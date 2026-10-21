HospitalMed: Nordeste no radar da inovação

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A HospitalMed se consolida, nesta edição, como um dos principais pontos de encontro da cadeia de saúde do Norte e Nordeste e como uma plataforma de conexão entre empresas, hospitais, profissionais, startups e investidores. Em meio ao avanço de novas tecnologias e modelos de cuidado, a feira evidencia uma transformação no mercado regional: o Norte e o Nordeste deixam de ser vistos apenas como consumidores e ganham espaço também como ambientes de desenvolvimento e inovação em saúde.



Para Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed, essa mudança representa uma transformação estrutural no setor. “O Norte e o Nordeste deixaram de ser vistos apenas como mercados consumidores e passaram a representar um território de oportunidades, investimentos, empreendedorismo e desenvolvimento de novas soluções”, garante.

"O Norte e o Nordeste deixaram de ser vistos apenas como mercados consumidores e passaram a representar um território de oportunidades, investimentos, empreendedorismo e desenvolvimento de novas soluções.” Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed. Foto: Lidiane Tavares





O movimento também tem impacto econômico. Médico, executivo e empreendedor com mais de 35 anos de atuação no setor de saúde, Alberto Cherpak, presidente do LIDE Saúde em Pernambuco e CEO da Tourismed, destaca que o mercado hospitalar movimenta uma cadeia que vai além da assistência. “O mercado hospitalar é um importante motor de desenvolvimento econômico para Pernambuco e para o Nordeste. Além de gerar empregos diretos, movimenta uma ampla cadeia de negócios que envolve equipamentos, medicamentos, tecnologia, construção civil, serviços especializados e logística”, afirma.



Segundo Cherpak, Pernambuco ocupa posição de destaque nesse cenário, impulsionado pelo polo médico do Recife e por uma cadeia de fornecedores que atende diferentes estados da região. “Investir no mercado hospitalar significa também estimular a geração de renda, a qualificação profissional, o empreendedorismo e o desenvolvimento de novos negócios.”

"Investir no mercado hospitalar significa também estimular a geração de renda, a qualificação profissional, o empreendedorismo e o desenvolvimento de novos negócios.” Alberto Cherpak, presidente do LIDE Saúde em Pernambuco e CEO da Tourismed. Foto: Divulgação





Criada há dez anos como uma iniciativa de conexão entre startups e o mercado dentro da HospitalMed, a Star Health Innovation passa agora a atuar também como empresa do grupo da Insight dedicada ao ecossistema de inovação em saúde. “A nossa intenção é conectar quem desenvolve conhecimento e tecnologia com quem precisa dessas soluções, ajudando a transformar inovação em aplicação prática, negócios e impacto real”, pontua Rodrigo da Fonte.



A HospitalMed também reforça seu compromisso com a responsabilidade social por meio de iniciativas que aproximam o setor de saúde de ações de impacto social.



Durante a 14ª edição da feira, instituições filantrópicas terão estandes cedidos gratuitamente para apresentar seus projetos e ampliar a conexão com o público e potenciais parceiros. Em alusão ao Outubro Rosa, a programação também contará com uma ação voltada a mulheres que venceram o câncer de mama: a micropigmentadora Elisângela Veríssimo oferecerá gratuitamente procedimentos de reconstrução de aréola, cobertura e tratamento de cicatrizes por meio da técnica de pigmentação 3D.



Entre as soluções com potencial estão telemedicina, diagnóstico e monitoramento remoto e conectividade entre unidades de saúde, centrais de regulação e hospitais de referência. Marcelo Barbosa, CEO da Star Health Innovation, avalia que o ecossistema regional está entrando em uma fase de maior maturidade. “Precisamos avançar, da inovação experimental para a inovação aplicada ao mercado e à assistência”, relata.

"A IA começa a deixar de ser apenas uma ferramenta experimental para entrar efetivamente nos fluxos clínicos e operacionais, como uma grande aliada ao corpo clínico nas tomadas de decisões.” Marcelo Barbosa, CEO da Star Health Innovation. Foto: Jeilson Soares

Inteligência Artificial



A inteligência artificial é uma das tecnologias em evidência na HospitalMed. Segundo Marcelo Barbosa, empresas desenvolvem aplicações para análise de exames e imagens, segurança medicamentosa, predição de riscos, gestão de leitos, monitoramento de pacientes e automação de processos. “A IA começa a deixar de ser apenas uma ferramenta experimental para entrar efetivamente nos fluxos clínicos e operacionais, como uma grande aliada ao corpo clínico nas tomadas de decisões”, diz.



“Os hospitais estão avançando na digitalização de seus processos, na integração de prontuários eletrônicos, no monitoramento de pacientes e na utilização de ferramentas de inteligência artificial para apoiar decisões clínicas e administrativas”, complementa Alberto Cherpak.

Mercado



Um dos principais desafios da HospitalMed é transformar uma boa ideia em uma solução adotada pelos serviços de saúde. Diante do processo, a feira aproxima quem desenvolve tecnologia de quem enfrenta os problemas no cotidiano das instituições. “Não basta uma startup apresentar uma boa ideia. É preciso encontrar quem tem aquele problema, validar a solução, entender a aplicação, demonstrar resultado e criar condições para que ela seja incorporada ao mercado”, detalha Rodrigo da Fonte.



Para Alberto Cherpak, a integração entre hospitais, universidades, startups e empresas é fundamental. “Os hospitais conhecem os desafios da assistência e da operação; as universidades contribuem com pesquisa e conhecimento científico; as startups trazem agilidade e novas tecnologias; e as empresas fornecedoras oferecem equipamentos, infraestrutura e capacidade de implementação”, declara.



A incorporação de novas tecnologias também precisa considerar a sustentabilidade financeira das instituições. Para o presidente do LIDE Saúde em Pernambuco e CEO da Tourismed, inovação deve ser tratada como investimento estratégico. “É fundamental avaliar o retorno de cada tecnologia, considerando não somente o investimento inicial, mas também os ganhos de produtividade, a redução de desperdícios, a segurança do paciente e a qualidade da assistência”, acredita Alberto Cherpak.



O desafio é maior para hospitais menores e filantrópicos com limitações financeiras. São importantes o financiamento adequado, a cooperação entre hospitais e o compartilhamento de soluções”, avalia.

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