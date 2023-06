A- A+

SÃO JOÃO Às vésperas do São João, Procon-PE oferece atendimento a passageiros no TIP Objetivo é coibir práticas irregulares de empresas de transporte

Com o aumento do fluxo de passageiros na Rodoviária do Recife (TIP), motivado pelos deslocamentos com destino aos principais polos do São João pernambucano, o Procon-PE, em parceria com a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), disponibiliza um atendimento especial no terminal ao longo desta quinta-feira (22) e da sexta (23).

Segundo o Procon, o objetivo da ação é coibir eventuais práticas negativas das empresas de transporte no TIP. O atendimento funcionará no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), onde um profissional do órgão ficará disponível para registrar reclamações dos passageiros e de pessoas que transitam pelo local.

No caso de outras reclamações, relacionadas a outros serviços ou ocasiões, o Procon-PE atende de segunda a sexta, das 8h às 17h, na sede do órgão, localizada na Rua Floriano Peixoto, 141, no bairro de Santo Antônio, região central da capital pernambucana.

As reclamações também podem ser registradas através do telefone 0800 282 1512 ou pelo Whatsapp: 3181.7000.

Veja também

