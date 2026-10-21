Práticas hospitalares que fazem a diferença na segurança do paciente

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Para garantir que um atendimento seja realizado de forma responsável e com a qualidade necessária aos pacientes, os hospitais e profissionais da saúde devem seguir uma série de práticas e protocolos que assegurem uma assistência adequada, do momento em que uma pessoa entra em uma unidade de saúde até a sua saída.



Esse conceito é conhecido como “Segurança do Paciente”, uma cultura que tem o objetivo de prevenir riscos, reduzir incidentes e garantir um ambiente mais seguro na assistência hospitalar. A segurança do paciente é mais do que uma norma que os profissionais da saúde devem seguir, é um direito fundamental dos pacientes e a garantia de um atendimento focado em responsabilidade com a vida do próximo e uma assistência humanizada.



O início do debate sobre o tema no meio médico-hospitalar começou a ganhar força em 1999, após a publicação e divulgação do relatório “Errar é Humano” pelo Institute Of Medicine (IOM) dos Estados Unidos. Segundo o estudo, estimava-se que entre 44.000 a 98.000 mortes registradas anualmente no país poderiam ter sido ocasionadas por erros médicos ou falhas nos sistemas operacionais dentro dos hospitais. Com os números alarmantes, o relatório despertou uma necessidade de urgência global para que fossem criadas medidas que reduzissem erros nos sistemas de saúde.



Em 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, sendo renomeada para Segurança do Paciente, em 2009. No mesmo período, foi desenvolvida a Classificação Internacional de Segurança do Paciente, que busca a identificação, prevenção, detecção e mitigação de riscos.

Brasil

No Brasil, o tema começou a dar os primeiros passos em 2009, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impulsionou ações que tinham impacto direto com o tema. Contudo, foi apenas em 1º de abril de 2013 que foi criado, por meio da Portaria nº 529 do Ministério da Saúde e da Anvisa, o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP).



O programa torna obrigatória a criação de Núcleos de Segurança do Paciente, dentro de todos os hospitais em território nacional, buscando atendimentos focados nas seis metas internacionais, criadas pela OMS, sendo elas: identificação correta do paciente; comunicação efetiva; segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; cirurgia segura; redução do risco de infecções associadas ao cuidado; e redução do risco de quedas e lesão por pressão.

Pernambuco

É neste cenário que Pernambuco avança como um dos estados brasileiros que buscam maior efetividade neste tema. Uma das unidades de saúde mais notórias é o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), uma instituição privada sem fins lucrativos que, desde a sua fundação, em 1945, é ponto de referência no diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos.



Em 2020 e 2023, o Hospital de Câncer de Pernambuco foi reconhecido como uma instituição de referência em segurança do paciente. A avaliação foi realizada por meio de certificação concedida pela Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa). A instituição avaliou os excelentes padrões de segurança oferecidos aos pacientes oncológicos.



“O reconhecimento anual de Alta Conformidade em Segurança do Paciente, concedido ao HCP, pela Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), desde 2020, é resultado de um trabalho contínuo de estruturação, monitoramento e aprimoramento das práticas de segurança na instituição”, diz o superintendente técnico do HCP, Genes Cavalcanti. “Desde 2016, com a criação do Escritório da Qualidade, o HCP vem trabalhando continuamente para atender às exigências sanitárias e fortalecer seus processos de segurança, por meio de capacitações, treinamentos, monitoramento de indicadores e melhorias nos processos, sempre com o apoio da alta gestão e das diferentes áreas da instituição”, explica.





Genes Cavalcanti, superintendente técnico do HCP | Foto: HCP/Divulgação

Avaliação

A avaliação da Apevisa se baseia em um formulário de autoavaliação elaborado pela Anvisa para realizar um monitoramento de indicadores e práticas de segurança do paciente. Para participar da avaliação, a instituição precisa comprovar o cumprimento de requisitos rigorosos, como a existência formal do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), registros de reuniões periódicas do núcleo, Plano de Segurança do Paciente, além de protocolos assistenciais exigidos para o reconhecimento.



“Um dos diferenciais é que o HCP não trata a avaliação como uma atividade isolada ou apenas como o preenchimento de um formulário. O processo envolve a atuação integrada da Gerência de Qualidade, Núcleo de Segurança do Paciente, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Enfermagem e equipes multidisciplinares das áreas assistenciais, com a Qualidade atuando como articuladora dessas iniciativas”, informa Genes Cavalcanti. “Assim, o reconhecimento é consequência de uma cultura de segurança construída de forma contínua e coletiva, que busca incorporar boas práticas à rotina institucional e promover uma assistência cada vez mais segura e qualificada”, completa.



Por se tratar de um hospital com foco integral em pacientes oncológicos, o Hospital do Câncer de Pernambuco necessita de constantes tecnologias para reduzir o risco de infecções hospitalares. “O paciente oncológico exige cuidados diferenciados na prevenção de infecções porque, em muitos casos, apresenta maior vulnerabilidade imunológica, relacionada à própria doença e às características do tratamento. Além do comprometimento da imunidade, esses pacientes podem estar expostos a diversos procedimentos e tratamentos que aumentam o risco de infecções relacionadas à assistência à saúde, como sondas, cateteres, cirurgias, quimioterapia e radioterapia”, explica o médico infectologista do HCP Paulo Sérgio Ramos de Araújo.



IMIP

Outra unidade hospitalar de Pernambuco que se destaca pela sua excelente adoção à cultura da Segurança do Paciente é o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o IMIP.



O IMIP é uma instituição filantrópica que tem seus atendimentos voltados exclusivamente para a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com uma infraestrutura moderna, composta por unidades de internamento, ambulatórios, laboratórios, salas de aula e centro de pesquisa. O instituto possui mais de seis décadas de atuação e é reconhecido em âmbito nacional e internacional pela sua atuação na área da saúde.



Visando a segurança dos pacientes, o IMIP prepara os seus funcionários desde o momento de admissão na unidade. “No IMIP buscamos promover a excelência institucional por meio da gestão da qualidade, além de contribuir para resultados sustentáveis e uma assistência segura e de qualidade para o usuário do SUS. Os treinamentos são realizados em 100% dos processos de admissão dos colaboradores, disponibilizados nas plataformas internas, simpósios e fóruns internos anuais e com agenda fixa durante todo ano de formações voltadas para qualidade e segurança”, informa a superintendente geral do IMIP, Tereza Campos.



O IMIP também realiza auditorias e acompanhamentos por meio do Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente para identificar de forma segura todo paciente desde o momento da sua chegada ao hospital, garantindo que o paciente correto seja atendido, medicado e cuidado de forma correta.



Segundo a diretora de qualidade e segurança do paciente do IMIP, Renata Mendonça, todas as etapas são realizadas de forma rigorosa com atenção aos protocolos. “Os medicamentos são dispensados com identificação e por paciente, permitindo uma melhor organização da equipe, além disso, os medicamentos de alta vigilância que precisam de um olhar mais cuidadoso, também são identificados com cor diferente dos demais e separados em caixas lacradas. Também realizamos a avaliação de equipamentos obsoletos, disponibilização de luvas e álcool gel em todas as áreas e todo alimento é transportado em carrinhos térmicos”, informa.





Renata Mendonça, diretora de Qualidade e Segurança do Paciente do IMIP | Foto: IMIP/Divulgação



Núcleos

Pernambuco segue buscando ser uma referência na área da saúde no Brasil. Em março de 2025, o estado implantou o Núcleo Estadual de Gestão Estratégica de Segurança do Paciente, conhecido como Projeto NEGESP. Com a implementação, Pernambuco se tornou o décimo estado do Brasil a garantir a chegada do núcleo, com objetivo de integrar decisões de gestão de saúde e evidências científicas nas suas práticas cotidianas.



No Recife, em 2023, foi criado o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente do Recife (NMSPR). O núcleo realiza oficinas práticas, monitoramento sistemático por meio de visitas técnicas e de acompanhamento, reuniões mensais, além de iniciativas como a Caravana da Segurança do Paciente que percorre as 24 unidades de média e alta complexidade do município oferecendo atividades dinâmicas e mobilizando a todos sobre o tema.



Desta forma, o estado tem se mobilizado, possuindo diretrizes e ações com o apoio da Apevisa, para promover campanhas que garantam o estímulo às boas práticas nos hospitais e que os pacientes conheçam os seus direitos.

O IMIP realiza auditorias e acompanhamentos sobre a segurança do paciente | FOTO: IMIP/Divulgação

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