A- A+

FOLHA SAÚDE Mv: Revolução na gestão da saúde Com IA, prontuário eletrônico e interoperabilidade de dados, a MV impulsiona, de programas estaduais pioneiros no SUS a hospitais de ponta, a maturidade digital das instituições de saúde

Reduzir filas nas recepções, eliminar cadastros repetitivos, evitar a realização de exames duplicados e permitir que médicos e enfermeiros dediquem mais tempo a olhar e escutar o paciente do que preenchendo formulários e buscando papéis. Na prática, a tecnologia não se resume a computadores avançados ou softwares isolados: ela se traduz em eficiência operacional, segurança no atendimento e tempo precioso devolvido aos profissionais de saúde e aos cidadãos. Em um setor onde o preenchimento de uma papelada pode significar atrasos no tratamento, a digitalização dos processos tornou-se uma ferramenta indispensável.

No centro dessa transformação diária está a MV, multinacional sediada no Recife, presente em mais de 5.600 instituições de saúde, administrando 178 mil leitos e apoiando a gestão de mais de 66 milhões de vidas em 13 países. Por meio de um ecossistema completo de gestão, que em seu prontuário eletrônico inclui inteligência artificial e é uma plataforma de interoperabilidade, a empresa atua para integrar toda a jornada do paciente. “Temos uma ambição: contribuir para que a saúde brasileira seja essencialmente digital, integrada e inteligente até 2035”, destaca Paulo Magnus, fundador e CEO da MV.

A companhia demonstra que a melhor tecnologia é aquela que funciona para aliviar o peso do trabalho que já é feito, retirando burocracias do caminho. “Se conseguimos retirar do médico e da enfermagem tarefas burocráticas que não agregam valor ao cuidado, estamos devolvendo minutos preciosos para que eles cuidem do paciente”, explica o CEO.

Prática

A aplicação prática de sistemas integrados de gestão e de saúde digital transforma radicalmente a rotina de hospitais, postos de saúde e laboratórios. Cada ferramenta aplicada é pensada para resolver um problema do atendimento.

"Temos uma ambição: contribuir para que a saúde brasileira seja essencialmente digital, integrada e inteligente até 2035.” Paulo Magnus Fundador e CEO da MV - Divulgação

“A MV nasceu há quase quatro décadas tentando resolver um problema muito concreto: a ineficiência administrativa dos hospitais. Começamos pelo faturamento. Era um setor em que os hospitais perdiam muito dinheiro por falhas de processo, informação incompleta e ausência de integração. Mas logo percebemos que não adiantava organizar apenas uma parte do hospital. Era preciso integrar a instituição inteira”, explica Magnus.

Algumas áreas contempladas com as soluções MV:

Cadastro: com a tecnologia da MV, os dados do paciente são preenchidos uma única vez e atualizados a cada atendimento, em um sistema centralizado. Essa prática evita a digitação repetitiva de dados em múltiplos sistemas e permite o acesso ao histórico do paciente em segundos, otimizando tempo e focando na relação humana.

Checagem: na hora de checar um paciente no leito, o uso de ferramentas de leitura de código de barras evita falhas de medicação. No momento da aplicação, tecnologias de identificação confirmam a correspondência exata entre a prescrição médica, o medicamento e o paciente, eliminando pontos cegos no processo de cuidado. Além de garantir a máxima segurança assistencial, essa automação elimina a necessidade de transcrições manuais, liberando a equipe de enfermagem de tarefas burocráticas.

Hospital Integrado: a integração entre consulta médica, farmácia, estoque e faturamento faz com que uma prescrição acione automaticamente o preparo do remédio e o controle de insumos. Isso elimina pontos cegos na gestão e evita o desperdício de materiais e medicamentos.

Inteligência Artificial: ferramentas baseadas em IA e agentes inteligentes sintetizam históricos clínicos complexos acumulados ao longo de anos, gerando resumos clínicos estruturados e sugerindo hipóteses diagnósticas sem retirar a autonomia do profissional.

Aplicativos: aplicativos de saúde e quartos inteligentes permitem que o cidadão consulte laudos de exames, acompanhe prescrições, solicite serviços no leito hospitalar e acesse seu histórico de vacinas e consultas diretamente no smartphone.

Revolução

Na saúde pública, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), ferramentas desenvolvidas pela MV revolucionam o atendimento em todo um estado brasileiro. No Espírito Santo, o programa Minha Saúde ES, criado pelo governo do estado do Espírito Santo com tecnologia MV, é a primeira iniciativa estadual no Brasil a disponibilizar ao cidadão, de forma totalmente gratuita, todo o seu histórico de consultas, exames, vacinas e prontuários na palma da mão.

“Durante décadas, os dados de saúde ficaram presos às instituições. O cidadão fazia um exame em um lugar, era atendido em outro e internado em um terceiro. Muitas vezes, cada instituição enxergava apenas uma pequena parte daquela história. O objetivo agora é inverter essa lógica”, explica Paulo Magnus.

Por meio de uma camada tecnológica de interoperabilidade, a plataforma utilizada conecta dados gerados em UPAs, hospitais públicos, entidades filantrópicas e estabelecimentos da rede privada. Um atendimento realizado em uma UPA fica imediatamente disponível para o médico que atende o paciente em um hospital privado de alta complexidade.

A iniciativa concretiza o princípio de que o dado de saúde pertence ao cidadão, evitando exames duplicados, prevenindo erros de medicação e garantindo a continuidade do cuidado. Projetos semelhantes são aplicados em estados como Goiás e em capitais como Belo Horizonte.

Maturidade

No segmento hospitalar de alta complexidade, as soluções da MV impulsionam padrões globais de segurança assistencial. No caso do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, a instituição centenária, cliente da MV, alcançou o nível 7 de um dos principais selos globais de maturidade digital para instituições de saúde: a certificação HIMSS EMRAM. O Moinhos de Vento foi reconhecido sob o novo e mais exigente manual da organização internacional.

A conquista consolidou o status de hospital sem papel e ergueu barreiras digitais de segurança assistencial, como checagem beira-leito para medicação, automação de sinais vitais de UTIs no prontuário eletrônico, quartos inteligentes e rastreamento de recém-nascidos. Todos os hospitais certificados com níveis 6 e 7 de maturidade digital pela HIMSS no Brasil utilizam

soluções da empresa.

A visão de futuro defendida pela MV estabelece que a tecnologia deve atuar de forma invisível no cotidiano da saúde. “O cidadão chega e o sistema já sabe quem ele é. O profissional encontra as informações relevantes. O resumo clínico inteligente organiza sua história. A inteligência artificial funciona como copiloto. E o médico pode dedicar mais tempo ao que nenhuma máquina substitui: a relação humana”, diz Magnus.

“Esse é o paradoxo mais bonito da transformação digital: quanto mais avançada for a tecnologia, menos ela deverá aparecer, funcionando silenciosamente, conectando dados, antecipando necessidades e eliminando burocracias. O futuro da saúde não é ter mais tecnologia, é ter mais cuidado graças à tecnologia. E esse futuro não está em 2035: ele já começou”, finaliza.

Veja também