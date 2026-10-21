Hospital Santa Joana Recife: avanço com qualidade na oncologia

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O Hospital Santa Joana Recife, da Rede Américas, tem avançado para ampliar e qualificar a assistência aos pacientes com câncer em Pernambuco. Com um projeto de expansão que envolve infraestrutura, tecnologia e reforço do corpo clínico, a instituição aumenta sua capacidade de atendimento oncológico e fortalece a posição como um dos principais centros especializados do Nordeste e também do Brasil.



Segundo o Ranking IntelLat 2026, um dos principais estudos de avaliação do setor hospitalar privado latino-americano, o Santa Joana Recife conquistou o 5º lugar nacional em oncologia, se consolidando entre as instituições de referência na especialidade. No recorte da América Latina, o hospital alcançou o 14º lugar entre todos os avaliados.



O Santa Joana Recife ainda foi destaque em outras especialidades no ranking nacional: 8º lugar em cardiologia, 9º em ortopedia e traumatologia, além de ocupar a 14ª posição em pediatria.

"Chamamos de linha de cuidado integral e integrada para o paciente, onde ele vai da consulta ambulatorial à internação, tudo num espaço só, com todos os especialistas, médicos e multiprofissionais.” Erica Batista, diretora-geral do HSJ Recife. Foto: Carlos Melo/Divulgação

Expansão



Com R$23 milhões destinados à expansão da oncologia, o hospital já conta com 17 consultórios em funcionamento na nova torre. Além disso, a instituição conta agora com uma ampla área de infusão de quimioterápicos e outras terapias, que passou de 11 para 28 posições. Um crescimento de 154%. São nove quartos individuais e 14 poltronas em boxes privativos, no espaço que entrou em operação em setembro de 2026.



A proposta é combinar aumento da capacidade com mais conforto e privacidade. “Hoje, muitos pacientes oncológicos continuam trabalhando. Então, esse novo espaço vem com a proposta de oferecer a eles uma unidade mais acolhedora, mais privativa para poder ficar com seu familiar durante uma infusão e também dar continuidade às atividades de rotina”, explica Erica Batista, diretora-geral do Hospital Santa Joana Recife.



A expansão contempla ainda uma unidade de internação com 20 leitos para pacientes onco-hematológicos, com previsão de funcionamento até dezembro. A estrutura reúne diferentes etapas do cuidado e profissionais de áreas como nutrição, psicologia, cuidados paliativos, cardiologia, oncogeriatria e reprodução humana. “É uma estrutura bem completa. Chamamos de linha de cuidado integral e integrada para o paciente, onde ele vai da consulta ambulatorial à internação, tudo num espaço só, com todos os especialistas, médicos e multiprofissionais”, afirma Erica.

Etapas



O projeto de expansão do Hospital Santa Joana Recife prevê outro andar de internação com 20 leitos, nova emergência adulta com capacidade para até 10 mil atendimentos por mês, um novo centro cirúrgico com dez salas, um novo centro de esterilização de materiais e uma nova unidade de terapia intensiva.



“Este ano já investimos R$ 60 milhões e está previsto um cronograma de novas etapas”, assegura Erica. Para Rodrigo, a expansão fortalece a capacidade de o hospital oferecer uma assistência oncológica completa. “Um grande centro de oncologia não é definido apenas pelo tamanho ou pela quantidade de equipamentos. O diferencial está na capacidade de integrar diagnóstico, cirurgia, tratamento sistêmico, tecnologia, suporte hospitalar e diferentes especialistas em torno do paciente.”

"Um grande centro de oncologia não é definido apenas pelo tamanho ou pela quantidade de equipamentos. O diferencial está na capacidade de integrar diagnóstico, cirurgia, tratamento sistêmico, tecnologia, suporte hospitalar e diferentes especialistas em torno do paciente." Rodrigo Arruda, oncologista do Hospital Santa Joana Recife

Tecnologia



A expansão física é acompanhada pelo uso de novas tecnologias para tornar o diagnóstico e o encaminhamento mais ágeis. Segundo o oncologista do Hospital Santa Joana Recife, Rodrigo Arruda, os avanços ampliaram a capacidade de identificar lesões e compreender as características dos tumores. “Hoje temos exames de imagem com maior resolução, técnicas de medicina nuclear, endoscopia mais sofisticada e uma caracterização muito mais detalhada do tumor por meio da anatomia patológica e dos testes moleculares”, detalha.



A inteligência artificial também é utilizada como apoio na identificação de possíveis achados oncológicos em exames de imagem. Quando uma alteração suspeita é encontrada, a equipe de navegação pode agilizar o encaminhamento para um especialista. “A inteligência artificial tem uma capacidade muito interessante de analisar grandes volumes de informação e identificar padrões. Na mamografia, por exemplo, ela pode auxiliar o médico a identificar alterações que merecem uma avaliação mais cuidadosa”, pontua Rodrigo.



De acordo com Erica Batista, esse recurso disponível no hospital é associado ao trabalho das enfermeiras navegadoras, profissionais especializadas que acompanham o paciente durante as diferentes etapas da jornada. “Lá vai ter um serviço bem diferenciado, que ele vai ser navegado durante todo o tratamento e o seguimento dele, para que ele consiga fazer tudo no tempo mais curto possível. Isso muda completamente o desfecho dos pacientes”, esclarece a diretora.



Tratamentos



A nova estrutura de infusão amplia ainda a oferta de tratamentos. Além da quimioterapia, a unidade poderá administrar outras terapias. “Hoje, a oncologia vai muito além da quimioterapia tradicional. Em uma unidade de infusão moderna podemos administrar quimioterápicos, imunoterapias, anticorpos monoclonais, terapias-alvo intravenosas e diferentes tratamentos de suporte”, conta Rodrigo Arruda.



O hospital também fortalece linhas de cuidado para os tipos de câncer mais prevalentes, como mama, próstata, pulmão e tumores do trato gastrointestinal.



Na onco-hematologia, o Santa Joana Recife está finalizando o processo de habilitação para realizar terapia com CAR-T, tratamento avançado destinado a casos específicos de câncer do sangue. A previsão da instituição é que o serviço esteja habilitado a partir de novembro de 2026.



A ampliação também contribui para reduzir a necessidade de pacientes pernambucanos e de outros estados do Nordeste buscarem tratamentos complexos em outras regiões do país. “Isso vai ajudar bastante, porque hoje, de fato, o Santa Joana Recife tem mais de 20 especialistas para poder tratar. Temos todo o arsenal terapêutico necessário, mesmo nos tratamentos mais complexos”, elucida Erica.

Robótica

Outro diferencial do hospital é a experiência acumulada em cirurgia robótica. Em 2026, o Santa Joana Recife completou dez anos do programa, com mais de 2.300 procedimentos realizados. A tecnologia é empregada em diferentes áreas, incluindo cirurgias em tumores de próstata, pulmão e trato gastrointestinal.



“Ela oferece ao cirurgião visão ampliada, instrumentos com grande precisão de movimento e melhor acesso a determinadas regiões anatômicas. Em pacientes selecionados, isso pode contribuir para incisões menores, menor perda sanguínea e recuperação pós-operatória mais rápida”, relata Rodrigo.

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