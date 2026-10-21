Jaboatão dos Guararapes fortalece políticas para a Primeira Infância

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Cuidar da saúde na infância vai muito além de tratar doenças. Significa acompanhar o desenvolvimento, estimular hábitos saudáveis, garantir acesso à prevenção e criar ambientes capazes de acolher as diferentes necessidades das crianças. A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes vem ampliando essa compreensão ao aproximar as políticas de Saúde e Educação e levar ações diretamente para o ambiente escolar.



Duas iniciativas traduzem essa estratégia: os programas “Raízes que Embalam – Enfrentamento ao Racismo” e “Art&Sorriso”. Desenvolvidos com a participação das secretarias municipais de Saúde e Educação, os projetos utilizam a escola como espaço de cuidado, aprendizagem, prevenção, convivência e formação cidadã.



A proposta é integrar serviços e atividades educativas à rotina dos estudantes, aproximando as políticas públicas das crianças e de suas famílias. No “Raízes que Embalam”, a promoção da saúde se conecta à valorização da identidade étnico-racial, da cultura afro-brasileira e do enfrentamento do racismo.



No “Art&Sorriso”, a cárie da criança é trabalhada com método atraumático, como forma de prevenção, orientação e atendimento odontológico, qualificando a Saúde Bucal e desmistificando medos.



Os programas seguem a política de promoção à saúde com qualidade e integração, determinada pelo prefeito Mano Medeiros. “Aproximar a saúde da educação é fortalecer a cidadania e a formação humana das nossas crianças. Quando unimos diferentes políticas públicas em benefício dos estudantes, fortalecemos o processo de aprendizagem e construímos uma escola cada vez mais acolhedora, inclusiva e preparada para formar cidadãos conscientes e respeitosos com a diversidade”, afirma o prefeito Mano Medeiros.



Antirracismo

O “Raízes que Embalam” nasceu como uma proposta que ultrapassa os limites da sala de aula. Atua em escolas municipais e também junto a terreiros de religiões de matriz africana. O objetivo é promover, desde a infância, reflexões sobre relações étnico-raciais, ancestralidade, pertencimento cultural, respeito às diferenças e a prática antirracista.



A iniciativa, que foi lançada em 2025, passou a incorporar música, arte, histórias e atividades pedagógicas ao trabalho de promoção da saúde e combate às práticas racistas. O material audiovisual produzido para o projeto também é utilizado como ferramenta de aprendizagem e de valorização das referências afro-brasileiras.



Ao longo das ações, os estudantes participam de momentos de contação de histórias, rodas de conversa, atividades musicais, brincadeiras, oficinas de pinturas, colagens, dramatizações, jogos cooperativos e produção coletiva de murais e mandalas de identidade.



A programação lúdica é um estímulo para incluir no projeto, orientações nutricionais e outras atividades relacionadas ao cuidado infantil.



A integração da Educação com a Saúde amplia essas ações estratégicas realizadas nas escolas, fazendo com que as crianças possam ter acesso a serviços como pesagem, avaliação antropométrica, orientação nutricional, multivacinação, atualização da caderneta vacinal, suplementação de vitamina A e atendimento odontológico, conforme a programação de cada atividade.



Zelma Pessôa Secretária de Saúde do Jaboatão dos Guararapes | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco





Na visão da secretária municipal de Saúde, Zelma Pessôa, a integração entre as duas áreas permite ampliar o alcance das políticas públicas.



“Além dos serviços de saúde ofertados, essa ação promove acolhimento, escuta e valorização das identidades étnicas e culturais. É uma iniciativa importante porque trabalha prevenção, cidadania e respeito à diversidade de forma integrada”, destaca.



Sorriso

Se o “Raízes que Embalam” amplia o olhar sobre saúde, cultura e inclusão, o Art&Sorriso atua em uma área fundamental para a qualidade de vida desde os primeiros anos: a saúde bucal. Uma iniciativa fundamental na saúde geral da criança.



A prefeitura executa o programa “Art&Sorriso” em 46 escolas do Jaboatão | Foto: Divulgação





O programa desenvolve ações permanentes de prevenção e cuidado odontológico nas unidades escolares da rede municipal a partir de uma tecnica atraumátca, evitando que as crianças desenvolvam o conhecido receio de visitar consultórios odontológicos.



Atualmente, ele está presente em 46 escolas distribuídas pelas sete regionais de Jaboatão dos Guararapes. As atividades alcançam estudantes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, e integram o Programa Saúde na Escola (PSE) e a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente.

Dentro da escola

A lógica utilizada pela Prefeitura do Jaboatão é levar o cuidado para dentro da escola, onde a criança já está inserida, facilitando o acesso às orientações e aos procedimentos preventivos. Durante as atividades, os alunos participam de educação em saúde bucal, escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor e avaliações odontológicas.



Quando são identificados dentes cariados, os estudantes podem receber tratamento restaurador atraumático na própria unidade escolar — evitando o medo do motorzinho do dentista tão temido entre os adultos. As atividades também utilizam recursos lúdicos para tornar o aprendizado mais próximo do universo infantil e estimular a adoção de hábitos que possam ser mantidos ao longo da vida.



A experiência “Art & Sorriso” se destacou no II Congresso Pernambucano de Inovação e Integração em Saúde (CPIIS 2026). A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes apresentou 31 produções no evento, sendo 29 experiências exitosas em formato de pôster, uma apresentação oral e um capítulo de livro.

Entre as iniciativas apresentadas, o “Art & Sorriso” foi destacado como experiência de educação permanente, inovação e promoção da saúde bucal infantil no ambiente.

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