Geap Saúde: expansão e parcerias com grandes grupos

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A Geap Autogestão em Saúde é uma das mais importantes operadoras de planos de saúde do Brasil voltada ao funcionalismo público, atuando no atendimento a servidores federais, estaduais, municipais ativos, aposentados e familiares. Fundada em 1945, a instituição é pioneira num modelo assistencial focado na promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida.



Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Geap reverte a totalidade de seus recursos para a assistência integral dos seus assistidos. Em 2025, a operadora superou 400 mil beneficiários em todo o território nacional, tendo uma grande parte de sua carteira (45%) formada por pessoas com 60 anos ou mais, incluindo os mais de 600 centenários.



Destaques

Em Pernambuco, a Geap Autogestão atua garantindo assistência médica, hospitalar e de diagnóstico aos servidores públicos por meio do credenciamento de instituições de alta complexidade e da integração com grandes redes de saúde.

''É um marco para a Operadora, 65% dos 120 melhores fazem parte da Geap Saúde, seja pela rede própria ou pelas parcerias estabelecidas com a Unimed, por exemplo”, disse Douglas Figueiredo, diretor-presidente da Geap / Foto: Jefferson D. Modesto

A operadora teve 78 dos 120 hospitais brasileiros reconhecidos na edição 2026 do World’s Best Hospitals (Melhores Hospitais do Mundo), um dos rankings hospitalares mais reconhecidos globalmente.

O levantamento avalia as instituições de saúde com base em indicadores de qualidade assistencial, segurança e experiência do paciente. O World’s Best Hospitals é elaborado pela revista norte-americana Newsweek em parceria com a empresa alemã de auditoria e pesquisa Statista.



O resultado da pesquisa indica que o equivalente a 65% dos hospitais do País listados integram a rede credenciada da Geap. Dentre eles, figuram entre as instituições hospitalares de referência atendidas pela operadora de saúde em Pernambuco, por exemplo, o Real Hospital Português e o Santa Joana.



“É um marco para a Operadora. 65% dos 120 melhores fazem parte da Geap Saúde, seja pela rede própria ou pelas parcerias estabelecidas com Cassi, Amil, Hapvida, por exemplo”, afirma Douglas Figueredo, diretor-presidente da Geap.



A cobertura dessas instituições de destaque, assegura suporte de alta complexidade aos beneficiários. Na distribuição regional, o levantamento aponta que a rede Geap reúne 40 hospitais no Sudeste, 17 no Sul, 16 no Nordeste, três no Centro-Oeste e dois no Norte.



Expansão

A estratégia de expansão da rede de atendimento promovida pela operadora intensificou a capilaridade nacional por meio de acordos operacionais com grandes grupos de saúde, como a Cassi, a Amil Total Care, o Grupo Hapvida e outras Operadoras parceiras, ampliando a rede de atendimento para mais de 3.700 hospitais, 9.149 laboratórios e mais de 142 mil médicos à disposição dos servidores públicos e de seus dependentes em todo o Brasil.



Pernambuco foi selecionado como um dos 10 estados iniciais contemplados pela ação da Geap de compartilhamento de rede com outras operadoras que permitiu o acesso a clínicas, laboratórios, médicos e hospitais parceiros.



Também foram contemplados Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, com previsão de expansão gradual para as demais unidades da federação.



“Podemos dizer que o impacto futuro dessas parcerias é de extrema importância para a Operadora e surgiu a partir de um desenho estratégico que fizemos em 2023, com uma nova visão de futuro, e tudo o que fizemos desde então foi perseguir este futuro que nós desenhamos para oferecer mais capilaridade no atendimento aos nossos beneficiários nas cidades de pequeno e médio porte do país”, afirmou Douglas Figueredo.

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