MV: inovação e tecnologia na eficiência da saúde

O setor da saúde vive uma transformação profunda, e a tecnologia é a força motriz dessa mudança. O que antes era papel, carimbo e filas de arquivos físicos, hoje é dado digital, prontuário eletrônico e decisões clínicas apoiadas por soluções tecnológicas.



A mudança acompanha as necessidades do mercado e, principalmente, o novo perfil de profissionais e pacientes. Estes estão mais integrados, engajados e conectados. No centro dessa revolução está a MV, empresa que há mais de três décadas é referência no desenvolvimento de softwares para inovação na saúde.



“O alto custo operacional, a busca por qualidade no atendimento e a necessidade de sustentabilidade foram fatores determinantes para que a tecnologia finalmente se tornasse prioridade nas instituições de saúde”, destaca o CEO da MV, Paulo Magnus.



A multinacional, que nasceu em Porto Alegre (RS), encontrou em Pernambuco o terreno fértil para crescer. A MV instalou-se no estado em 1988, e acompanhou de perto a evolução simultânea da tecnologia e do mercado de saúde no Recife.

Paulo Magnus, CEO da MV | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Ver Pernambuco se consolidar como um polo de inovação e saúde nos ajudou a crescer com propósito, desenvolvendo soluções que transformam o cuidado com as pessoas e fortalecem a gestão hospitalar em todo o país”, aponta Paulo Magnus.



O compromisso da MV com a transformação digital na saúde é convergido em produtos tecnológicos que mudam efetivamente a rotina de pacientes e profissionais.

A empresa oferece mais de 20 soluções capazes de integrar processos clínicos, administrativos e financeiros.



RECONHECIMENTO

Neste ano, o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), desenvolvido pela MV, foi eleito pela 8ª vez o melhor da América Latina pelo Instituto KLAS, organização internacional especializada na avaliação de software, serviços e equipamentos médicos no setor da saúde.



A MV também foi apontada pelo instituto como a 5ª maior fornecedora de prontuários hospitalares do mundo, um feito que reafirma o protagonismo do Brasil na transformação digital da saúde.



“Esse reconhecimento internacional tem um valor especial para nós, porque é baseado na satisfação de médicos, enfermeiros e demais profissionais que utilizam o sistema no dia a dia”, afirma o CEO da MV.

FUTURO

Com a aceleração significativa das tecnologias e, principalmente, da consciência de que o setor precisa ser integrado e centrado nas pessoas, a MV estima que a saúde brasileira será totalmente digital até 2035.



Magnus detalha que, em um hospital 100% digitalizado, o paciente encontra uma experiência segura e personalizada. Desde o check-in até a alta, tudo é integrado, garantindo atendimento mais eficiente.



“A transformação digital e a inteligência artificial (IA) estão impulsionando essa mudança. Um exemplo é a Unimed Sorocaba, que possui toda a jornada do paciente conectada, e o Hospital Unimed Recife III, reconhecido como o primeiro 100% digital da América Latina”, destaca Magnus.

IA

A tecnologia, na visão da MV, deve humanizar o atendimento, e não o substituir. Alinhada a isso, a inteligência artificial chega para auxiliar os profissionais, possibilitando mais tempo para o que realmente importa: o cuidado com o paciente.



“Ferramentas reduzem burocracias e permitem um olhar mais atento e individualizado para cada paciente. A tecnologia é um apoio para ampliar a qualidade, a segurança e a efetividade do atendimento”, aponta Paulo Magnus.



A empresa tem avançado de forma consistente na integração da IA ao seu ecossistema de soluções e lançou, neste ano, a MaVi, assistente digital com personas distintas para médicos, gestores e pacientes.



“A nossa IA apoia desde o acesso a protocolos clínicos por comando de voz até a análise proativa de dados dentro do prontuário eletrônico, tornando o cuidado mais ágil e assertivo”, informa o CEO da MV.



A empresa também realizou investimento estratégico na Sofya, startup especializada em IA generativa para a saúde, buscando acelerar a adoção de tecnologias avançadas para automação de documentos clínicos e suporte à decisão médica.



Firmou, ainda, parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para desenvolver uma IA generativa verticalizada para o setor de saúde, com investimento total de R$ 50 milhões em três anos.



“O projeto prevê a criação de um modelo nativo em português, treinado com base em dados e conhecimento de profissionais da área, capaz de compreender e responder a situações clínicas, administrativas e operacionais da realidade brasileira”, explica Paulo Magnus.



RHP

O ecossistema MV impacta mais de 5.000 instituições. No Recife, o Real Hospital Português (RHP) implementa, desde 2017, uma jornada digital que redefine a experiência de pacientes e profissionais.



O CIO do RHP, Shenandoan Daur, explica que a adoção da plataforma SOUL MV Hospitalar na instituição foi uma decisão estratégica.

O Real Hospital Português utiliza a plataforma SOUL MV Hospitalar para unificar informações e construir serviços digitais inovadores | Foto: Chico Barros/Divulgação

“A motivação principal foi unificar informações e construir serviços digitais inovadores, garantindo segurança e transformando a experiência de todos”, afirma.



A digitalização do Prontuário Eletrônico do Paciente trouxe ganhos expressivos em segurança e eficiência. “O acesso rápido e unificado ao histórico completo do paciente dá ao médico mais assertividade na assistência”, aponta Daur.



Com o Medic MV, o histórico clínico passou a estar na palma da mão do profissional, tornando o cuidado mais ágil. O aplicativo ‘Meu RHP’ é outro exemplo de inovação centrada no paciente. A funcionalidade, que permite acesso a serviços, reduziu o tempo de espera e tornou o processo mais acolhedor.

Shenandoan Daur, CIO do RHP | Foto: Davi Gueiros/Divulgação

Em 2025, o app será integrado ao sistema de reconhecimento facial, elevando ainda mais a segurança. “A experiência se torna mais agradável e tecnológica, reforçando nossa imagem de instituição inovadora e segura”, diz o CIO do RHP.

