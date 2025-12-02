A- A+

FOLHA SAÚDE Med Sênior: portas abertas para a saúde do idoso A operadora chega ao Recife com foco no público a partir dos 49 anos, atuando com rede própria e credenciada e oferecendo diferentes opções de planos de saúde

O mundo vive a Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030), iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que provoca governos, empresas e sociedade a promover mais qualidade de vida, autonomia, participação ativa das pessoas idosas e, claro, longevidade.

No Brasil, o movimento é expressivo: até 2040, quase 30% da população será idosa. O cenário traz novos desafios à saúde, à economia e à cultura. Foi nesse contexto que a MedSênior - operadora especializada no público a partir dos 49 anos - entendeu que poderia liderar uma mudança importante no setor.

“A MedSênior foi uma das primeiras operadoras de saúde dedicadas ao público sênior e se destacou por promover uma assistência preventiva e inovadora, com prática médica humanizada e cuidado integrativo. Nosso modo de trabalhar é único”, afirma Maely Coelho, presidente da MedSênior.

Nordestino, Maely sempre desejou expandir a empresa para a região onde nasceu, e Recife foi escolhida como porta de entrada da operadora no Nordeste.

“Há tempos queríamos abrir uma unidade aqui. Sabemos que é um mercado promissor, com grandes oportunidades. Estamos prontos para oferecer o melhor para esta cidade que tanto enriquece o nosso País”, ressalta.

Além de Pernambuco, a MedSênior atua em seis estados e no Distrito Federal e já cuida de mais de 250 mil clientes em todo o Brasil. Desde 2010, vem transformando a jornada de pessoas idosas, que muitas vezes não são contempladas pelos modelos tradicionais de assistência.

“O modelo dominante no Brasil é focado em tratar a doença depois que ela aparece”, explica Alexandre Cunha, Diretor Regional da MedSênior no Recife. “Na MedSênior, a lógica é diferente: promovemos medicina preventiva. Ou seja, não só tratamos a doença, nós nos antecipamos a ela.”

PLANOS

A MedSênior oferece planos individuais e empresariais, ambos sem coparticipação. A proposta é acolher uma população que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), hoje ultrapassa os 75 anos de expectativa de vida.



“Precisamos estar preparados para esse envelhecimento”, destaca Cunha.

Com rede própria e credenciada, os planos variam do básico (enfermaria) ao Black, que inclui acomodação em apartamento e ampla rede médica.



“Independentemente da modalidade, contamos com diversas especialidades e uma equipe multidisciplinar. Depois que o cliente entra na MedSênior, passa a ter uma base de profissionais que navegam junto com ele na jornada de saúde”, explica.

Outro diferencial destacado pelo diretor é o acompanhamento contínuo do beneficiário. “O nosso cliente é lembrado periodicamente sobre sua rotina de cuidados. Ele não precisa lembrar sozinho quando é hora do check-up ou de retornar ao médico.”

A MedSênior abraça uma população que, no Brasil, segundo o IBGE, será de pouco mais de 75 milhões de idosos em 2070 | Crédito: Bruno Coelho/F/Still Fotografia

REDE CREDENCIADA

Entre os hospitais credenciados à MedSênior no Recife, o diretor cita o Real Hospital Português, o Santa Joana e o Albert Sabin, além de uma ampla rede de laboratórios e clínicas especializadas.

A sede física será instalada na Av. Agamenon Magalhães, no Parque Amorim, em um prédio que já foi ocupado por uma grande rede de supermercados.



O espaço terá 2.000 m2, distribuídos em dois pavimentos, com previsão de inauguração para os primeiros meses de 2026.

É ali que o Programa Bem Envelhecer ganhará ainda mais força - um conceito que traduz o propósito da MedSênior quando o assunto é cuidar de pessoas.

“Escolhemos essa região de forma estratégica, por estar próxima ao polo médico e por oferecer fácil acesso. Na unidade, o Bem Envelhecer vai atuar em todas as vertentes da saúde da pessoa idosa”, explica Alexandre.

O local terá serviços de clínica médica, medicina da família, geriatria e diversas oficinas de saúde, pensadas para estimular bem-estar e qualidade de vida.

RECIFE

Referência nacional em saúde e dono de um dos polos médicos mais completos do país, Recife é a primeira capital do Nordeste escolhida pela MedSênior para iniciar suas operações na região.

“O Nordeste entra no mapa da empresa por Recife, que tem tudo o que precisamos: um polo médico robusto e reconhecido em todo o Brasil. Não poderia ser em outro lugar”, celebra Cunha, médico com sólida trajetória na capital pernambucana.

Embora a atuação inicial seja concentrada no Recife, a abertura de novas unidades próprias está nos planos. Segundo o diretor, a ideia é “descentralizar conforme a carteira cresce”.



Recife é a primeira cidade do Nordeste escolhida pela MedSênior para iniciar seus serviços na região | Crédito: Bruno Coelho/F/Still Fotografia

Desde o início das operações locais, a MedSênior já cuida de mais de 5.000 vidas no estado - número que Cunha considera extraordinário. “Recife é a mais nova praça da empresa, mas já não é a menor. A receptividade tem sido incrível.”

CENTENÁRIOS

Ao falar sobre o perfil dos beneficiários da cidade, Alexandre destaca um dado especial: entre os clientes da operadora no Recife, três têm mais de 100 anos. Outro dado relevante é que o público 70+ é predominante.

Ele explica que, há cerca de um ano, a média de idade dos clientes de outras regiões era de 76 anos ou mais. Mas percebe-se um movimento de renovação no comportamento das pessoas em relação à prevenção.

“Estamos vendo um público mais jovem buscando cuidado preventivo. O geriatra não é um médico apenas para idosos - ele atua como um clínico geral com olhar ampliado para o envelhecimento saudável. A partir dos 45 anos, o corpo começa a mudar, e ter esse acompanhamento faz diferença”, reforça.

Para Alexandre, o segredo está em cultivar bons hábitos desde já, priorizando qualidade de vida em todas as etapas.

“Não se trata apenas de viver mais, mas de viver melhor. E promover isso é uma das principais missões da MedSênior”, finaliza.

Escreva a legenda aqui

Veja também