para o reitor da Unit-PE e diretor-geral da Fits, Diogo Galvão, a experiência prática é um dos pilares da formação. Segundo ele, o modelo pedagógico combina diferentes estratégias de aprendizagem. “Os conteúdos teóricos fornecem a base científica, os laboratórios e ambientes de simulação permitem o treinamento seguro de habilidades, os atendimentos supervisionados possibilitam o contato com usuários reais e os cenários externos de prática ampliam a vivência nos diversos serviços de saúde”, explica.



A trajetória é construída de forma progressiva e permite que os alunos conheçam diferentes níveis de atenção. “Ao vivenciar esses diferentes cenários ao longo da graduação, o estudante desenvolve uma visão sistêmica da saúde, compreendendo como os diversos pontos da rede se articulam para garantir assistência resolutiva e humanizada”, destaca Diogo.

Realidade



No curso de Medicina da Fits, a inserção prática começa logo no início da graduação. Segundo a coordenadora do curso e professora, Cassandra Andrade, estudantes do primeiro período são integrados às Unidades Básicas de Saúde por meio do eixo curricular de Saúde Coletiva e das práticas integradas.



Em Goiana e em municípios parceiros, como Condado e Itambé, todos na Zona da Mata Norte de Pernambuco, pequenas equipes de estudantes frequentam semanalmente os territórios, acompanhadas por professores da Fits e preceptores da rede municipal. Entre as atividades estão visitas domiciliares com agentes comunitários de saúde, territorialização, mapeamento de riscos epidemiológicos, escuta qualificada em salas de espera e triagens e ações de educação em saúde para grupos como gestantes, hipertensos e diabéticos.



Para Cassandra, a experiência tem impacto direto na maneira como o futuro médico passa a enxergar o paciente. “Eles desenvolvem a empatia, a comunicação médica e o raciocínio humanitário. Ao se depararem com o paciente em seu contexto real antes de focarem puramente na patologia de alta complexidade, os estudantes entendem que a saúde é multifatorial”, ressalta.



A coordenadora destaca ainda a importância de conhecer a realidade dos territórios atendidos pelas unidades. “Os alunos passam a dominar a identificação dos Determinantes Sociais da Saúde. Eles aprendem como o saneamento básico, a vulnerabilidade econômica e social, o nível de escolaridade e o suporte familiar impactam diretamente na adesão a tratamentos crônicos”, pontua.

A coordenadora do curso de Medicina, Cassandra Andrade, e o reitor da Unit-PE e diretor-geral da Fits, Diogo Galvão. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Crescimento



As experiências práticas ganham complexidade à medida que o estudante avança. Nos primeiros períodos, são trabalhadas ferramentas como semiologia, anamnese, exames físicos e promoção da saúde. Do quinto ao oitavo período, atua em ambulatórios de especialidades, como Cardiologia, Clínica Médica, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Infectologia, Mastologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologista, Pediatria, Pneumologia e Psiquiatria.



Nos dois últimos anos, entre o nono e o 12º períodos, o internato representa uma etapa de imersão. Os estudantes atuam em hospitais, UPAs, ambulatórios e Unidades Básicas de Saúde, em áreas como Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Coletiva, Urgência, Emergência e Saúde Mental.



Cassandra explica que a autonomia também é construída gradualmente. “No início, o estudante atua na observação e cogestão. Na metade do curso, ele passa a executar exames e formular hipóteses diagnósticas que precisam ser obrigatoriamente checadas e validadas pelo preceptor ou professor. No internato, ele realiza o manejo integral, porém sob supervisão final de um profissional responsável”, detalha a coordenadora.



A formação também é ampliada pela rede de convênios mantida pelas instituições. De acordo com a supervisora de carreiras, Karina Paz, há parcerias com serviços públicos e privados que aumentam as possibilidades de inserção dos estudantes.



Um dos exemplos dessa parceria é o Coapes, contrato vinculado à Secretaria de Saúde do Jaboatão dos Guararapes, que possibilita a atuação em postos de saúde, hospitais e policlínicas do município. Para Karina, a passagem pelo SUS é fundamental para a formação. “O estudante precisa conhecer o Sistema Único de Saúde, precisa conhecer regras, valores, ética.”



Ela acredita que a experiência em diferentes ambientes contribui não apenas para a formação técnica, mas também humana. “Isso contribui muito não apenas para a formação acadêmica e profissional, mas também para a formação humana do estudante. Quando o aluno vai para o SUS, queremos que ele tenha uma vivência humanizada”, destaca.

Clínica-escola



Na Unit-PE, a Clínica-Escola Integrada de Saúde é outro espaço importante para a formação prática. Estudantes de cursos como Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Estética e Cosmética, Psicologia e Nutrição desenvolvem atividades no local, sempre sob supervisão dos professores.



Os atendimentos são direcionados à comunidade e relacionados às áreas de formação. Na Odontologia, por exemplo, há atendimentos vinculados à rede de saúde da região, incluindo crianças com TEA e pessoas idosas. Na Fisioterapia, os alunos participam de atividades de reabilitação. “Já estética e cosmética atuam em procedimentos diretamente ligados à saúde, beleza e bem-estar”.



A vivência nos campos de prática pode ainda contribuir para a trajetória profissional. Karina relata casos de estudantes que começaram em estágios obrigatórios, passaram para estágios remunerados e posteriormente foram contratados pelas instituições onde atuaram.



Além das oportunidades no Brasil, os estudantes da Fits e Unit podem participar de programas de mobilidade acadêmica internacional, incluindo experiências nos Estados Unidos. Entre as possibilidades está a parceria com a Cambridge Health Alliance, na região de Boston, afiliada à Harvard Medical School, servindo tanto para Medicina como para Psicologia.



A diversidade de experiências, para Diogo Galvão, permite que o estudante amplie sua compreensão sobre o cuidado. “Ao vivenciar diferentes cenários de prática, o aluno desenvolve uma visão ampliada do cuidado em saúde. Ele aprende a atuar junto a diferentes faixas etárias, condições clínicas, contextos sociais e realidades territoriais”, acredita o reitor e diretor.

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