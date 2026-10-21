Unimed Recife: excelência e segurança em transplantes renais

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Os rins são órgãos que possuem um papel fundamental para o funcionamento do corpo humano. Localizados um em cada lado da coluna vertebral, as suas principais funções são a limpeza das impurezas do corpo, a filtragem do sangue, a regulação da quantidade de sais minerais e a fabricação de hormônios que estimulam a produção de glóbulos vermelhos, além de manter a regulação da pressão arterial.



Quando um desses órgãos apresenta algum comprometimento nas suas funções é fundamental que o paciente fique atento aos sinais. Geralmente, a Doença Renal Crônica (DRC) costuma passar despercebida, fazendo com que os primeiros sintomas apareçam quando a doença já está evoluída.



É preciso ter atenção a problemas como alterações na urina, como muita espuma, cor muito escura ou avermelhada, aumento ou diminuição da frequência urinária, ou sangue ao urinar. Outros sintomas que podem indicar que algo está errado são inchaços recorrentes, cansaços fora do comum mesmo sem ter feito esforço e dores na lombar ou na lateral do corpo.



Caso seja diagnosticado com alguma doença renal, o paciente deve ser submetido a tratamentos de acordo com a gravidade da doença. Alguns deles podem ser uma simples dieta ou uso de medicamentos, mas em casos mais avançados o paciente pode se submeter a procedimentos como hemodiálise ou diálise peritoneal, filtragem do sangue de forma artificial.



Em casos mais graves, quando há doença crônica avançada ou terminal, o paciente pode ser indicado a um transplante renal a partir de uma avaliação criteriosa feita pela equipe médica.

Excelência

A Unimed Recife é uma cooperativa voltada para a área da saúde, consolidada como líder de mercado de planos de saúde em Pernambuco. Com mais de 2.000 médicos cooperados em 70 especialidades, a Unimed Recife foi fundada em 1971 buscando proporcionar melhores condições de trabalho aos médicos.



Nos últimos anos, o serviço de transplante renal vem se fortalecendo e se consolidando como um ponto de excelência na Unimed Recife. “O Serviço de Transplante Renal da Unimed Recife é resultado da consolidação de uma linha de cuidado completa em nefrologia, estruturada para acompanhar o paciente, da avaliação pré-transplante ao seguimento de longo prazo após a cirurgia”, informa a coordenadora do Serviço de Nefrologia e membro do Conselho de Administração da Unimed Recife, Bárbara Luz.



Bárbara Luz, coordenadora do Serviço de Nefrologia e membro do Conselho de Administração da Unimed Recife | Foto: arquivo pessoal



“Atendemos pacientes com doença renal crônica avançada, que realizam terapia dialítica e apresentam condições clínicas para serem submetidos ao transplante”, afirma. “Todo o processo é centrado no paciente e envolve uma equipe multidisciplinar composta por nefrologistas, cirurgiões, psicóloga, nutricionista, fisioterapeutas, enfermagem especializada e assistência social”, detalha a coordenadora. “Nosso objetivo é oferecer segurança, humanização e excelência técnica em todas as etapas da jornada do paciente transplantado.”



A história do transplante renal da Unimed Recife começou em 2017, com implantação da assistência de nefrologia hospitalar. Em 2020, a atuação foi ampliada, com o atendimento ambulatorial de hemodiálise e o acompanhamento integral dos pacientes renais. Segundo Bárbara, o grande marco ocorreu em agosto de 2023, quando o Complexo Hospitalar Unimed Recife (CHUR) foi credenciado pelo Sistema Nacional de Transplantes para a realização de transplantes renais.



“A partir desse credenciamento, iniciamos uma intensa preparação assistencial: construção de fluxos e protocolos, treinamento das equipes, estruturação dos processos de segurança e formação de um corpo clínico altamente qualificado. Contamos com nefrologistas treinados no Hospital do Rim, em São Paulo, maior centro transplantador do mundo, além de uma equipe cirúrgica com ampla experiência e muitos anos de atuação em transplantes”, explica.

Indicações

O transplante renal é indicado para pacientes com doença renal crônica avançada ou terminal, quando a função dos rins se encontra gravemente comprometida. Quando bem indicado, o transplante é considerado o melhor tratamento para a doença renal crônica terminal, proporcionando melhora significativa da qualidade de vida e aumento comprovado da sobrevida quando comparado à manutenção exclusiva em diálise. Contudo, nem todo paciente renal precisa necessariamente de um transplante.



Há critérios que dependem de uma avaliação individual, considerando as condições clínicas, cardiovasculares, infecciosas, oncológicas, imunológicas, cirúrgicas, psicológicas e sociais do paciente.



Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), em 2025 foram realizados 6.697 procedimentos de transplantes renais no Brasil, representando um crescimento de 5,9% em relação a 2024. O rim se consolida como o órgão mais transplantado no país, sendo cerca de 85% dos casos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na Unimed Recife o primeiro transplante renal foi realizado em 4 de outubro de 2024. Desde então, a unidade de saúde já realizou 16 transplantes.



“Inicialmente realizávamos exclusivamente transplantes provenientes de doadores falecidos. Em fevereiro de 2026 realizamos nosso primeiro transplante intervivos, com doação entre irmãos. Temos atualmente 100% de sobrevida dos pacientes transplantados, 100% de funcionamento dos enxertos renais, todos os pacientes livres de terapia dialítica e ausência de complicações cirúrgicas relevantes com necessidade de reoperação”, explica Bárbara Luz.

Intervivos

No Brasil, é permitida a doação intervivos por pessoas maiores de idade e plenamente capazes, desde que sejam avaliadas de forma rigorosa e apresentem condições de saúde adequadas. Quando existe parentesco ou vínculo conjugal, o processo segue critérios estabelecidos em lei.



Em situações sem parentesco, são necessárias etapas adicionais de autorização judicial. No Serviço de Transplante Renal da Unimed Recife o transplante intervivos é realizado exclusivamente por pessoas da mesma família. O potencial doador também passa por avaliação extensa para garantir compatibilidade imunológica e segurança para sua saúde.



Existem complicações que podem ocorrer durante o transplante e são agrupadas entre as categorias cirúrgicas, infecciosas e imunológicas. Segundo a coordenadora, pacientes com doença renal crônica frequentemente apresentam outras condições associadas, como doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Contudo, a Unimed vem apresentando ótimo desempenho, sem perdas de enxerto, sem óbitos e sem necessidade de reoperações até o momento.

Espera

Segundo o Sistema Nacional de Transplantes e dos registros da Central de Transplantes de Pernambuco (CT-PE), 2.031 pessoas aguardam por um transplante de rim em Pernambuco. Um dos principais desafios da Unimed Recife é ampliar o número de doadores efetivos.



Apesar dos avanços na estruturação das Centrais de Transplantes e na capacitação das equipes, ainda existem barreiras, como a recusa familiar, a falta de informação da população e a necessidade de diagnóstico e comunicação adequados nos casos de morte encefálica.



A doação de órgãos é um gesto de solidariedade capaz de transformar muitas vidas. Os avanços na Unimed Recife incluem o aperfeiçoamento das medicações imunossupressoras, protocolos mais eficazes para prevenção de infecções, métodos modernos de monitorização imunológica e melhorias contínuas nas técnicas cirúrgicas. Na Unimed Recife os profissionais seguem protocolos baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, desde a seleção do receptor e do doador até o acompanhamento pós-transplante.



“Nosso diferencial é oferecer um cuidado integral e centrado no paciente. O processo começa antes mesmo da inscrição na lista de transplante, com uma avaliação clínica completa e a realização de todos os ajustes necessários para que o paciente esteja na sua melhor condição de saúde no momento da cirurgia”, diz Bárbara. “A excelência está na combinação entre estrutura hospitalar de ponta, equipe altamente qualificada, cuidado multidisciplinar integrado e resultados assistenciais expressivos, com 100% de sobrevida dos pacientes e dos enxertos”, finaliza.









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