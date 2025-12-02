Hospital Jayme da Fonte: cuidado com o bem-estar e a saúde dos pernambucanos

A- A+

Instalado no coração do Recife, no bairro central das Graças, o Hospital Jayme da Fonte é um moderno e integrado centro de assistência à saúde. Com uma trajetória de 70 anos, é reconhecido pela excelência dos serviços - que abrangem desde a prevenção e o diagnóstico, até o tratamento -, investindo permanentemente em aprimoramento e mantendo diferenciais que se destacam pelo DNA genuinamente pernambucano.



A mais recente inovação foi a estruturação de uma área exclusiva para cuidados integrais voltados ao idoso. O novo serviço é direcionado ao cuidado centrado no idoso e em sua família, garantindo interação e continuidade de vínculos pessoais e familiares.



Os leitos são estruturados com ergonomia adaptada e total envolvimento dos familiares, preparando-os para novos momentos no tratamento, seja a alta médica, transferência para outra unidade, ou mesmo home care. Como parte essencial, o espaço conta com ventilação natural, acesso à luz solar, além de espaço ecumênico, área de convivência (solarium), e espaço pet frendly. Ainda, atividades extras, como musicoterapia e celebrações temáticas.

Centro cirúrgico

O hospital foi fundamental na consolidação do polo médico de Pernambuco - o segundo maior do Brasil - e atualmente é um moderno complexo, com mais de 20 mil metros quadrados. No prédio principal estão apartamentos, suítes e enfermarias, somando mais de 200 leitos, e um dos mais bem equipados centros cirúrgicos de Pernambuco.



O novo bloco cirúrgico conta com microscópio cirúrgico de última geração - tecnologia capaz de determinar, com precisão, a real extensão de tumores durante a operação, aumentando assim a chance de extirpação completa dessas lesões em um único procedimento cirúrgico -, intensificador de imagens e mesas especiais para obesos mórbidos, iluminação especial e espaço para videocirurgias, com torres videocirúrgicas modernas e de última geração.



Toda a linha de cuidados cirúrgicos passou por processo de modernização e, conjuntamente, a ampliação da capacidade instalada, tendo como objetivo a elevação da volumetria de atendimento e agilização de processos. Desde as etapas que antecedem a realização das cirurgias (autorizações cirúrgicas) até o agendamento do procedimento, bem como a realização do ato cirúrgico, são implementados os conceitos de Cirurgia Segura, estabelecidos por organizações de acreditação (ONA) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que visa a redução do risco de eventos adversos antes, durante e depois das cirurgias.

Alta Complexidade

O complexo Jayme da Fonte disponibiliza duas UTIs preparadas para o atendimento e estabilização de casos com grande complexidade assistencial e múltiplas instabilidades, sendo, inclusive, reconhecidas por sua eficiência assistencial, por meio da certificação por distinção Top Performer concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), em parceria com a Epimed Solutions.



Esse reconhecimento reforça o compromisso com a excelência no cuidado ao paciente crítico. As unidades com maior complexidade assistencial possuem um histórico de inovação em humanização, viabilizando a permanência de acompanhantes.

O complexo hospitalar possui, também, um avançado centro de diagnóstico por imagem, disponibilizando exames como tomografia computadorizada - com equipamentos de última geração, a exemplo do novo tomógrafo Siemens - Somatom go.up, que aumenta a segurança para o paciente pelos baixos níveis de radiação, mais recursos de imagem e uma visualização ainda mais definida e confiável. Estão disponíveis, ainda, exames de endoscopia, colonoscopia, ressonância magnética, ultrassom e raios-X, para pacientes internados ou não, com a comodidade do agendamento, inclusive aos sábados.



A unidade de hemodinâmica é referência no cenário de intervenção percutânea, sendo dotada de uma estrutura para diagnóstico e tratamentos minimamente invasivos, realizados por meio de cateterismos que promovem intervenções em doenças cardiovasculares e neurológicas.



Os pacientes em uso de medicações especiais, com diagnósticos de autoimunidade e necessidade de infusões, encontram no Jayme da Fonte o apoio necessário e ideal. Pioneiro na área em todo o Estado, o Centro de Infusão Biológica oferece avançadas terapias para casos de doenças autoimunes e outras condições específicas.

Emergência

Com funcionamento 24 horas, a urgência e emergência do HJF atende diversas especialidades, como clínica médica, traumato-ortopedia, cardiologia, neurocirurgia, vascular e urologia (por sobreaviso). Dispõe ainda de equipe cirúrgica geral para o seguimento e acompanhamento das mais diversas condições agudas, com uma equipe multidisciplinar e serviço completo de Medicina Diagnóstica. A emergência conta com os mais variados convênios.



Já o Centro Médico Ambulatorial dispõe de quatro unidades interligadas, garantindo acolhimento, personalização, agilidade e segurança. São oferecidas mais de 30 especialidades, com consultas e exames em áreas clínicas, cirúrgicas, entre outras, tornando completo o ecossistema de promoção, prevenção e tratamento à saúde.

Crescimento

“A expansão dos nossos serviços ocorreu de forma estratégica, visando oferecer conforto, segurança, qualidade e tecnologia aos nossos pacientes”, diz o superintendente Antônio Jayme da Fonte, ressaltando que, para isso, é fundamental, também, um programa de qualificação técnica das equipes. “A tecnologia é importante e nos propicia vantagens excepcionais no setor saúde. Porém, sem as pessoas não é possível fazer uma saúde de qualidade”, afirma.



“Nessa trajetória de 70 anos, nossa responsabilidade só aumenta ao observarmos que temos um lugar garantido junto às famílias pernambucanas. Isso se dá pelo respeito às pessoas e pela qualidade que tanto primamos, sem abrir mão de um compromisso permanente: a humanização no acolher, no cuidar. Isso, temos certeza, faz total diferença”, completa o superintendente.

