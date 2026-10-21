UNINASSAU: formação inovadora, com ética e empatia

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O Brasil iniciou 2026 com cerca de 635 mil médicos e terá 1,15 milhão em 2035. É o que aponta pesquisa do Demografia Médica no Brasil 2025 (DMB), do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB) e o Ministério da Saúde (MS) entre outros colaboradores. Essa perspectiva para a próxima década chama a atenção para a formação médica no País.



Os dados do DMB 2025 indicam um aumento exponencial da concorrência para ingresso na graduação de Medicina. Por conta disso, a formação de estudantes e docentes de escolas médicas será modificada a fim de atender a expansão acelerada dos cursos e vagas na área, além de preparar os novos profissionais para lidarem com as mudanças impulsionadas pela tecnologia, pelas novas práticas de cuidado em saúde e pelas demandas de um sistema cada vez mais complexo.



Nesse cenário, o curso de Medicina do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), que já formou mais de 2.000 médicos e forma anualmente novos profissionais, consolida sua presença nos sistemas público e privado de saúde do País. A formação também contempla conteúdos relacionados à vigilância em saúde, gestão de crises, medicina de emergência e resposta a desastres.

A formação integral da UNINASSAU amplia a competitividade para programas de residência médica e para o mercado de trabalho / Foto: Armando Artoni

Cuidados

Para Terezinha Oliveira, coordenadora acadêmica de Medicina da UNINASSAU Boa Viagem, a formação médica exige excelência técnica, mas também um cuidado direcionado aos profissionais de saúde. “O objetivo é desenvolver profissionais altamente capacitados, sem perder de vista a empatia, o respeito e a saúde mental dos estudantes”, afirma.



Desde 2020, foram 116.546 novos profissionais formados no território brasileiro. Além da projeção para 2035, o levantamento da FMUSP estima que o Brasil encerrou 2025 com o equivalente a 2,98 profissionais por 1.000 habitantes - no ano 2000 a razão era de 1,18. Preparar o estudante de Medicina para essa disputa não é apenas um diferencial competitivo, mas uma exigência urgente diante da atual realidade da educação médica no país.

O DMB 2025, que também contou com a colaboração da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), do Ministério da Educação (MEC) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), apontou um o desequilíbrio entre o total de graduados e as vagas de Residência Médica (RM), modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos em instituições de saúde denominadas hospitais-escola, sob a forma de cursos de especialização. Dos 32.611 graduados em medicina em 2023 no Brasil, apenas 16.189 estavam matriculados nas vagas de acesso direto no primeiro ano de residência (R1) em 2024.



“Mais do que formar médicos, buscamos formar profissionais diferenciados. O estudante é preparado com sólida base científica, ampla experiência prática, desenvolvimento de competências comportamentais, trabalho em equipe, liderança e atualização constante. Essa formação integral amplia sua competitividade para programas de residência médica e para o mercado de trabalho, cada vez mais exigente”, afirma Terezinha Oliveira.

Protagonismo

O planejamento do curso de Medicina da UNINASSAU tem a duração de seis anos, incluindo estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso (TCC), obrigatórios para a conclusão da graduação na instituição. “A metodologia de ensino estimula o protagonismo estudantil por meio da aprendizagem baseada em problemas, discussão de casos clínicos, atividades práticas e simulações”, ressalta.



A matriz curricular do curso é orientada por competências, integrando o aprendizado prático ao desenvolvimento de habilidades essenciais para preparar o estudante tanto para os exames de residência quanto para as exigências do mercado de trabalho. A graduação também tem integração com o Sistema Único de Saúde (SUS) conectando a formação prática do futuro médico às reais necessidades de saúde da população brasileira e à dinâmica do atendimento público no País.

Terezinha acredita que a inserção precoce nos cenários de prática permite o graduando experienciar a realidade do sistema de saúde, o perfil epidemiológico da população e os desafios do cuidado integral. “Desde os primeiros períodos, o aluno é incentivado a investigar, formular hipóteses diagnósticas, tomar decisões fundamentadas em evidências e refletir criticamente sobre sua atuação, construindo progressivamente o raciocínio clínico”, complementa.

Tecnologia

A estrutura de laboratórios de simulação realística, equipados com tecnologia avançada que reproduz cenários clínicos de alta fidelidade está entre os diferenciais do curso de Medicina da UNINASSAU. A coordenadora acadêmica exalta o uso dessa metodologia ativa, cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. “A simulação realística é uma ferramenta essencial para a formação segura e qualificada”, informa.



Terezinha Oliveira explica de que forma a simulação realística atua para garantir a segurança dos pacientes e a formação técnica dos graduandos de medicina. “Ela permite que os estudantes desenvolvam habilidades técnicas, comunicação, tomada de decisão e trabalho em equipe em um ambiente controlado, antes do contato direto com pacientes. Dessa forma, o aluno pode errar, corrigir e aperfeiçoar sua prática sem oferecer riscos, fortalecendo a segurança assistencial e a confiança profissional”, assegura.



As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de graduação em Medicina, atualizadas em 2025 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), estabelecem que a formação médica deve promover o uso ético, crítico e eficiente de ferramentas digitais, como Inteligência Artificial (IA), telemedicina, prontuários eletrônicos, procedimentos minimamente invasivos e Big Data, para otimizar o cuidado e ampliar o acesso à saúde.



Dessa forma, o curso de Medicina da UNINASSAU prepara o egresso para exercer a profissão de forma progressiva ao longo dos seis anos de graduação.

“A instituição acompanha as transformações da saúde incorporando tecnologias digitais, inovação, telemedicina e discussões sobre o uso ético da Inteligência Artificial na prática clínica. A aptidão do egresso é demonstrada por meio de avaliações teóricas e práticas, estágios supervisionados, simulações, acompanhamento de competências e indicadores de desempenho, assegurando que ele conclua o curso preparado para exercer a medicina com segurança e responsabilidade”, reforça Terezinha.

Formação

O curso desenvolve uma visão inovadora e empreendedora, capacitando o futuro médico para gerir consultórios, liderar startups de saúde e gerenciar projetos de impacto em instituições. Essa formação combina com competências de gestão em saúde e domínio tecnológico para que o egresso lidere transformações no mercado e em organizações de saúde.



“Os estudantes são estimulados a compreender o funcionamento dos sistemas de saúde, a gestão de serviços e as transformações tecnológicas do setor, desenvolvendo uma visão estratégica que contribui para sua atuação profissional futura”, diz a coordenadora acadêmica de Medicina da UNINASSAU Boa Viagem. Além disso, a instituição também reforça o compromisso com uma formação humanística do estudante, alinhando com as normas das Diretrizes Curriculares Nacionais.

‘’A instituição promove uma formação pautada em humanização, ética e acolhimento, associada a estratégias de apoio psicopedagógico, acompanhamento acadêmico e espaços de escuta. Paralelamente, conteúdos relacionados à ética médica, bioética, humanização e profissionalismo estão presentes ao longo da formação, reforçando que competência técnica e sensibilidade humana são dimensões inseparáveis da prática médica”, destaca.





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