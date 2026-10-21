Start Neuroinclusiva: informação, inclusão e emprego

A- A+

O Brasil tem cerca de 2,4 milhões de pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo mapeamento do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Contudo, a inserção de adultos autistas no mercado de trabalho brasileiro continua sofrendo por uma trajetória histórica em que a neurodivergência foi marginalizada.



Dados da primeira edição do Mapa Autismo Brasil (MAB), divulgado pelo Instituto Autismos em 2026, indicam uma lacuna estrutural no mercado de trabalho. Entre os adultos autistas de 18 a 76 anos, 30% encontram-se desempregados ou sem qualquer fonte de renda. Além disso, o estudo demonstra ainda que entre aqueles que trabalham, os vínculos informais ou flexíveis representam uma parcela relevante, como trabalho autônomo (8,1%), pessoa jurídica (6,7%) ou sem carteira assinada (5,9%), sugerindo dificuldades de acesso a empregos formais e estáveis.

Fernanda Prates (E) e Joanna Costa, cofundadoras da Start Neuroinclusiva. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Combate à desinformação

Nesse cenário, a transição dos jovens autistas para a vida adulta esbarra no desemprego e na falta de adaptação do ambiente corporativo ao mundo atípico. Para Joanna Costa, jornalista, diretora de marketing, infraestrutura e eventos do Grupo EQM, mãe atípica e cofundadora da Start Neuroinclusiva, empresa de consultoria em neuroinclusão, o desconhecimento é o maior desafio para a inclusão de profissionais autistas nas organizações.



“Sem dúvida é a desinformação o maior desafio. O preconceito é uma consequência do desconhecimento”, explica. A Start Neuroinclusiva identificou essa lacuna para desenvolver um projeto voltado para empresas serem capazes de acolherem qualquer Pessoa com Deficiência (PcD), com estrutura, protocolo e colaboradores preparados.



O Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop/CEAPG/FGV), em parceria com a associação Autistas Brasil, apontou que a quantidade de desinformação sobre autismo cresceu mais de 15.000% entre 2019 e 2024 na América Latina e no Caribe em comunidades virtuais do aplicativo Telegram. O Brasil representou quase a metade de todo o conteúdo (46%), com mais de 22 mil publicações e aproximadamente 14 milhões de visualizações.

Diagnóstico

Em relação ao autismo e neurodesenvolvimento, um marco importante foi a nova versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-11), adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - em vigor desde 2022. O sistema adotou o termo Transtorno do Espectro do Autismo para unificar diferentes condições (autismo infantil, transtorno desintegrativo da infância, transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados e síndrome de Asperger) em um único diagnóstico - contrariando a classificação de Transtorno Global do Desenvolvimento da CID-10.



O CID-11 modernizou os critérios clínicos e promoveu um diagnóstico mais inclusivo, eliminando restrições de idade e termos ultrapassados, permitindo laudos mais precisos e individualizados em qualquer fase da vida. Afinal, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento definido por critérios clínicos que afeta a forma como o indivíduo interage, se comunica, se comporta e exerce sua autorregulação.

Vale ressaltar que a implantação oficial da CID-11 no Brasil pelo Ministério da Saúde tem início previsto para janeiro de 2027.



Uma revisão reconhecida mundialmente e responsável pela consolidação do conceito de Transtorno do Espectro Autista é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5-TR), versão atualizada do DSM-5, publicado em 2013, feito pela Associação Americana de Psiquiatria (APA) em 18 de março de 2022. Esse material adotou novos critérios de avaliação do TEA, permitindo o aumento da identificação de casos leves e moderados e ampliação dos diagnósticos na infância.



No Brasil, os resultados do Mapa Autismo Brasil demonstram que as pessoas com TEA são uma realidade cada vez mais identificada, concretizando o cenário estabelecido pelo CID-11 e DSM-5-TR, que influenciaram o cenário corporativo e a inclusão profissional de pessoas autistas. De acordo com os dados do MAB, 69,6% dos diagnósticos das pessoas autistas foram realizados entre 2020 e 2024.



“O número de diagnósticos de fato cresceu. Então, nunca um autista é apenas um autista. Por exemplo, quatro milhões de autistas são 16 milhões de pessoas diretamente impactadas por aquele diagnóstico por baixo”, ressalta Joanna Costa.

A Start Neuroinclusiva desenvolve um projeto voltado para capacitar empresas e colaboradores no acolhimento de Pessoas com Deficiência (PcD). Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Reconhecimento

A adaptação corporativa varia conforme o perfil individual e a quantidade de apoio que o profissional neurodivergente necessita no seu dia a dia, sendo um ponto fundamental para as organizações compreenderem.



Por isso, o DSM-5 definiu, com base na quantidade e na intensidade de auxílio que o indivíduo necessita em seu cotidiano para a comunicação, autonomia e interação social, três níveis de suporte do Transtorno do Espectro Autista. Segundo o relatório do Mapa Autismo Brasil, o nível 1 de suporte engloba 53,7% das pessoas autistas mapeadas no país.



Em território brasileiro, há mais de uma década, a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é legalmente considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos, com direitos garantidos pela Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/2012) e pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI/Lei nº 13.146/2015). Inclusive, essa permite a contratação através da Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991), que obriga empresas com 100 ou mais empregados a preencherem uma porcentagem (entre 2% e 5%) de suas vagas com beneficiários reabilitados da Previdência Social ou pessoas com deficiência, incluindo as pessoas autistas.



No entanto, o cumprimento de forma estritamente burocrática da cota não basta porque é necessária uma inclusão realizada por meio de um processo que elimine barreiras, crie soluções e garanta oportunidades equiparadas para todos colaboradores. “A gente tem observado as grandes empresas, principalmente de fora, que têm se preocupado muito com essa temática”, expressou Fernanda Prates, empresária, ortodontista, mãe atípica e cofundadora da Start Neuroinclusiva.



Gestão

O guia desenvolvido pela Escola de Informação da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, intitulado de “Autism @ Work Playbook”, lançado em 2019, foi baseado no estudo de iniciativas bem-sucedidas de empresas como Microsoft, SAP, EY e JPMorgan Chase, que passaram a promover a inclusão de pessoas neurodivergentes em seus processos de contratação.



Cada organização criou um modelo estruturado para o ciclo de contratação, práticas de integração e estratégias de mentorias alinhadas com os diferentes negócios. Um dos resultados encontrados no caso da JPMorgan Chase revelou que os primeiros contratados foram 48% mais produtivos após seis meses. Nesse mesmo intervalo de tempo, o segundo grupo apresentou aumento de produtividade entre 90% e 140%, sem ocorrência de erros.



“A empresa que é neuroinclusiva também enxerga os interesses dela enquanto instituição”, diz Joanna Costa. Esses dados apresentam que a sustentabilidade deve ser considerada na elaboração da proposta de negócio, com a apresentação de estratégias para a expansão e a manutenção do programa. “A inclusão é um movimento constante porque a sociedade não está pronta e os desafios são diários”, reforça.



Para garantir o bem-estar e a retenção do profissional autista, é essencial promover adaptações ergonômicas e sensoriais (como controle de ruído/iluminação e fones com cancelamento de ruído) ou o apoio de intermediários, utilizando a metodologia do emprego apoiado, por exemplo, voltada para inserir no mercado de trabalho pessoas com deficiência, exigindo que um profissional especializado atue junto ao trabalhador para desenvolver habilidades e assegurar a permanência na função. “Muitas empresas contratam o autista e não dão meios e um ambiente preparado para receber essa pessoa. Então, não tem inclusão”, alerta Joanna Costa.

Desgaste

Diante do preconceito, da falta de preparo de gestores e do medo de discriminação, muitos profissionais autistas acabam se sentindo forçados a mascarar seus transtornos, gerando um grande desgaste emocional para se moldar aos padrões neurotípicos. “A capacitação dos gestores e colaboradores tenta normalizar esse assunto e favorece que as pessoas também quebrem essas barreiras e superem as dificuldades”, comenta Fernanda Prates.



Diante desse cenário, a inclusão de profissionais com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no mercado de trabalho brasileiro transita de um histórico de invisibilidade e marginalização social para uma pauta urgente e estratégica. O expressivo avanço no volume de diagnósticos e o fortalecimento do arcabouço legal expuseram a gravidade da desocupação na vida adulta, evidenciando que o mero cumprimento formal da Lei de Cotas é insuficiente se não houver um processo de adaptação do ambiente e das práticas organizacionais.



Veja também