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FOLHA SAÚDE Recife com vigor: prioridade para a atenção básica A capital pernambucana amplia a cobertura na Atenção Primária à Saúde, cria centros TEA e usa tecnologia para suprir as demandas da população

A assistência em saúde no Recife vive um momento de transformação a partir da base: a Atenção Primária à Saúde (APS). Considerada a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), a atenção básica na capital pernambucana passou de uma cobertura de 59% em 2023 para 81% da população em 2026.

O aumento da cobertura foi resultado de uma decisão estratégica da gestão, que passou a enxergar o cuidado de forma multimodal e integrada. A estratégia inclui a expansão das Unidades de Saúde da Família (USF), a ampliação da oferta de atendimento em saúde mental, o fortalecimento do vínculo comunitário e a incorporação de ferramentas digitais.

Segundo a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, cirurgiã-dentista e doutora em Saúde Pública pela Fiocruz, investir na atenção básica exige persistência.

“Resolver investir na ampliação da atenção básica é um ato de muita coragem. Sabemos que uma atenção básica robusta, uma atenção básica resolutiva, uma atenção básica de qualidade resolve problemas que dez hospitais novos não resolveriam. Mas eu não vejo o resultado do dia para a noite. Então é um ato de muita coragem”, explicou.

Para fortalecer o vínculo entre os serviços de saúde e os pacientes, o número de pessoas destinadas para cada equipe reduziu de 3.500 para 2.800 moradores. Foram criadas 105 novas equipes de saúde da família em parceria com o Ministério da Saúde. As equipes de saúde bucal também foram ampliadas, saindo de 39,5% para 70% de cobertura, beneficiando mais de 417 mil cidadãos com assistência odontológica.

Como exemplo prático, o Distrito Sanitário 5, que engloba bairros como Afogados, Areias, Caçote, Coqueiral, Estância e Mangueira, e sofria com baixa cobertura, hoje já alcança quase 80% de atendimento básico.

Prioridade

A inovação física é o modelo USF+, com 82 unidades operando das 7h às 19h, sem intervalo para almoço, removendo barreiras para quem trabalha. Hoje, Recife conta com 141 unidades tradicionais e 82 USF+, todas as unidades com médicos garantidos. O objetivo, segundo a secretária, é cobrir 100% da população de 1,5 milhão de habitantes, priorizando as áreas vulneráveis.

A atenção básica no Recife passou de uma cobertura de 59% em 2023 para 81% da população em 2026 - DOUGLAS FAGNER/PCR

Com o aumento dos atendimentos, a necessidade de exames também aumentou. Observando a tendência, a solução encontrada pela saúde do Recife foi o programa “Exame Mais Perto” para atuar de forma integrada à Atenção Básica. A iniciativa descentraliza o acesso a diagnósticos por imagem ao instalar um aparelho de ultrassom móvel e uma equipe multiprofissional por 15 dias dentro das próprias unidades de saúde locais.

Nos primeiros quatro meses de funcionamento, o programa já atendeu mais de 4.100 recifenses. Os exames são solicitados pelos médicos de família, consolidando a lógica de que o cuidado preventivo e diagnóstico devem acontecer o mais próximo possível da casa do paciente.

Saúde Mental

Considerada uma demanda contínua e urgente, devido às transformações sociais do mundo, a saúde mental também é abarcada dentro dos serviços oferecidos no Recife. A cidade conta com 18 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) funcionando com o modelo de acolhimento descentralizado e de porta aberta, disponível para quem busca, sem necessidade de agendamento.

Essencial para acolher casos de transtornos psíquicos graves e sofrimento decorrente do uso de álcool e outras drogas, a rede foi reforçada recentemente com a inauguração do Caps Infantojuvenil no Pina, na Zona Sul do Recife, para preencher vazios assistenciais na infância e adolescência, e tem previsão de inaugurar a 19ª unidade no Jordão, também na Zona Sul da capital pernambucana, até o fim do ano.

"Sabemos que uma atenção básica robusta, uma atenção básica resolutiva, uma atenção básica de qualidade resolve problemas que dez hospitais novos não resolveriam.” Luciana Albuquerque, Secretária de Saúde do Recife - DIVULGAÇÃO

Além do Caps, a prefeitura inaugurou dois Centros de Convivência que atuam como pontes de reintegração social para pessoas egressas dos Caps e de residências terapêuticas. Nessas unidades, a terapia convencional se funde à expressão artística por meio de oficinas de teatro, música, culinária e argila conduzidas por terapeutas e arte-educadores.

“A ideia é a gente evitar o máximo que a gente puder aquela pessoa entrar em crise de novo, socializando”, explicou Luciana.

Centros TEA

Ainda em atenção às demandas da população, o Recife expandiu a reabilitação para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências, como o TDAH. Em 2021, a prefeitura ofertava 2.300 atendimentos mensais; hoje, o número saltou para 24.000. Para acolher essa demanda, foram inaugurados oito Centros TEA.

Maria do Carmo Félix da Silva, de 39 anos, mãe de Isaque, de 10 anos, que é atendido em um dos centros TEA da cidade, comentou sobre a importância de ter sua criança atendida de forma especializada.

“Isaque evoluiu bastante, principalmente na escola. Ele não interagia com outras crianças, não queria participar de atividades com outras crianças, e, graças a Deus, hoje vejo meu filho jogando bola. Ele não fazia isso e hoje eu vejo ele jogando bola com o irmão, com os amiguinhos”, relatou Maria do Carmo.

Em atendimento no Centro TEA da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife, há dois anos, Isaque faz terapia toda semana.

“Com o tratamento, com as terapias, ele está evoluindo cada vez mais e hoje brinca com outras crianças”, comentou a mãe de Isaque.

A rede dispõe de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos e assistentes sociais. O fluxo de entrada é ordenado pela Atenção Básica. Diante de uma suspeita, o médico da família encaminha o paciente para avaliação de três meses nos centros. Esse processo, um pouco mais longo, evita diagnósticos equivocados.

Durante o tratamento, o diferencial do modelo de atendimento é a integração entre saúde e educação. As equipes dos centros mantêm diálogo constante com as escolas para alinhar estratégias pedagógicas e terapêuticas, fortalecendo o desenvolvimento dos estudantes.

“Cada avanço conquistado por uma criança é resultado de uma construção coletiva. Quando família, escola e serviços de saúde atuam de forma integrada, ampliam-se as possibilidades de desenvolvimento, aprendizagem e participação social”, relatou a secretária Luciana Albuquerque.

A ampliação ganhará reforço com a segunda etapa do Hospital da Criança, que terá um centro TEA e ecoterapia (terapia com cavalos). Será a primeira instituição pública do Nordeste a oferecer essa terapia pelo SUS.

Apesar das contínuas inaugurações e aberturas de vagas, segundo a secretária de Saúde do Recife, o acolhimento a famílias com crianças neuroatípicas é o maior desafio atual da saúde municipal.

“Hoje eu lhe digo, sem medo de errar, que a minha maior demanda são crianças e adolescentes precisando de terapias e de fechar diagnóstico de TEA.” Ela explica que, por se tratar de um cuidado contínuo, a gestão de vagas é complexa: “Quando uma criança entra no centro TEA, eu não tenho previsão dela sair. Eu inauguro o centro TEA hoje e, com um mês, eu não tenho mais vaga. Porque até a alta dessa criança é complexa”, explicou Luciana.

Conecta Recife

A transformação digital da rede municipal de saúde do Recife se iniciou ainda durante a pandemia de Covid-19 em 2021, com o cadastro e agendamento digital para vacinação.

A Prefeitura do Recite também realiza atendimentos especializados, com exames e consultas em diversas áreas - DOUGLAS FAGNER/SESAU

O Conecta Recife, criado inicialmente para facilitar o acesso ao imunizante, conta com mais de 1,7 milhão de usuários desfrutando de mais de 130 serviços de saúde integrados e acessíveis via aplicativo, site ou ConectaZap (Uma versão de bolso do portal de serviços da Prefeitura do Recife no WhatsApp).

Dentre as mudanças conquistadas desde a adesão ao Conecta Recife está a eliminação do papel: 100% da rede está informatizada com prontuários integrados. Assim, qualquer profissional acessa a trajetória do paciente, evitando exames repetidos.

“Hoje a gente tem o prontuário em rede, onde o profissional em qualquer ponto da rede do Recife consegue ver a trajetória do paciente”, explicou a secretária.

A inteligência artificial também é uma ferramenta que facilita o acesso e distribuição de serviços de saúde na capital pernambucana. Para combater o absenteísmo, as faltas em consultas ou exames, uma IA analisa a probabilidade de comparecimento, disparando confirmações pelo WhatsApp para o possível remanejamento de vagas canceladas. O sistema “Integraí” usa IA no prontuário para sugerir o melhor encaminhamento, oferecendo teleconsultoria em tempo real com especialistas.

Já o software “Clarear” emite alertas sobre possíveis indícios de violência doméstica para os profissionais de saúde durante o atendimento.

O programa “Atende Gestante” oferece teleconsultas e pré-natal odontológico, resolvendo 90% das dúvidas das gestantes sem necessidade de deslocamento. O “Conecta Medicamentos” mapeia a disponibilidade de remédios e agenda a retirada, inclusive em locais fora da localidade do paciente.

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