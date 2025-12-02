Real Hospital Português: harmonia entre a excelência médica e a alta hotelaria

A- A+

A excelência médica e o cuidado humanizado aliados à tecnologia de ponta, conforto e o design moderno. Nos pavimentos Unique, situados no 13º e 14º andar do Real Hospital Português (RHP), no Recife, a internação ganha um novo significado: sofisticação e exclusividade.



O projeto é um marco arquitetônico e assistencial que eleva o conceito de hospitalidade na saúde brasileira. Cada detalhe foi pensado para que o paciente viva uma verdadeira imersão no cuidado integral.



“Faz parte da estratégia do hospital elevar a experiência do paciente e familiares, aliando excelência médica à alta hotelaria”, explica Matheus Matos, diretor de Mercado, Marketing e Experiência do Cliente do RHP. Os pavimentos contam com 30 leitos de internação, sendo 22 apartamentos, sete suítes e uma suíte master de 142 m2, com áreas distintas para paciente e acompanhante, contendo home theater, sala de reuniões, lavabo e espaço de leitura.



As instalações oferecem jornada integrada, com experiência exclusiva para pacientes notáveis. “A suíte master foi concebida para atender pacientes que buscam o mais alto padrão de privacidade e exclusividade. É ideal para quem deseja manter sua rotina com discrição e comodidade, como executivos e autoridades”, detalha Matheus.



A harmonia entre estética e funcionalidade foi uma das prioridades do projeto. Os acabamentos incluem pisos e bancadas em superfície ultracompacta sinterizada espanhola Dekton e revestimentos em lastras nobres, que se somam ao mobiliário assinado, com poltronas Saarinen Berger e Charles Eames. Para garantir conforto gastronômico, os espaços também contam com copa equipada, contendo lava-louças, cooktop de indução e coifa, equipamentos disponibilizados para finalização de pratos no próprio pavimento.



“O desafio foi criar um espaço que mantivesse todos os requisitos técnicos e de segurança hospitalar sem abrir mão da sofisticação e do acolhimento profissional. Cada detalhe, do piso à iluminação, foi pensado para oferecer conforto e eficiência”, explica Noel Loureiro, diretor Médico e Assistencial do Real Hospital Português.

Noel Loureiro, Diretor Médico e Assistencial do RHP

AUTOMAÇÃO

A automação total é um dos diferenciais mais marcantes nos andares Unique. O sistema integra iluminação, climatização, cortinas motorizadas, som ambiente, além de oferecer recursos, como vídeo chamada direta com a equipe assistencial e sensores de ocupação e movimento no leito.



“A automação foi projetada para transformar a experiência do paciente e otimizar a rotina da equipe. Essa integração tecnológica eleva a segurança, minimiza riscos e permite que o tempo seja dedicado ao que mais importa: o cuidado humanizado”, afirma Noel.

PIONEIRISMO

Uma das grandes inovações nos espaços Unique é a cama hospitalar “+Sentida 7-i connect”, primeira instalada no Brasil, e que simboliza o que há de mais moderno em tecnologia assistencial. “Ela oferece pesagem integrada, sensores de movimento e documentação digital no sistema CareBoard®️, permitindo acompanhamento em tempo real e maior precisão nos dados clínicos”, explica o diretor Médico e Assistencial.



“É um avanço que agrega segurança, eficiência e conforto, reforçando a proposta Unique de unir tecnologia de ponta e cuidado humanizado”, completa Noel Loureiro. Essa integração de tecnologia e hospitalidade é o que define o cuidado moderno.



“Hoje, não basta oferecer tecnologia avançada e equipes altamente qualificadas, é preciso garantir que o paciente se sinta acolhido, seguro e respeitado em todas as etapas da jornada”, afirma Loureiro. Para ele, essa integração define o cuidado contemporâneo e se estende também ao acompanhante, considerado parte fundamental da jornada de internação. “Nosso cuidado vai muito além do paciente. O acompanhante é um elemento superimportante nessa jornada”, defende Noel.

REFERÊNCIA

O lançamento dos pavimentos 13º e 14º marca os 170 anos do Real Hospital Português, celebrados em 2025, e reafirma o compromisso da instituição com a inovação, excelência e cuidado humanizado. “O Unique coloca o Real Hospital Português numa posição de alta competitividade no mercado de saúde, com espaço e tecnologia que nenhum outro hospital possui. Oferecer um espaço exclusivo e personalizado significa redefinir a experiência de internação sem abrir mão da excelência clínica”, aponta Matheus.

Matheus Matos, Diretor de Mercado, Marketing e Experiência do Cliente do RHP

“É integrar tradição e inovação para atender um perfil de paciente que valoriza não apenas o cuidado médico, mas também o conforto, a privacidade e a atenção emocional”, completa Matheus. Para garantir o conceito Unique de experiência exclusiva, acolhimento e atenção aos mínimos detalhes, toda a equipe hospitalar foi cuidadosa - mente preparada. Profissionais de enfermagem e hotelaria passaram por meses de capacitação técnica, além de treinamentos voltados à hospitalidade, protocolos premium e uso das tecnologias embarcadas.



O resultado é um ambiente que vai muito além da estrutura física. “O conceito Unique reforça a essência da missão do Real Hospital Português, que é cuidar com excelência e acolhimento”, explica o Noel Loureiro. Já Matheus destaca que a proposta Unique reflete uma visão contemporânea da saúde, onde cada detalhe contribui para a promoção do bem-estar e rápida recuperação do paciente. “Mais do que um diferencial, é um compromisso com a evolução do cuidado, alinhado às melhores práticas internacionais”, afirma Matheus.



FUTURO

Os pavimentos Unique traduzem um novo conceito de experiência premium na saúde e se consolidam como símbolo da visão de futuro do Real Hospital Português, onde tradição e vanguarda se encontram para proporcionar uma experiência verdadeiramente única. “Ao oferecer um modelo de internação premium, com tecnologia de ponta, design sofisticado e cuidado humanizado, o RHP reafirma sua liderança em inovação hospitalar no Nordeste e se posiciona entre os hospitais mais modernos do país”, destaca Matos.



Mais do que novos andares, os espaços Unique simbolizam o futuro do Real Hospital Português, a expressão de um novo tempo. “Ser referência, essência, exclusividade que se vê em cada ambiente. Porque cuidar é mais que atender, é criar uma experiência, uma jornada, uma imersão. Para viver o que é único”, aponta Matheus Matos.

