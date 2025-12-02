A- A+

FOLHA SAÚDE Sesi Saúde: saúde com qualidade à população Sesi Saúde, localizado em Santo Amaro, se coloca à disposição de quem busca atendimento em prevenção, assistência, bem-estar e alimentação saudável

Há um “Cuidar de Gente” em dizeres coloridos que encontra quem chega à recepção. O que poderia ‘apenas’ ser um bloco de Carnaval que aproxima foliões de uma empresa - e é, todos os anos em fevereiro, - serve também (e principalmente) como mote de um espaço que flutua em meio a números, metas a bater e protocolos inerentes a qualquer setor industrial.



Mas, acima de tudo, o Sesi Pernambuco lida com ‘gente’, em especial quando se fala de um dos seus pilares, o da saúde, pensado para servir a empresas e também a pessoas físicas, com valores acessíveis.

“Temos toda parte da assistência, desde psicólogos, nutricionistas, cardiologistas, ortopedistas, ginecologistas, entre outras especialidades, no Complexo de Santo Amaro e aberto ao público”, enfatiza Cláudia Cartaxo, superintendente do Serviço Social da Indústria, o Sesi, em Pernambuco, desde 2019.



E é com propriedade que ela discorre sobre um sistema que atua há mais de sete décadas Brasil afora, com destaque nos serviços prestados pelo Sesi Saúde, localizado no Recife, em Santo Amaro, área central da cidade, no Complexo do Sistema Fiepe.



E é por lá que a Clínica Sesi e o seu “Cuidar de Gente” se coloca à disposição de quem busca atendimento em prevenção de doenças, bem-estar e alimentação saudável. “Qualquer pessoa que esteja passando ali (na entrada da clínica do Sesi), é só entrar e marcar e será atendido”, pontua a superintendente.

Disponível a qualquer empresa com CNPJ, no que diz respeito à medicina do trabalho - parte de atuação principal do Sesi - a Clínica Sesi Saúde também oferece serviços odontológicos. “Temos todos os serviços de odontologia, inclusive para empresas que acham que têm necessidade de ter algum trabalho nesta parte”, conta Cláudia.

Interior

Tão logo foi aberta em março de 2020, em Santo Amaro - antes a unidade ficava no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste - a Clínica Sesi Saúde precisou ser fechada em decorrência da pandemia da Covid-19, declarada naquele mesmo mês pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Permanecemos só com os serviços necessários, e nosso escopo de atuação ficou restrito”, conta Cláudia.

Com uma unidade também na cidade de Paulista, com atendimentos de medicina ocupacional, entre outros, o Sesi Saúde atua ainda em Caruaru, Agreste do Estado.



“Estamos construindo um novo bloco dentro do espaço que se tem hoje, com uma nova unidade do Sesi e com a mesma atuação do que temos no Recife”, revela ela, completando que, também na Região, há um posto de atendimento em Santa Cruz do Capibaribe.

“A gente sabe que ali é grande, com muitas empresas e vem crescendo. Estamos acompanhando também, com maior atuação”.

Saindo do Agreste, é também no Sertão do São Francisco que o Sesi Saúde presta atendimento à população, especificamente na cidade de Petrolina, com serviços para toda a Região. Além de Trindade, que conta com um posto de serviços.

“Temos foco na indústria, por quem somos subsidiados. Atendemos mais de 3.000 empresas, com um número de trabalhadores perto dos 100 mil, e não só na medicina ocupacional, que é o seu DNA, mas também na assistencial e na odontologia. Além disso, o Sesi Saúde atua em seu viés social”, enaltece Cartaxo, lembrando que recentemente a comunidade do Ibura, Zona Sul do Recife, foi acolhida com vacinação, entre outros serviços.



Uma praxe, portanto, de levar assistência a populações que circundam suas unidades.

Expansão

Mais de 1 milhão de atendimentos devem fechar o ano de 2025 no Sesi Saúde. Um feito que vai além da apresentação de ‘meros’ números, graças aos mais de 1,2 mil colaboradores formados por médicos, psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, entre outros profissionais.

“Temos todo um planejamento de expansão, junto ao presidente da Fiepe, com ideia de crescer principalmente para o Sertão - tem um certo vazio ali por Serra Talhada que queremos ocupar. Existe um plano de ir além para aumentar o atendimento do Sesi em todo o estado”, detalha Cartaxo.

Para 2026 há um planejamento orçado em pelo menos R$ 100 milhões para investimento nas áreas de educação e saúde. Nesta última área, a ideia é de somar novas unidades que sirvam às indústrias e à população

Valores

Entre os que não têm um plano de saúde e/ou não conseguem ser atendidos pelo SUS, o Sesi Saúde é uma espécie de ponto de equilíbrio que atende a esse público, oferecendo valores acessíveis - sem abrir mão da qualidade dos serviços.

Com valores médios em torno de R$ 100 (consultas), a depender da especialidade, e a partir de R$ 16 (exames), além dos serviços odontológicos, o fator qualidade é reiterado pela superintendente como um dos grandes diferenciais.



Cartaxo também reforça sobre o atendimento em atividades físicas e esportivas, que não são apresentadas ‘apenas’ como o “lazer pelo lazer”, mas como atuação que zela pela “qualidade de saúde e de vida”, com natação e hidroginástica, por exemplo, oferecidas em todas as unidades.



O Sesi tem um plano de expansão principalmente para o Sertão, aumentando o atendimento no estado | Crédito: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Não há nada mais gratificante do que o trabalho que a gente faz no Sesi. Quando a gente cuida dessas pessoas nos trabalhos sociais, quando a gente leva saúde e proporciona um atendimento médico, quando a gente abre as portas das unidades… é muito gratificante”, enfatiza ela, reforçando o compromisso de “não enxergar pessoas como números”.

“A gente cuida delas. Os nossos pacientes têm nomes”, salienta Cláudia, com motes que se alinham e bem com a sua missão enquanto superintendente: “Fazer a diferença na vida das pessoas, através da educação e também da saúde. Ninguém pode entrar em uma unidade do Sesi, receber algum serviço e sair da mesma forma que entrou”, finaliza.

O Sesi Saúde deve fechar o ano de 2025 com mais de 1 milhão de atendimentos

