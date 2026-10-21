Instituto Realiv: longevidade com vitalidade e dignidade

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A transição demográfica no Brasil avança aceleradamente. Projeções indicam que, até 2050, a população com 60 anos ou mais dobrará, alcançando 65 milhões de pessoas. Contudo, viver mais não garante viver bem. Dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), conduzido pela Fiocruz e pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), revelam que cerca de 70% dos brasileiros acima de 50 anos convivem com uma ou mais doenças crônicas.

Para mitigar o ônus à saúde longeva, a medicina moderna atualizou as abordagens de tratamento de acordo com as demandas da população ao se posicionar como uma ferramenta proativa de manutenção da funcionalidade e vitalidade. Tratamentos com medicamentos moduladores de hormônios e terapias de emagrecimento metabólico surgem, nesse contexto, como artifícios cruciais para que a longevidade venha acompanhada de capacidade física e dignidade.

Obesidade

A obesidade e o acúmulo de gordura visceral são reconhecidos como estados inflamatórios crônicos que aceleram o envelhecimento celular e elevam os riscos cardiovasculares. O surgimento dos análogos que simulam a atuação do hormônio GLP-1 (as conhecidas “canetinhas” de emagrecimento com Tirzepatida e Semaglutida, por exemplo) representou um marco no tratamento direto e até preventivo. A CEO do Instituto Realiv, Marcela Xavier, médica especialista em cirurgia geral, endoscopia, emagrecimento e reposição hormonal, atua com uma abordagem individualizada de pacientes que precisam da ação desse tipo de medicamento para emagrecer ou recuperar o bem-estar.

A decisão por trabalhar com a saúde preventiva partiu após anos lidando com pacientes já em estágio avançado. “Como cirurgiã, eu enxergava o final da cadeia: o paciente já com câncer ou com obesidade severa precisando de cirurgia. Com as tecnologias medicamentosas modernas de emagrecimento, percebi que podemos evitar que o paciente chegue a esse ponto extremo”, explica Marcela.

"A massa muscular no idoso significa saúde e sobrevivência. É o músculo que sustenta a densidade óssea, permite levantar da cadeira sozinho e garante a reserva fisiológica necessária para superar intercorrências de saúde.” Marcela Xavier: Médica e CEO do Instituto Realiv - FELIPE RIBEIRO / FOLHA DE PERNAMBUCO

No Instituto Realiv, o uso de medicamentos reguladores de apetite e metabolismo é associado a acompanhamento nutricional e atividade física. “Alcançamos resultados fantásticos, como a reversão completa de esteatose hepática (gordura no fígado) moderada a severa em quatro meses de tratamento focado”, destaca a médica. A regulação metabólica promovida pela perda de peso orientada permite ainda o controle do diabetes tipo 2, com redução da hemoglobina glicada e da glicemia de jejum a níveis normais, além da retirada gradual de anti-hipertensivos. “Ao tratar a obesidade na raiz, desinflamamos o corpo e prevenimos complicações futuras”, reforça.

Melhora

Mariana Carneiro Leão, de 42 anos, é uma das pacientes de Marcela. Ela procurou tratamento após os 40 por sentir a necessidade de se cuidar melhor com o avanço da idade. “Tudo mudou depois que eu me conscientizei que tinha que mudar a vida. Foi quando eu procurei o Instituto, a doutora Marcela, e fizemos aqueles exames gerais para um protocolo individualizado voltado para mim e para a minha deficiência”, explica. Em tratamento há pouco mais de um ano, Mariana, que passou por alguns protocolos específicos, relatou melhora em comparação a quando chegou buscando ajuda médica. “Mais resistência, mais força, mais libido, ganho de massa”, lista.

Fabrício Araújo, médico de família e comunidade e CEO do Instituto Realiv, juntamente com Marcela, salienta que garantir autonomia para seus pacientes durante o avanço dos anos é um de seus principais objetivos. “Quando um paciente chega até nós querendo emagrecer, por exemplo, nosso objetivo não é simplesmente fazer aquela pessoa perder peso. É entender o que está por trás daquele ganho de peso, melhorar a saúde metabólica, preservar músculo, reduzir gordura e fazer com que essa pessoa consiga sustentar esse resultado ao longo dos anos, salienta.

Vitalidade

A regulação hormonal é outro pilar indispensável para manter a funcionalidade do corpo humano ao longo das décadas. Com o envelhecimento, homens e mulheres enfrentam declínios hormonais que impactam a massa muscular, a densidade óssea e até a disposição.

Em mulheres, essa transição ocorre no climatério e na menopausa. O ELSI-Brasil identificou que a mediana de idade da menopausa natural no País é de 50 anos. A queda de estrogênio e testosterona resulta em sintomas como fogachos, oscilações de humor, insônia, perda óssea e redução drástica da libido. “Muitas mulheres chegam ao consultório exaustas e sem força. A reposição hormonal personalizada, via gel transdérmico, filme vaginal ou implantes subcutâneos, devolve a disposição para treinar, ganhar força muscular e viver com vitalidade”, explica Marcela.

Segundo a especialista, a modulação hormonal exige rigor científico e responsabilidade. “Trabalhamos estritamente dentro dos parâmetros fisiológicos e das diretrizes das sociedades de endocrinologia e nutrologia. O objetivo é trazer o hormônio para o teto do valor normal, devolvendo a saúde, sem utilizar doses suprafisiológicas nem expor o paciente a riscos”, adverte a médica.

Em homens, a reposição responsável de testosterona combate a fadiga crônica e garante energia para manter a rotina de exercícios e a preservação de massa magra. No Instituto Realiv, a maioria dos pacientes de sexo masculino busca acompanhamento com Fabrício Araújo, enquanto a maioria das pacientes do sexo feminino busca atendimento com Marcela.

"Viver mais é importante, mas viver com independência, com disposição para trabalhar, viajar e estar com a família, é o verdadeiro propósito da medicina da longevidade.” Fabrício Araújo: Médico e CEO do Instituto Realiv - FELIPE RIBEIRO / FOLHA DE PERNAMBUCO

A identificação com o gênero do profissional que lhe atende, por muitas vezes, deixa as pessoas mais confortáveis. “Hoje, os homens representam uma parcela muito importante dos meus pacientes, e foi uma coisa que aconteceu de forma natural. Acho que muito disso vem também da identificação com o meu trabalho, com a minha rotina real e com a forma como eu abordo e falo sobre saúde. Geralmente, esse homem que chega é encaminhado pela esposa ou por conta própria buscando emagrecimento, melhora da composição corporal ou porque começou a perceber uma queda na disposição, na performance na rotina e trabalho, na libido, na qualidade do sono. São queixas que muitas vezes ele foi normalizando por muito tempo, principalmente por conta de uma rotina mais intensa de trabalho”, explica o médico.

Músculos

A preservação da massa muscular é o divisor de águas entre a autonomia e a fragilidade física na velhice. A sarcopenia (perda de força e massa muscular) eleva significativamente o risco de quedas e incapacidade.

"A massa muscular no idoso significa saúde e sobrevivência. É o músculo que sustenta a densidade óssea, permite levantar da cadeira sozinho e garante a reserva fisiológica necessária para superar intercorrências de saúde”, aponta Marcela.

Em nível celular, a disposição física depende da saúde mitocondrial. Com o envelhecimento, as mitocôndrias reduzem a produção de ATP (adenosina trifosfato, responsável por armazenar e liberar energia celular) e o uso estratégico de coenzimas atua na otimização dessa engrenagem celular, combatendo a fadiga e restaurando a energia do paciente para caminhar e manter-se ativo.

Ciência

A fundamentação para encarar o cuidado médico preventivo como prioridade encontra respaldo nas evidências científicas. O ELSI-Brasil aponta que 20,4% dos idosos brasileiros têm dificuldades para realizar atividades básicas diárias, enquanto 42,7% relatam medo de cair devido a deficiências em calçadas. Além disso, a Teoria da Desvantagem Cumulativa demonstra que o manejo inadequado de doenças crônicas e a falta de prevenção antecipam a perda de independência dos brasileiros em dez anos em comparação aos europeus.

É nessa interseção que se consolida a visão de Fabrício Araújo. “Quando falamos de longevidade, não se trata apenas de viver mais anos. O objetivo é colocar mais saúde, força e autonomia nesses anos”, afirmou. “Viver mais é importante, mas viver com independência, com disposição para trabalhar, viajar e estar com a família, é o verdadeiro propósito da medicina da longevidade”, reforça o profissional.

Com suporte multidisciplinar, modulação hormonal fisiológica e terapias metabólicas modernas, a medicina consolida-se como o artifício essencial para transformar o envelhecimento em uma trajetória de plena capacidade, saúde e dignidade.

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