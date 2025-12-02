Grupo Tiradentes: protagonismo acadêmico com responsabilidade social

A- A+

Usufruindo de metodologias ativas que visam o protagonismo do aluno no próprio processo de construção de conhecimento, bem como infraestrutura adaptada e incentivos contínuos à formação ética, o Grupo Tiradentes é destaque. Alia responsabilidade social à empregabilidade, possuindo grande relevância na formação de profissionais da saúde em Pernambuco.



Presente no estado desde 2012, a instituição possui atualmente dois polos: o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na avenida Mascarenhas de Moraes, Zona Sul do Recife, e a Faculdade Tiradentes (Fits), no município de Goiana, na Zona da Mata Norte.



Somando as duas unidades, são ofertados sete cursos na área de saúde: Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia, na Unit-PE, além de Medicina, na Fits.

Metodologia

Baseados em metodologias ativas desde o primeiro período, os alunos são estimulados a vivenciarem as áreas com foco na aquisição de competências e sedimentação dos conteúdos trabalhados previamente. Em Medicina, os discentes vivenciam a área em Unidades Básicas de Saúde do município. Em sala de aula, são formados pequenos grupos de tutoria com até 12 alunos, o que permite orientação mais próxima e direta pelo tutor.



Reitor da Unit-PE e diretor-geral da Fits, Diogo Galvão ressalta a importância da metodologia empregada no ensino, bem como reforça que todo o projeto é concebido a partir de uma infraestrutura adaptada e corpo docente capacitado.



“Em Medicina temos a utilização da metodologia por Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e há uma conexão muito grande com a prática. A infraestrutura da instituição conversa com o projeto pedagógico, porque dentro da própria instituição tem laboratório de habilidade clínica, centro de simulação realística, além dos laboratórios de anatomia, de técnicas cirúrgicas, ou seja, o aluno tem um trabalho prático dentro da instituição”, garante.

Ivanacha Carneiro, Coordenadora de Suporte Acadêmico e Diogo Galvão, Reitor da Unit-PE - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Além de formar novos especialistas para o mercado, a intenção do curso é levar saúde também ao interior do estado e regiões mais escassas. Essa proposta integra o programa Mais Médicos, do governo federal, para reforçar o atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Residência

Para fortalecer o aprofundamento acadêmico e atender à sociedade, na Faculdade Tiradentes (Fits) são oferecidos programas de residências médicas em cinco áreas: Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia, Tocoginecologia, e Medicina da Família e Comunidade.



Os programas são importantes não apenas para os estudantes, mas beneficiam toda a região de Goiana, que recebe mais oferta de atendimento em saúde com qualidade. A intenção do programa é agregar mais conhecimentos e vivência à carreira médica. Sem falar do atendimento à população.



No município da Zona da Mata e cidades do entorno, a Fits - que integra o Programa Mais Médicos - atua em parceria com a gestão pública para realizar ações preventivas e educativas nas comunidades e reforçar o atendimento à população. E os alunos podem exercitar a prática da medicina sob orientação profissional, em unidades públicas de saúde.

Em sala de aula, são formados grupos de tutoria com até 12 alunos, o que permite orientação mais próxima e direta pelo tutor - Foto: Unit/Divulgação

Em quatro anos, a Fits já fez contrapartida de R$ 4,2 milhões em infraestrutura, equipamentos e capacitação de pessoal para fortalecer a saúde pública de Goiana e outros nove municípios da região.



Esse montante equivale a 10% da renda bruta anual da Fits. Os recursos são aplicados na capacitação dos profissionais de saúde, aquisição de equipamentos, construção e reforma da estrutura dos serviços e de unidades de saúde do município. A intenção é integrar o ensino e a rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e fortalecer o Programa de Saúde da Família e Medicina da Família e Comunidade.



Os recursos também são utilizados na concessão de bolsa de residência médica para fortalecer a atenção primária da cidade, contemplando ainda os municípios de Itambé, Condado e Itaquitinga, que recebem estudantes regularmente. A localização estratégica da Fits permite atender Pernambuco e Paraíba.

Atendimento

Para servir de laboratório e aprendizagem, o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), no Recife, conta com uma Clínica-Escola Integrada. Trata-se de uma área estruturada, com modernos equipamentos para atender a vários cursos. A intenção é servir para a formação dos futuros profissionais e também prestar atendimento nas diversas áreas.



Dessa maneira, os estudantes lidam com situações reais de cada profissão, agregando ainda mais à formação. E a instituição de ensino também repassa todo seu conhecimento acadêmico à sociedade por meio de atendimento e ações de prevenção. Ao todo, são oferecidas cinco especialidades: Odontologia, Fisioterapia, Estética e Cosmética, Psicologia e Enfermagem.

Coordenadora de Suporte Acadêmico da Unit-PE, Ivanacha Carneiro reitera a possibilidade de entrega de serviços de diversas naturezas, propiciando o contato interdisciplinar, além da troca de experiências das mais variadas realidades.



“Isso garante, além do aprendizado técnico, uma formação ética e, com responsabilidade social, trabalhar a humanização, trabalhar serviços interdisciplinares, porque temos vários cursos atuando no mesmo momento”, reflete a coordenadora.

